PALI SE ALARM I U HRVATSKOJ! Batarelo slavi odluku o pobačaju: Jedan dan ćemo mi stvoriti zakon koji će štititi nerođeni život i zabraniti ubijanje!

Autor: M.P.

Vrhovni sud SAD-a u petak je poništio presudu iz 1973. kojom je pobačaj legaliziran u cijeloj zemlji, što je odluka o pitanju koje izaziva jedne od najogorčenijih podjela u američkom političkom životu.

Sud u kojemu dominiraju konzervativci poništio je povijesnu odluku u slučaju “Roe protiv Wadea” iz 1973. koja je zajamčila pravo žene na pobačaj u cijelom SAD-u.

Vrhovni je sud odlučio da sada pojedine savezne države mogu ograničiti ili zabraniti pobačaj. Presuda će vjerojatno pokrenuti niz novih zakona u otprilike polovici od 50 američkih država kojima će se snažno ograničiti ili potpuno zabraniti i kriminalizirati pobačaj.





Odluka Vrhovnog suda u SAD-u izazvat će lavinu

Mnogi će možda reći, ovo se događa u Sjedinjenim Američkim Državama, no već sada je vidljivo da je današnja odluka američkog Vrhovnog suda dala vjetar u leđa ultrakonzervativnim skupinama koje se bore za zabranu pobačaja.

U Hrvatskoj već godinama čekamo novi Zakon o pobačaju, pa iako on ovdje nije ilegalan, na nizu smo se primjera mogli uvjeriti kako se ženama uistinu otežava zakonsko pravo na izbor te pristup prekidu trudnoće.

Hrvatska još čeka novi Zakon o pobačaju, problema imamo napretek

Još je svjež slučaj trudnice Mirele Čavajde, kojoj su liječnici u Hrvatskoj odbili izvršiti prekid trudnoće u 26. tjednu unatoč tome što je Mirelinoj bebi otkriven zloćudni tumor na mozgu,

Kroz taj slučaj ponovno smo se suočili s praksom koja u hrvatskim bolnicama nije rijetka, a radi se o prizivu savjesti liječnika koji odbijaju raditi pobačaje.

S druge strane, ohrabruju rezultati ankete HRejtinga, provedene od 16. do 19. svibnja na uzorku od tisuću 400 ispitanika, a koja pokazuje da su hrvatski građani vrlo složni oko zabrane pobačaja.

Naime, samo 15,2 posto misli ih da pobačaj u Hrvatskoj treba biti potpuno zabranjen. Za njih čak 73 posto zabrana je neprihvatljiva. Oko 11 posto ispitanih je neutralno, a onih koji su mišljenje željeli zadržati za sebe manje je od jedan posto.









Vjetar u leđa konzervativnim strujama

No, struje koje traže zabranu pobačaja u Hrvatskoj postoje. S obzirom na rezultate ankete, teško je reći koliko su utjecajne, no svakako bi im ova odluka institucije u SAD-u mogla dati novi zamah.

U gradovima diljem Hrvatske svake se godine sada već tradicionalno održava Hod za život. Organizatori navode da se radi o miroljubivom hodu građana u znak potpore svakom rođenom i nerođenom djetetu, njegovoj majci, ocu i svakoj obitelji.

No, važno je naglasiti kako je cilj svakog hoda skretanje pozornosti na poštivanje svakoga ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Iako ne ističu da svojim manifestacijama žele ženama ukinuti pravo na prekid trudnoće, jasno je, kako i sami navode, da se zalažu za ljudski život ‘od začeća do prirodne smrti’, a svima razumiju o čemu se ovdje radi.









Batarelo: Jedan dan ćemo mi i u Hrvatskoj stvoriti zakon koji će štititi nerođeni život i zabraniti ubijanje

Vijest iz SAD-a jedva je dočekao i Vice Batarelo, predsjednik udruge konzervativnih katoličkih aktivista Vigilare, iz čije je objave na Facebooku jasno kako priželjkuje sličan ishod i u Hrvatskoj.

“Velika pobjeda za nerođeni život u SAD-u. Roe p. Wade odluka je konačno poništena! Federalni američki zakon više ne može natjerati savezne države na obavezni pobačaj u njihovim zakonodavstvima. Očekuje se da barem polovica američkih saveznih država će ili potpuno zabraniti abortuse ili staviti velike restrikcije. I jedan dan ćemo mi i u Hrvatskoj stvoriti zakon koji će štititi nerođeni život i zabraniti ubijanje”, napisao je.