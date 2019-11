PANIKA ZAVLADALA KOLINDINIM TIMOM! Otkrivena njezina najveća slabost: Hoće li ovo preživjeti?

Službeni dio kampanje za predsjedničke izbore još nije startao, no i iz ovog neslužbenog, koji traje posljednjih nekoliko mjeseci, evidentno je kako je riječ o jednoj od najintrigantnijih političkih bitaka u povijesti Hrvatske. Službena kampanja trajat će oko mjesec dana, a to naruku ide ponajprije aktualnoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović, koja je zasukala rukave i najavila borbu za još jedan mandat na čelu države. Pred predsjednicom je, doima se to već sada, iznimno teško, ali i neizvjesno razdoblje, a stavka koja ponajviše brine njezine suradnike iz tima svakako su predizborna sučeljavanja, koja će pod svaku cijenu nastojati izbjeći. Navodno se ide ka tome da se predsjednica s izazivačima Miroslavom Škorom i Zoranom Milanovićem u prvom krugu uopće ne sretne u verbalnom okršaju već da se prepucavaju isključivo tako što će jedno drugom replicirati na određene izjave. Milanović je tvrde u predsjedničinom stožeru napadač, borben je i dobar govornik te se od njega može očekivati koješta, s druge strane, Škoro je iznenađenje na koje nisu računali, pa stoga nisu posve spremni na ono što bi on u sučeljavanjima mogao napraviti. Škoro uživa simpatije jednog dijela javnosti, inteligentan je i smiren čovjek, javni nastupi mu nisu strani te bi upravo on ponajviše poentirao na sučeljavanjima pred gledateljstvom. To će u timu Grabar-Kitarović pokušati izbjeći pod svaku cijenu. Njoj je, smatraju naši sugovornici, situacija doista nezahvalna, velikim dijelom i stoga što je riječ o HDZ-ovoj kandidatkinji, koja se neće imati čime braniti. Naime, premda joj je infrastrukturalno i financijski potpora stranke olakotna okolnost te bi bez nje pobjeda na izborima bila upitna, s druge strane govorimo o potpori stranke koja rukovodi Vladom prepunom afera i suludih poteza zbog kojih u javnom prostoru nisu popularni, jednako kao što je klimava pozicija prvog čovjeka vlade premijera Andreja Plenkovića. Predsjednica će se teško dodvoriti javnosti stane li pred kamerama u obrnau Plenkovića i njegove Vlade, a opet, nije joj zgodno niti iznositi kritike na njihov račun kada su u konačnici oni ti koji stoje iza njezine kandidature. Situacija je stoga u najmanju ruku konfuzna, a predsjednica u sučeljavanjima s dvama najjačim kandidatima teško da bi imala materijala za obranu i repliciranje koje bi bilo dovoljno snažno i uvjerljivo. Da je najslabija karika predsjedničine borbe upravo sučeljavanje, svjesni su i u konkurentskom Milanovićem timu, u kojem su je nedavno izazvali udarajući joj baš na tu boljku, a kasnije se pak okršaju toga tipa priključio i Škoro. Grabar-Kitarović te je pozive prehodala, ali pitanje je koliko će ih dugo moći izbjegavati.