Pametno protiv Kolinde: Otkriveno koga bi oni za predsjednika

Predsjednici nije lako, ali teško da će joj ova konkurencija naštetiti.

“Mi smo u razgovorima s partnerima iz IDS-a i Glasa i u pregovorima smo za kandidata za predsjednika. Ako mi svi zajedno zaključimo da sam ja najbolji kandidat, ja ću se prihvatiti toga”, kazao je nedavno u razgovoru za 24sata Ivica Puljak, jedan od ključnih ljudi iz stranke Pametno dodajući da se oni s partnerima zalažu za jednu drugu Hrvatsku u kojoj će se boriti za smanjivanje državnog aparata, poreza te će dopustiti da ljudi sudjeluju u društvu tako da mladi vide perspektivu koja nije članstvo stranke. Drugim riječima, u Amsterdamskoj koaliciji koja će sredinom rujna početi kampanju za europarlamentarne izbore, već se progovara i o kandidatima za predsjednika koji će konkurirati aktualnoj šefici države Kolindi Grabar-Kitarović, što će objektivno govoreći biti kompleksan zadatak, budući je predsjednica zacementirala svoj stabilan rejting.

Svjesni su toga evidentno i u Pametnom pa sada spinovima testiraju bilo javnosti te provjeravaju ima li uistinu šanse bilo koji od njihovih kandidata, a šanse su skromne, jer Puljak zapravo do sada nije napravio ništa značajno zbog čega bi mogao politički konkurirati. Pametno je stranka koja je u vrlo kratkom roku postala miljenik medija, a bračni par Marijana i Ivica Puljak nerijetko su gosti televizijskih emisija, ali i brojnih tribina na kojima ih se predstavljalo kao relevantne političke čimbenike koji imaju nešto pametno za reći.

Ipak, dojam je da je ovo jedna u nizu stranaka koje se umjetno medijski diže, i od kojih se stvara svojevrstan kult kao što se to primjerice svojedobno činilo s Laburistima, ili Orahom, strankama koje su tek nakratko zabljesnule na pozornici među političkom elitom, a onda potom ubrzo i isparile jer je javnost spoznala da su to samo ista lica, u novim odijelima. Stranka Pametno na noge je postavljena u lipnju 2015.godine, a premda su bili na korak do sporazuma s Mostom Bože Petrova za izlazak na parlamentarne izbore u studenom 2015.godine, od toga su odustali.

Na prijevremene parlamentarne izbore, izlaze na svim izbornim jedinicama, a GOOD inicijativa koju financira Soros saljeva komplimente na njihov račun, organizirajući sučeljavanja te hvaleći stranku bračnog para Puljak, ponajprije zbog zalaganja za nastavak Cjelovite kurikularne reforme. Svojedobno je Ivica Puljak javnost upoznavao i s planom da njegova stranka kani izbaciti vjeronauk iz škola, a na to se osvrtao doktor Marušić.

”Izbacivanje vjeronauka iz škola san je svih ateista, antifašista-komunista i općenito neprijatelja Hrvatske, te preziratelja i mrzitelja vjernika, a napose katoličkih, a među njima napose hrvatskih. Njihova komitetska mantra je samo jedna i glasi: ‘država je sekularna i vjera je privatna stvar, pa ne smije biti u državnoj školi. Sve svoje izborne karte Puljkova stranka, stavlja na obrazovanje, jer je to i samo to budućnost Hrvatske”, tvrdio je Marušić ističući kako je Puljak s još 300 znanstvenika otkrio Božju česticu pa stoga sa suprugom spašava Hrvatsku. Kako god da bilo, Puljak ambiciju ima, a slože li se koalicijski partneri on bi mogao biti još jedan u moru potencijalnih konkurenata aktualne predsjednice.