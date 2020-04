PANIČNA PORUKA POZNATOG ZASTUPNIKA: ‘Znamo se čuvati! Tko je shvatio, shvatio je…’

Svaki dan u isto vrijeme javljaju se članovi Stožera kako bi javnosti predočili statističke podatke o broju zaraženih, umrlih i oboljelih od korona virusa. No, prema riječima saborskog zastupnika, profesora Ivana Lovrinovića to njihovo javljanje trebalo bi regulirati i reducirati.

”Stožer bi se trebao javljati ili jednom dnevno, ili jednom u dva dana. Vi više ne možete otvoriti ni jedan medij, da se pola dnevnika ne govori o koroni. Znamo se čuvati, tko je shvatio, shvatio je. Mislim da bi zbog psihičkog zdravlja nacije bilo bolje da se o tome rjeđe govori”, kaže naš sugovornik, dodajući da neke stvari o koroni naprosto nisu jasne unatoč svim tim javljanjima.

”Neke su stvari koliko jasne, toliko s druge strane izazivaju određena pitanja, da ne kažem čuđenje, jer imamo zemlje sa snažnim restrikcijama poput naše, a onda imamo i jednu Švedsku koja praktično ima minimalne mjere.

S druge strane, ono što je problematično i upitno to je statistika koja se vodi. Tko god da je umro u Hrvatskoj, gotovo svi, najprije se tretira da su umrli od koronavirusa tako da tu statistika nije precizna, što se pokazalo na primjeru onog 46-godišnjaka, grozno je reći, ali kao da je netko jedva čekao da se kaže eto vidite može čovjek umrijeti i zdrav i mlad”, kaže Lovrinović, dodajući da je već pred Uskrs bilo potrebno korigirati rigorozne mjere.

”Ljude treba ohrabrivati, mislim da ih ovo na neki način plaši, a osim toga imamo probleme i u trgovinama. Recimo ovi veliki centri rade, a vi u malenu trgovinu elektro materijalom ne možete uopće ući. Tu mjere nisu ujednačene, a ti ljudi nisu ravnopravni s velikim lancima. To treba promijeniti”, smatra naš sugovornik.

I u javnom prostoru sve se više, i sve intenzivnije propitkuju pojedini potezi Stožera čiji su članovi u javnosti donedavno uživali status kulta ličnosti, a onda su uslijedile priče o policijskom nasilju, praćenju mobitela, ali i splitskom domu za starije, te na koncu i progledavanje kroz prste procesiji na Hvaru s kojega, igrom slučaja, korijene vuku Beroš i Plenković.

Kada sagledate situaciju sa Stožerom s epidemiološke pozicije tada su naše brojke u usporedbi s ostatkom Europe pohvalne, međutim, neka društveno-politička pitanja ipak do sada nisu adekvatno iskomunicirana, a to se počinje pretvarati u ozbiljan problem. No, najključnije pitanje na koje do sada nitko nije ponudio odgovor je – što dalje.

Koliko će sve ovo trajati, koje su naše strateške odredbice? Neke države počinju otpuštati rigidne mjere, ima li Hrvatska plan po tom pitanju? Protokolarne izjave i praćenje razvoja situacije više naprosto nisu dovoljni, Vlada o daljnjim koracima šuti pa je pitanje imaju li uopće ideju za daljnje poteze, a znajući da veliki broj ljudi ne pokazuje nikakve simptome, ili ih pokazuje sa zakašnjenjem doista je nejasno što točno imamo od konferencija na kojima se zbrajaju oboljeli, kada je zapravo ono što nam predoče tek broj zaraženih koje su testirali ili uspjeli otkriti u zadnja 24 sata.

S druge strane, u nekim europskim državama poput Danske održavaju se tjedni izvještaji na kojima se daju vrlo precizni podaci o broju zaraženih, ali se osim toga građane upoznaje i sa daljnjim planovima, što kod nas nije slučaj. Hrvatska po tom pitanju do sada nije pokazala da ima strategiju, a u svemu ovome, jasno je to i laicima, štete po ekonomiju su goleme.