PADAT ĆE GLAVE! PLENKOVIĆ IMA NAJJAČI ADUT: Svi koji ga misle rušiti ovo moraju znati

Više od četiri sata zasjedale su HDZ-ove glavešine na Predsjedništvu i Nacionalnom odboru stranke, na kojem se povela analiza izbornog debakla njihove predsjedničke kandidatkinje Kolinde Grabar-Kitarović, a iza zatvorenih vrata, mnogi su poželjeli izreći kritike i svoja stajališta o stanju koje nije zateklo samo šeficu države, već se reflektira i na budućnost stranke. Nakon sjednice, šef Andrej Plenković obratio se naciji i kazao kako jedan od problema leži u onima koji su se iselili, iz inače tradicionalnih HDZ-ovih biračkih baza.

No, to što je Plenković rekao ni izbliza ne znači da su HDZ-ovci analizu priveli kraju, ona po županijskim organizacijama tek kreće, a tada bi tvrdi naš sugovornik koji je bio sudionik ovog zanimljivog druženja mogle padati glave. ”U svim županijama napraviti će se analiza, planira se usporedba ovih, i izbora od prije pet godina, poseban naglasak staviti će se na županije u kojima je Grabar-Kitarović podbacila, a zatim se kani i provedba određenih sankcija”, prepričava naš sugovornik koji tvrdi da Plenković tek treba razmotriti kako će dalje postupati.

”Pred nama su i parlamentarni izbori, pa zato i imamo problem jer bi sada na razini samoubojstva bilo raspuštati ogranke”, svjedoči naš sugovornik nadalje, dodajući da Plenkoviću u ovom trenutku nije nimalo lako.

”Nama se na sastanku obratio i Brkić, on je iz nekog razloga zadovoljan, spominjao je neke krive poteze, ali je pozvao i na stabilizaciju odnosa, iako je pitao kada će biti unutarstranački izbori, Plenković se o tome nije očitovao, on je za sada predsjednik stranke, a kako stvari stoje tako će još neko vrijeme i ostati, on planira urediti i pomladiti stranku, i očito da od toga cilja ne posustaje, pozvao se na statutarne rokove i time okončao priču o stranačkim izborima. Plenković se ne treba brinuti, on ima mana, ali u stranci on još nije potpuno otpisan, i to svi koji ga misle rušiti moraju imati na umu”, zaključuje naš sugovornik, napominjući da je on uza sve još uvijek i premijer te je shodno tome mala vjerojatnost da će ga netko na toj poziciji ići rušiti.