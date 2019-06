PAKLENI MILANOVIĆEV PLAN! Kreće na Škoru! Osmislio strategiju za eliminaciju

Autor: Iva Međugorac

Najavio je kandidaturu, pojavio se u Brezovici, a onda ponovno nestao. Bivši premijer Zoran Milanović po svemu sudeći nastavlja taktizirati u utrci za Pantovčak, u kojoj za sada ima tek jednog konkurenta, glazbenika Miroslava Škoru, jer kao što je poznato aktualna šefica države Kolinda Grabar-Kitarović svoju kandidaturu još nije obznanila, a u djelu javnosti propitkuje se hoće li do iste i doći. Milanović je privremeno odlučio stati na loptu, i povući se da ga se javnost ne bi zasitila, tvrde to naši dobro obavješteni izvori, no to definitivno ne znači da stoji na mjestu. Formira stožer sa svojim suradnicima, obilazi stranačke baze i druži se sa predstavnicima ljevice, kako bi zajedničkim snagama ušli ne samo u bitku za predsjednika, već i u kampanju za parlamentarne izbore. Jedna od ideja jest da se Milanović za početak ozbiljno obračuna s aktualnom predsjednicom, koju smatra i najozbiljnijom konkurenticom. ”Pokušat će je posve izbaciti iz utrke, raditi će na tome da se uopće ne kandidira, jer to je prvi i najveći korak do pobjede. Dio strategije već je spreman, kampanju će i ideološki podmazati. Govoriti će o povratku Titove biste, a jedna od ključnih karika biti će i iseljavanje s Pantovčaka u Visoku ulicu, to je obećanje koje predsjednica nije ispunila.

On će se kao predsjednik s karakterom, nastojati prezentirati kao netko tko za razliku od nje ispunjava svoja obećanja”, tvrdi naš izvor blizak SDP-ovom kandidatu. Upravo će neispunjena obećanja, biti ono što će Milanović predsjednici predbacivati i tijekom predizbornih sučeljavanja, ukoliko ona uopće uđe u utrku. Uz to, Milanović ima i plan za Škoru, kojeg smatra vrlo ozbiljnim protukandidatom. ”Milanović je svjestan statusa kojeg Škoro uživa u javnosti, on nije netko koga se može uvrstiti u krajnju desnicu, ali u javni će prostor preko svojih ljudi i veza u medijima plasirati priče o Škorinim vezama s Bujancem, i krajnjom desnicom te Radeljićem. Mogli ste već svjedočiti tim teorijama, pokušati će sa njega skinuti stigmu uspješnog poduzetnika i čovjeka iz naroda, jer smatra da on to nije, spočitavati će mu njegovo članstvo u HDZ-u, ali i odnos sa Sanaderom koji ga je u stranku doveo, osim toga, tu je i bezuspješan izlet u diplomatske vode, materijala svakako ima, a eliminacija će biti postepena. Milanović ne misli istrčavati, jer je očito da i Škoro taktizira, mudro šuti, prava će kampanja početi tek u rujnu, kada će biti jasnije tko su doista njegovi konkurenti”, zaključuje naš sugovornik.