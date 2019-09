PANIKA RAZDIRE HDZ! Plenković bijesni na Kolindu, ali ne smije ni zucnuti

‘U HDZ-u nikada priprema za nijedne izbore nije bila ovako napeta’, tvrdi naš dobro upućeni izvor iz vladajuće stranke, opisujući uzavrelu atmosferu povodom nadolazećih predsjedničkih izbora. Tomu pridonosi i sve nestabilniji rejting aktualne šefice države Kolinde Grabar-Kitarović iza koje bi stranka trebala stati u bitci za još jedan mandat. Da je situacija konfuzna, dalo se naslutiti još prije nekoliko tjedana kada je predsjednica, na svoju ruku, odlučila kandidaturu najaviti u Hrvatskom tjedniku. To premijeru Andreju Plenkoviću baš i nije najbolje ‘sjelo’, a nedugo potom, u javni prostor dospjelo je i ime prvog čovjeka predsjedničina tima za nadolazeću kampanju. Riječ je o osječko-baranjskom županu Ivanu Anušiću, kojega je predsjednica odabrala ignorirajući sugestije iz vrha HDz-a.

Dodalo je to soli na Plenkovićevu ranu, jer se on u vladajućoj stranci opisuje kao kadar Milijana Brkića, s kojim premijer, kao što je poznato, odavno nije u dobrim odnosima. Osim toga, u predsjedničinom timu smatraju da ona treba povesti konzervativnu kampanju, što se potpuno kosi s politikom centra kakvu, rukovodeći HDZ-om, provodi Plenković. Dvojac koji je jedan drugome, prije nekoliko mjeseci pružio ruku pomirenja, sada je ponovno na korak do sukoba jer im se stavovi oko vođenja kampanje ne podudaraju, a istovremeno, jedno o drugom ovise. Dodatnu nervozu u Plenkovićevom timu izaziva pojava Davora Ive Stiera u predsjedničkoj kampanji. Nije tajna da je Stier jedan od konkurenata Plenkoviću unutar HDZ-a na nadolazećim unutarstranačkim izborima, koji bi trebali uslijediti nakon predsjedničkih. Ne pobijedi li aktualna šefica države na izborima za Pantovčak, male su šanse za to da će se Plenković, koji je podupire, zadržati na čelu HDZ-a.

Grabar-Kitarović se sada u ključnim trenucima okreće Stieru, koji je i prije nekoliko tjedana u vladajućoj stranci, poglavito među kadrovima bliskima premijeru izazvao lavinu kritika jer je najavio da će podržati Grabar-Kitarović, ali da nema namjeru napadati Škoru, budući da je predsjedničin glavni konkurent, Milanović. Iako je ta rečenica izazvala negodovanje u vladajućim redovima, predsjednica se na to baš i ne osvrće. Ona je svjesna kako joj je svaka potpora dobro došla, osobito ona Stierova, budući da govorimo o konzervativcu prisnom crkvenim poglavarima. Razumljivo je međutim da i u HDZ-u zbog predsjedničkih izbora vlada nevjerojatna nervoza, jer oni će odrediti budućnost stranke. Eventualni poraz Grabar-Kitarović označit će i Plenkovićev kraj, pa se baš zato predsjednički izbori u HDZ-u ne razmatraju samo kao borba za Pantovčak već se na njih gleda kao na sudbonosne kada je stranka u pitanju. Nervoza zato ne treba nikoga iznenaditi.