PANIKA U HDZ-U! STRANKOM KRUŽI NEUGODAN PODATAK: Prerano su se poveselili

Što su bliže to se o njima više progovara, tako nekako sažeti bi se mogao odnos hrvatskih političara prema lokalnim izborima od kojih nas djeli nešto manje od pola godine.

Lokalni izbori vruća su tema i u HDZ-u, stranci premijera Andreja Plenkovića koji je nakon pobjede na parlamentarnim izborima najavio pohod na velike gradove, vjerujući da mu u tom procesu nitko ne može stati na put. Da samo planiranje nije dovoljno, svjedoči Plenković ovih dana kroz pripreme za lokalne izbore u velikim gradovima Pored komplikacija s kadrovima u Zagrebu, Rijeci i Splitu, donedavno se činilo da barem u Osijeku vladajuća stranka neće imati problema ni sa kandidatom, ni sa pobjedom.

U kandidaturu za gradonačelnika Osijeka vladajući planiraju poslati mladog šefa gradske organizacije HDZ-a Ivana Radića koji uživa potporu predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, ali i još važniju podršku onu osječko-baranjskog župana Ivana Anušića. Po stranačkim kuloarima govorilo se o tome kako Radić u Osijeku nema ozbiljnog konkurenta te da bi definitivno mogli osvojiti taj grad, smatralo se kako bi ujedno Osijek mogao biti jedini veliki grad kojega će HDZ osvojiti. Međutim, nedavno je kandidaturu za gradonačelnika Osijeka objavio poznati liječnik i bivši župan Vladimir Šišljagić, a njegova najava uznemirila je duhove u vladajućoj stranci dijelom i zbog interne ankete koja ukazuje na to da je Šišljagić pretekao Radića već na sami spomen svoje kandidature. Govorilo se kako bi ovaj bivši župan u utrku za gradonačelnika mogao ući sa SDP-om, ali ta vijest opovrgnuta je iz najveće oporbene stranke, premda je sam Šišljagić otvoren za razne oblike suradnje, no kako za sada stvari stoje on u utrku ulazi kao nezavisni kandidat.

S kim će SDP u borbu za gradonačelnika Osijeka nije poznato, no u osječkoj organizaciji Partije ionako još od parlamentarnih izbora progovaraju o kadrovskoj krizi pa ih malo tko percipira kao ozbiljnu ugrozu. Ozbiljnom ugrozom percipira se zato Škorin Domovinski pokret koji još nije ponudio kandidata na ovim izborima, međutim, znajući da je Škoro u gradu na Dravi odrastao, jasno da će on tamo imati jakog kandidata koji bi Plenkovićevom HDZ-u mogao pomrsiti račune, a budući da je strankom zbog Šišljagića već sada zavladala panika, očito je da su se prerano poveselili.