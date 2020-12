‘PADAMO S NOGU!’ Zagrebački učitelj: Evo zašto nam nikad nije bilo teže

Hrvatski učitelji zadnjih dana ne kriju nezadovoljstvo, pa su tako na nedavno održanom prosvjedu poručili kako se pompozno najavljivana škola za život zbog pandemije pretvorila u školu bez života.

Sve je više onih koji se teško nose s paralelnom nastavom, u školi i putem interneta, a kako tvrdi naš sugovornik iz jedne zagrebačke osnovne škole jako je teško i radi neravnopravnog statusa učitelja koji se nalaze u samoizolaciji.

”Nisu nam pokriveni troškovi za rad od kuće, učitelji padaju s nogu, a nitko o tome ne govori, svi misle da je nama lako, no to je dio predrasuda, većina nas svakodnevno priprema materijale za nastavu u školama, a nakon toga i za nastavu na daljinu, zapravo radimo dupli posao, a nitko za to ne mari”, žali se naš sugovornik te priznaje da ne očekuje kako će paralelni rad biti reguliran niti se on nada nadoknadi troškova za rad od kuće, nada se samo da će izdržati privesti školsku godinu kraju bez bolovanja.

”I to je konfuzno, neki ravnatelji dozvoljavanju rad od kuće tijekom samoizolacije, drugi inzistiraju na bolovanju. Nama nikada nije bilo lako, ali nam isto tako nikada nije bilo gore, strahujemo i za sebe i za djecu, spremačice padaju od umora. Premalo ih je, ponekad i mi pomažemo u čišćenjima i dezinficiranjima. Ako su kuharice na bolovanjima onda u školske kuhinje uskaču čistačice koje im pomažu oko čišćenja, ukratko oko nas je potpuni kaos i ne znam kako će tom smirenju donijeti nadolazeći praznici, ali se nadam da bi se nakon toga ipak nešto moglo i trebalo promijeniti”, zaključuje naš sugovornik.