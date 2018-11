Pakt Plenkovića i Pupovca: Ukida se vukovarska Kolona sjećanja?

U jednom od svojih posljednjih javnih istupa čelni čovjek SDSS-a Milorad Pupovac progovorio je o nizu intrigantnih tema, a u razgovoru za Večernji list dotakao se i nedavnog vukovarskog prosvjeda kojega je organizirao HDZ-ov gradonačelnik toga grada, Ivan Penava, progovarajući o neistraženim ratnim zločinima u Gradu Heroju.

”Te ljude koji su organizirali prosvjed ne zanima sud za ratni zločin. To moramo otvoreno reći. Jer, da ih zanima, onda bi znali s kim i kako se treba surađivati da se sankcionira one koji još nisu sankcionirani za ratne zločine. Zna se da bez suradnje između Hrvatske i Srbije, koja je stala prije pet godina, toga nema. Zna se da ako se to nastavi ovako kako ti ljudi zagovaraju, da bi ponovno uhitili i sudili nedužne ljude, da bi grad kao što je Vukovar ponovno doveli u stanje nesigurnosti i međuetničke netolerancije. Zna se da oni zapravo koriste osjećaj stradanja i žrtve pojedinih ljudi kod kojih pravda još nije zadovoljena da bi zapravo postigli druge ciljeve, a to je da bi na osnovi netolerancije i mržnje prema Srbima stvarali novu politiku jer misle da ova koja je danas u Hrvatskoj na vlasti, nije ona koja je dovoljno hrvatska. Ali, bude li ta nova hrvatska politika biti primarno zasnovana na mržnji prema Srbima i drugim manjinama, onda ću ja javno reći da takva politika neće biti dobra ni za koga, a prije svega za najveći dio pripadnika hrvatskog naroda koji ionako, ne samo zbog novca već i zbog takve atmosfere u zemlji koja traje već pet godina, zapravo žele otići i odlaze iz zemlje jer ne vide budućnosti. Vide samo zarobljenost u prošlosti”, kazao je Pupovac, a potom i progovorio o svojem mogućem sudjelovanju u Vukovaru na Dan sjećanja.

”Imam želju otići i spreman sam ići. Ali, naravno, ako osjetim da ću bilo kome smetati ili da bi to bilo kome mogao biti problem, čekat ću bolju priliku”, najavio je predstavnik srpske nacionalne manjine. A upravo ova najava u javnom je prostoru prošla prilično diskretno, premda je sam Penava u više navrata jasno davao do znanja da nema ništa protiv Pupovčeva sudjelovanja u Koloni sjećanja. No, da s Pupovcem rijetko što može biti slučajnost potvrđuje Facebook status voditelja Velimira Bujanca u kojem se navodi kako mu je iz više navrata potvrđeno kako Vlada radi na tome da se vukovarska Kolona sjećanja postepeno ukine. Prije svega plan im je donošenje Zakona kojim bi se Dan sjećanja proglasio državnim blagdanom, u čemu voditelj ne vidi ništa sporno. No, perfidno je to što Vlada namjerava formirati posebno Vijeće koje bi se bavilo protokolom za 18. studeni, čime bi se organizacija Kolone sjećanja oduzela lokalnim vlastima i vukovarskim braniteljima. Vukovarci bi u Vijeću imali predstavnike, koji bi doduše bili u manjini.

”Teoretski, Andrej Plenković može preko svojih ljudi u Vijeću protokol 18. studenog prebaciti na 7 ili 8 sati ujutro, kao što je to bio slučaj ove godine 5. kolovoza u Kninu, kada je potpuno odnarođena, obezvrijeđena i uništena proslava Dana pobjede”, poručuje Bujanec kojemu je ova vijest potvrđena i iz Ministarstva hrvatskih branitelja, ali i iz nekoliko drugih izvora koji su mu otkrili i razlog zbog kojeg Pupovac ove godine stiže u vukovarsku Kolonu. Prema njemu, premijer Andrej Plenković u strahun je od neugodnosti i mogućih zvižduka koji bi ga u Vukovaru mogli stići pa sa sobom vodi Pupovca kao paravan da bi se kasnije moglo reći da se zviždalo SDSS-ovcu.

”Upravo je dolazak Pupovca u Vukovar smišljena provokacija i dio sramotnog plana za postepeno ukidanje Kolone sjećanja. Jer, ako netko bilo što neugodno izgovori Pupovcu, to sutra može postati “argument” zagovornicima ovakvoga plana…

Kada vidimo kako je uništena proslava u Kninu, a sada žele nešto slično napraviti i s Kolonom sjećanja u Vukovaru, postavlja se opravdano pitanje: kome je to u interesu da se Hrvati više ne okupljaju masovno i prisjećaju najvažnijih datuma iz naše nacionalne povijesti?”, zapitao se Bujanec na koncu. Odgovor na njegovo pitanje nije jednostavno ponuditi, no svakako vrijedi podsjetiti kako se premijer Plenković i u jeku organizacije vukovarskog prosvjeda svrstao na stranu SDSS-ovaca, pri čemu se još jednom iskristaliziralo da je Pupovac najmoćniji čovjek hrvatske politike. Pred njime su HDZ-ovci bezbroj puta do sada pognuli glavu kako bi sačuvali vlast, a da je tome tako potvrdio je i nedavni zahtjev za održavanjem tematske sjednice o djelovanju saborskog zastupnika Milorada Pupovca, no to je odbijeno.

”Tako formuliran zahtjev u kojemu se traži izravna rasprava o pojedinom zastupniku sasvim sigurno se neće uvrstiti u saborski dnevni red, jer bi to presedan i jer bi to bilo nedemokratski”, poručeno je iz Ureda u kojem stoluje Gordan Jandroković. Inače, zahtjev za tematsku sjednicu poslale su udruge specijalne policije i veterana hrvatskih gardijskih postrojbi koje podržavaju prosvjed koji se odvio 13. listopada u Vukovaru radi neprocesuiranja ratnih zločina te ujedno traže Pupovčevo očitovanje kako o Domovinskom ratu, tako i o Oluji. Braniteljske udruge Pupovcu zamjeraju što je na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti bio na skupu u Bačkoj Palanki za srpske žrtve Oluje. Ondje se dakako našao i srpski predsjednik Aleksandar Vučić koji je izjednačio Hrvatsku s nacističkom Njemačkom.

O slučaju Pupovac oglasio se tada i Andrej Plenković. “Vi sada ide u Buljevom stilu i manipulirate. Nemojte biti manipulativni, to je jako važno da kao novinar vi to ne radite. Stvar je sabora da određuje koje će teme biti u redu. Ni u gorim fazama komunizma nije bilo da se raspravlja o tome što tko od zastupnika misli”, rekao je Plenković novinarima, a pitanje o SDSS-ovcu ga je iznerviralo.

O Pupovcu je stajalište iznio i predsjednik HVIDRA-e te HDZ-ov saborski zastupnik Josip Đakić. ”Mi o Pupovcu znamo sve, čuli smo sve o njegovim stavovima i postoje neke stvari koje su nam sporne. Ali, brate mili, svatko ima pravo na svoje mišljenje, pa demokracija je”, rekao je Đakić. I ne, ovakvim se stajalištima ne treba čuditi, niti oni više ikoga mogu iznenaditi, jer fakt je da su sve HDZ-ove vlade prilično kvalitetno surađivale s Pupovcem i SDSS-om, ne propitkujući njegovu ulogu u znatno kompleksnijim slučajevima, štoviše jedino je Josipović detektirao da se radi o etnobiznismenu, no i on sam mora da je ubrzo spoznao kako se Pupovcu ne isplati zamjerati pa je s njime krenuo u suradnju za posljednje predsjedničke izbore, koje je doduše izgubio.

Nije to odveć pomjerilo Pupovca, jer on evidentno vrlo vješto vlada s time kome se i u kojem času valja prikloniti. Plenkovića je tako na vrijeme hvalio tvrdeći da se kadrovi poput njega plaćaju suhim zlatom. Suprotno komplimentima, Plenković danas potporu manjinaca u Saboru plaća suhim zlatom popuštajući pred svakim njegovim zahtjevom. Politički mir i stabilnost Plenković je od Pupovca pokušao kupovati u bezbroj navrata pa je tako upravo SDSS-ovac problematizirao HOS-ovu ploču u Jasenovcu, ubrzo potom doveo u pitanje provedbu Istanbulske konvencije, ali i opstanak Martine Dalić na čelu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Bez da trepne, Plenković, premijer koji nije htio popustiti pred Mostovim ucjenama, olako popušta pred Pupovčevim ucjenama, jer doveo se u poziciju da ga ovaj može srušiti s vlasti, budući da je prostor za rezervnu opciju u najmanju ruku sužen.