PAKT VRDOLJAKA I PLENKOVIĆA: Šef HNS-a ulazi u utrku za Pantovčak?

Da bi se liberalna scena trebala ujediniti te na taj način oživjeti, govori se godinama u političkoj areni. No, od toga po svemu sudeći nema ništa, jer dvije glavne liberalne stranke ne uspjevaju pronaći zajednički jezik. Liberali Darinka Kosora u bitku za Pantovčak krenuli su sa svojim kandidatom Dejanom Kovačem, a kako se može čuti iz podjeljenog HNS-a i oni svojeg igrača za tu bitku imaju. Naime, navodno su se u stranci razmatrale dvije opcije, ona da u utrku krene Milorad Batinić, ili pak šef stranke Ivan Vrdoljak te je u konačnici donesena odluka da bi se Vrdoljak mogao okušati u toj borbi. Ideja je to kojoj nije pretjerano naklonjen mladi župan Matija Posavec koji ionako mjesecima prkosi stranačkom rukovodstvu, no čini se kako je Vrdoljak na korak do odluke. Dobro upućeni svjedoče da je moguće kako iza te priče stoji i sami premijer ANdrej Plenković te HDZ. Naime, kao što je poznato jedno se vrijeme govorilo kako bi HNS na predsjedničkim izborima trebao podržati Zorana Milanovića na što stranke koje ga već sada podupiru nisu pristale jer smatraju Vrdoljakovu stranku neprincipijelnom baš zbog suradnje s Plenkovićem. Potpuno je neprirodno da HNS stane iza aktualne predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović koju otvoreno i sada kritiziraju, ali dogovori ispod stola u hrvatskoj politici nisu nepoznanica pa je tako moguće da su doista Vrdoljak i Plenković postigli konsenzus da on uzme dio glasova Milanoviću sudjelujući u bitku za Pantovčak, čime će neizravno napravit uslugu kako predsjednici, tako i Plenkoviću čija sudbina ovisi o predsjedničkim izborima.