PADATI ĆE ZVUČNA IMENA! Plenković kreće u opasnu akciju: Starta opsežna istraga, spominju se HDZ-ovci i članovi Vlade

Autor: Iva Međugorac

Medijski napisi o navodnom šeiku, odnosno izvjesnom investitoru iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Saifu Alketbiju koji je navodno postao vlasnik 43,4 posto udjela u Fortenova grupi uznemirili su duhove u Vladi, HDZ-u, ali i na oporbenoj političkoj sceni na kojoj ne propuštaju priliku da podbodu premijera Plenkovića koji za sada odgovornost za ovaj slučaj prebacuje na proruski utjecaj u našoj zemlji zahtijevajući od Sigurnosno-obavještajne agencije istragu.

Nju doduše očekuje i javnost kojoj vladajuće garniture uistinu nakon ovih posljednjih događanja duguju odgovore na brojna pitanja iz domene obavještajne sigurnosti. Prema tvrdnjama upućenih SOA doista jest pala na testu, odnosno na ovom slučaju koji se u dobro obavještenim krugovima opisuje kao sukob ruskih struktura sa onim američkima i proeuropskima koje na ovim prostorima u političkom kontekstu gledano uistinu predstavlja premijer Plenković.

Nije Fortenova za Hrvate beznačajna, riječ je o kompaniji s vrijednim hrvatskim, poljoprivrednim zemljištem koje se s pravom i za strane investitore smatra atraktivnom robom. Atraktivna je za strance po svemu sudeći i SOA na koju navodno ogroman utjecaj ima ruska obavještajna služba, čiji su kadrovi instalirani u toj službi koja godinama djeluje pod velom tajnosti.





Proruski igrači iz HDZ-a

Ne treba zaboraviti da je važnu ulogu u SOA-i svojedobno imao bivši šef HDZ-a Tomislav Karamarko, a zajedno s njime i zaboravljeni potpredsjednik te stranke Milijan Brkić. I sada, kada se raspetljava priča o Fortenovi u timu premijera Plenkovića sumnja se da iza ove priče i mešetarenja s Rusima koji se kriju iza famoznog šeika stoji dio proruski orijentiranih članova HDZ-a koji se kako kažu u Plenkovićevom timu deklariraju kao predstavnici takozvane desne struje HDZ-a.

”Ovu operaciju Milanović je dobro opisao kao štakorski rat, tu se s njime ne moguće ne složiti, puno toga odrađeno je mimo zakona i ispod stola, a cijela igra za cilj je imala oslobođenje ruskog kapitala u Hrvatskoj, odnosno u Fortenovi”, navodi naš sugovornik iz premijerova kruga te dodaje da se sada gotovo sigurno može govoriti da iza investitora iz UAE stoje pojedinci iz Hrvatske. ”To su ljudi koji su svjesno pristali na to da sudjeluju u kršenju sankcija, a Plenković to neće moći gurnuti pod tepih. U ovo se uključila i Europska komisija, oni od Plenkovića očekuju čistku ruskih kadrova na svim razinama, a tu dolazi do jedne ozbiljne problematike jer su proruski kadrovi raspoređeni i u SOA-i, i u samom HDZ-u pa u konačnici i u Plenkovićevoj vladi, to je velik i vrlo složen zalogaj, ali Plenković će morati krenuti u taj zahvat”, uvjeren je naš sugovornik koji podsjeća i na to da bi se i od mirovinskih fondova moralo zahtijevati da odgovore što točno rade s novcima hrvatskih građana pošto su i oni u slučaju Fortenova bili zainteresirana strana, a sa scene su nestali kada na nju ulazi arapski investitor.

”Vrlo je važno utvrditi tko je tu, kome i za koje interese pogodovao, ova akcija je praktički provođena u Rusiji, tamo je po svemu sudeći mozak operacije, a u SOA-i se za podosta toga znalo i prije nego što je priča došla do medija, ali i od Plenkovića koji se kockao i sa sastavljanjem svoje Vlade, on je na sebe djelomice preuzeo rizik.

‘Moglo bi letjeti perje’

Nemojte zaboraviti da je Hrvatska poštanska banka preuzela Sberbanku Hrvatska, a da je u NO HPB-a sjedio ministar Paladina, kojega je Plenković prihvatio za ministra graditeljstva mada je znao za njegove veze sa Rusima, odnosno sa Titan građenjem i obitelji Poletajev koja je povezana sa Sberbankom.

Maksim Poletajev jedan je od šefova Sberbanke, nekadašnji Plenkovićev ministar financija Zdravko Marić družio se sa Krešimirom Filipovićem kojega se povezivalo sa Rusima i tvrtkom Jadranka, on je ljetovao u lošinjskom kompleksu tih hotela povezanih s tvrtkom Jadranka, a osim toga tada se družio s Filipovićem”, nabraja naš sugovornik pa podsjeća da je Filipović blizak sa ruskim političkim oligarsima uključujući i ondašnjeg predsjednika Putina.

”U dijelu HDZ-a govori se da je i jedna od HDZ-ovih kampanja financirana novcem iz Jadranke, dakle ako Plenković bude morao provesti veliku čistku na kojoj će inzistirati u Europskoj komisiji, moglo bi letjeti perje, a mogla bi padati i brojna zvučna imena, ovo je vrlo opasna priča, a ako Plenković u to ulazi i on mora biti na oprezu”, zaključuje naš dobro upućen sugovornik.