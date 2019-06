PADALE SU UVREDE, POVIŠENI TONOVI! Ima li kraja sukobima: Zaratila dva moćna HDZ-ovca?

Potraga za crnim labudom u HDZ-u ne jenjava, a prilično tajanstveno drži se i glavni analitičar stranke Robert Kopal koji je prvi i potencirao tu priču. Gostujući na N1 televiziji objasnio je s kojim podacima raspolaže. ”

”Sigurno nakon što se provede analiza još će se neki odgovori iznaći, ali sada već postoji dovoljan broj činjenica na to što se dogodilo. Rado bih se refereirao na izjavu koju sam dao tada. ‘Dobar sam boj bio, trku završio, vjeru sačuvao’. Govorim o tome da sam sačuvao vjeru da kampanja treba biti afirmativna, ne svjetonazorska. I onda dolazim do crnog labuda. Rezultat od 4 mandata nije zadovoljavajući, očekivali smo više. Ja kao voditelj kampanje jesam dio odgovornosti”, rekao je Kopal među ostalim priznajući da je ponudio ostavku.

”Apsolutno sam užem i širem rukovodstvu rekao da sam odgovoran. Nitko ne bježi od odgovornosti, ali svejedno nam se dogodio crni labud”, objasnio je argumentirajući detaljnije svoju teoriju o famoznom crnom labudu.

”Sad sam saznao da su svi primjerci knjige “Crni labud” u Hrvatskoj rasprodani. Žao mi je da je teorija ismijavana. Ja sam podatkovni znanstvenik uključen u politiku. Trudim se bilo koji fenomen potkrijepiti podacima. Inače se sve svodi na razmjenu mišljenja. Politika se na kraju svodi isključivo na podatke, na kraju će se brojati podaci. Za razumijevanje crnog labuda važno se prisjetiti kako su izgledale kampanje 2015. To je bila isključivo svjetonazorska, ideološka, dosta isključiva kampanja. Tad sam predvidio da to neće dobro završiti. To je bio veliki neuspjeh HDZ-a. Očekivanja su bila da će doći do 2/3 mandata, na kraju je bilo egal, Vlada je sastavljena kako je sastavljena, to je završilo za 10 mjeseci kako je završilo. Ako kampnaju vodite na taj način to neće dobro završiti i nije” kaže Kopal, prema kojem HDz ni po kom scenariju nije trebao imati ispod 26 posto.

”HDZ je jedina stranka koja je narasla od 2014. do 2019. HDZ kao samostalna stranka povećava broj birača. SDP je bez koalicije izgubio 1,5 posto birača. Sve liste padaju, svi kandidati padaju, osim HDZ-ove. Apsolutno treba uvažiti poruku koju su poslali birači HDZ-a. Treba sagledati što oni ne honoriraju, ne žele. To je onaj scenarij kad vas kažnjava biračko tijelo jer se ne slaže s nekim vašim odlukama. Što je crni labud? On ima tri karakteristike. Nije točno da je nepredvidiv. On je atipičan. Drugo svojstvo, ima veliki učinak. Za nas je zbilja imao veliki učinak. Treća oznaka je da ljudi nakon toga imaju tendenciju racionalizirati i objašnjavati da je to zapravo bilo predvidivo. Bojkot u smislu samostalne odluke birača je potpuno legitiman. Ali, kad imate situaciju da netko organizira, savjetuje i potiče onda imate sabotažu. Neću iznositi zaključke prije nego stranka dođe do zaključaka i zauzme stav”, objasnio je dodajući da se v iše ne radi o pretpostavci, ali javno nije želio iznositi utemeljene činjenice s kojima raspolaže.

”Nismo uzeli u obzir da bi nekome palo na pamet da svjesno čini štetu svojoj stranci. Ako imate aktivnost poticanja i uvjeravanja, onda imate unutarnji problem”, istaknuo je, napominjući da nije mislio na Milijana Brkića kad je govorio o fenomenu crnog labuda. Spominjanje crnog labuda, ali i debakl na izborima za EU parlament uznemirili su duhove u zagrebačkom ogranku vladajuće stranke, gdje je nedavno održana vrlo burna sjednica, na kojoj su navodno zaratili Andrija Mikulić i Zvonko Milas. Svoj stav o izboriima, za N1 izrekao je i Mikulić. “HDZ je na europarlamentarne izbore izašao samostalno i pobijedio. Izborne analize kako zagrebačkog tako i ostalih županijskih ogranaka su u tijeku te će se pokazati gdje smo mogli ostvariti bolje rezultate. HDZ uspješno vodi i vodit će i dalje Hrvatsku, a analize koje su u tijeku će pokazati u kojem ćemo se smjeru, uz još i veću podršku hrvatskih građana, pripremati za parlamentarne izbore. Vjerujem kako će g. Kopal kao voditelj kampanje svoje navode argumentirati”, poručio je Mikulić te na jedan način Kopalu dao do znanja da kaže što ima, ili zauvijek šuti jer ovime što tvrdi stvara kontraučinak i izaziva dodatne sukobe u stranci, koja ionako puca po šavovima.

Inače, kada govorimo o Kopalu valja reći da je on javnosti donedavno bio posve nepoznat, dok se nije počeo pojavljivati u raznim eterima i medijima nakon što je u neugodnoj situaciji zaglibio ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić. Bilo kako bilo, Kopal je i bez svoje verzije priče o spornim ministrovim fotografijama tip koji za premijera odrađuje specijalne zadatke što ne iznenađuje kada se tek površno baci pogled na njegovu živopisnu biografiju u kojoj se među ostalim spominje i rad u tajnim službama.

Životopis je brusio i kao djelatnik Ministarstva unutarnjih poslova, gdje je poslovao kao analitičar, ali i državni tajnik. Ujedno, valja spomenuti kako mu se kroz biografiju provlači i podatak da je bio predavač na raznim privatnim učilištima. No, osim onoga što mu se provlači kroz biografiju, zanimljivo je i ono što se Kopalu provlači kroz imovinsku karticu.

Plenkovićev ”honorarac” koji se lani učlanio u stranku od koje baš kao i od Vlade prima honorar, prema kartici privatnog učilišta Effectus od nesamostalnog rada dobiva šest tisuća kuna, a osim toga i od Visokog učilišta Algebre zaradi oko pet tisuća kuna svakog mjeseca, nadalje se u imovinskoj kartici navodi 4608 kuna mjesečno koji mu stižu od HZMO-a, a od edukacijskih aktivnosti godišnje uprihodi preko 70 tisuća kuna.

Posjeduje Kopal i štednju od 225 tisuća kuna, ali i devet tisuća eura. Kada je o nekretninama riječ, u kartici navodi stan u Zagrebu od 52 kvadrata, ujedno valja reći kako pod svoje bračno stanje napominje bračnu razdvojenost, što znači da oba partnera svojom imovinom samostalno raspolažu.