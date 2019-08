PANIKA U MILANOVIĆEVU STOŽERU: Samo jedna opcija spašava ga od debakla

Autor: Iva Međugorac

Bivši premijer, aktualni predsjednički kandidat Zoran Milanović svojim je ‘soliranjem’ u bitci za Pantovčak polako, ali sigurno počeo izazivati nezadovoljstvo među članstvom SDP-a, a ono što ih je dodatno ostavilo u bunilu i ljutnji jest Milanovićev sastanak sa šefom IDS-a Borisom Miletićem, koji se prije nekoliko dana odvio u Puli.

Naime, kako kažu to je očiti pokazatelj da Milanović kampanju vodi na svoju ruku te da ga se ničije sugestije ne tiču previše, a u konačnici morao bi se odlučiti čiji je kandidat uistinu i sa kime komunicira jer za navedeni pulski sastanak nije znao čak niti šef SDP-a Brnardić. No, zašto bivši premijer uopće nastoji dok istodobno priča o borbi protiv sumnjiva kapitala osigurati sebi u kampanji potporu IDS-ovaca čije se ime vrlo glasno zazivalo i među radnicima Uljanika u trenutku kada je pulski škver posrtao? Dakako zbog čiste računice i vlastitih interesa, Milanoviću bi naime potpora IDS-a mogla biti krucijalna za ulazak u drugi krug.

Da mu samo podrška Partije neće biti dostatna bivši je premijer i više no svjestan pa tako posljednjih tjedana ne prestaje obilaziti teren i uključivati se u razgovore sa šefovima drugih lijevih, i liberalnih stranaka s kojima bi mogao kapitalizirati suradnju, a time i osigurati sebi potporu za ulazak u drugi krug. Milanović, smatraju u njegovom timu čini ono što je trebao učiniti Davor Bernardić, on naime radi na ujedinjenju ljevice, od kojega bi za nadolazeće parlamentarne izbore koristi trebao imati i SDP.

Premda su do sada HSS-ovci i predstavnici HSU-a, javno podržali Milanovića i njegovu utrku za predsjednika s karakterom, u ostatku Amsterdamske koalicije još se nisu isprofilirali. S jedne strane u Glasu Anke Mrak Taritaš poručuju kako neće podržati Milanovića ukoliko će iza njega stati i HNS, koji se također još nije odlučio što želi od sebe, a s druge strane i u IDS_u kada su u pitanju predsjednički izbori vlada potpuni muk. Za sada nije jasno koga bi u ovoj stranci, koja ako je suditi po europskim izborima jedina u Amsterdamskoj i ima težinu, namjerava poduprijet na izborima.

No, Milanović je sam vrlo jasno dao do znanja da mu IDS_ova pomoć treba jer u Istri nije svjedno čiju potporu za sobom ima, a da je to uistinu tako potvrđuju i brojke. U drugom krugu predsjedničkih izbora aktualna šefica države Kolinda Grabar-Kitarović na prošlim je izborima Ivu Josipovića pobjedila razlikom od 32 tisuća glasova, a na europskim izborima Amsterdamska koalicija u Istri je osvojila 22.805 glasova, uz dakako skromnu izlaznost.

I prema posljednjim rezultatima anketa Milanovićeva borba za IDS čini se potpuno razumljivom, naime, IDS prema Crobarometru uživa potporu od 1,8 posto, dok je aktualna šefica države Josipovića u drugom krugu pobjedila s 1,44 posto. Dakle, da bi Milanović doista uspio ozbiljnije ugroziti aktualnu predsjednicu bez IDS-a teško da će u tome uspjeti.

