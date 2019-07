PADA KAPITALAC? Načelnik optužuje utjecajnog HDZ-ovca: On je glava građevinske mafije

Autor: Iva Međugorac

”U priopćenju je iznijet niz neistinitih tvrdnji. Nemamo namjeru ulaziti u razloge i motive ovakvog priopćenja, ali ćemo poduzeti sve zakonske mjere kako bi zaštitili instituciju Zadarske županije”, odgovor je to HDZ-ova zadarskog župana Borisa Longina našemu portalu, na upit slijedom prozivki koje je na njegov račun iznio načelnik Općine Vir Kristijan Kapović progovarajući o nekretninsko-građevinskoj mafiji koja pod političkim pokroviteljstvom stoluje u upravi Zadarske županije. Naime, kako navode iz Općine Vir u suradnji s načelnikom Kapovićem u postupku su raskrinkavanje dukobe interesne pozvezanosti pripadnika građvinske mafije u Zadarskoj županiji pod Longinovim pokroviteljstvom.

”Nekretninsko – građevinska mafija je strukturno umrežena na relaciji investitora (Bartul Burčul – Tri Bartola d.o.o.) projektanti (Željko Predovan – vlasnik Block projekta d.o.o.), županijski referenti(Ivona Cota i Igor Bačić) pojedini visoko pozicioniranim službenicima Zadarske županije (Željko Letinić i Olivio Meštrović), djelatnici Hrvatskih cesta – ispostava Zadar (Predovan i Čakarun) te Elektre Zadar (Burčul i Dražić). Ova umrežena skupina nije samo sudjelovala u najpoznatijem slučaju nelegalne izgradnje benzinske postaje na otoku Viru i pogodovanju investitoru Tri Bartola već umrežena u kompletni nekretninsko – građevinski sektor gdje pogoduje investitorima kako pri legalizaciji objekata koji nemaju uvjeta za legalizaciju – građevinskih kontejnera i montažnih objekata, izdavanju nelegalnih građevinskih dozvola mimo prostornih planova i pogodovanja investitorima, lažiranju projektne dokumentacije, ostvarivanje nelegalnih priključaka na struju i još cijeli niz protuzakonitih radnji. Otkrivena je cijela mreža dokumenata, dokaznog materijala i svjedoka protiv navedenih osoba koja će biti proslijeđeni nadređenim institucijama u narednim danima Sve ovo se odvija pod budnim okom i političkim protektoratom Župana Zadarske Županije Božidara Longina koji je upoznat sa svim podacima i izloženi su mu svi dokazi ali je kao odgovorna osoba odbijao postupati i nije postupio pa i u trenutku kad je to potkrijepljeno dokumentima od strane Ministarstva graditeljstva”, tvrde iz navedene općine te dodaju da građevinska mafija Zadarske županije svoj manifest djelovanja najviše prikazuje baš na otoku Viru, s obzirom na to da je riječ o općjni s najviše izdanih dozvola na razini županije, ali i da se radi o mjestu koje je svojedobno bilo sinonimom bespravne gradnje, te kao takvo plodno tlo za formiranje mreže građevinske mafije u prpšlosti. ”Bespravna gradnja na Viru je prošlost, međutim ostala je još udružena kriminalna mreža koja je ovisna o bezakonju i korupciji i nju je potrebno iskorijeniti. Ta kriminalna mreža ima svoje zaštitnike u svim Državnim institucijama na području Zadra – Policijskoj upravi (Kalmeta, Bačić, Škunca, Krečak na čelu sa bivšim šefom krim. policije Tomislavom Škarom), Državnom odvjetništvu (Bogatić, Rukavina, Škara, Troskot, Berović) i Sudu (Zubčić-Poljak, Mišlov, Bajlo). Na tom tragu OpćinaVir će štiti svoje Ustavom zajamčeno pravo i u sljedećim tjednima poduzeti rezolutne korake kako bi se raskrinkala kriminalna građevinska mafija tzv. Kriminalci sa pečatom”, konstatira se iz Općine iz koje nam je dostavljena i detaljna kronologija društvenih i političkih zbivanja na ovom otoku pa se tako u toj kronologiji kazuje kako je Vir prije 1976.godine bio klasičan jadranski otok, mještani, točnije 89 obitelji od veleposjednika Bakmaza otkupljuju otok Vir 1908.godine štopodrazumjeva i posjedovanje velike količine zemljišta, točnije 25 ha po obitelji.

”Kao i na većini naseljenih otoka stanovnici su se bavili poljoprivredom, stočarstvom, ratarstvom te pomorstvom. Ono što je bilo karakteristično za sve otoke, tako i za Vir je iseljavanje stanovništva, poglavito u veće gradove poput Zadra i Rijeke te u inozemstvo – Sjeverna i Južna Amerika, Europa i Australija. Upravno ustrojstvo otoka Vira u tom razdoblju je bila mjesni odbor (MO) Općine Nin do 1962. godine, a poslije toga mjesna zajednica (MZ) Skupštine Općine Zadar. Glavni gospodarski subjekt na otoku u tom razdoblju je PZ Iskra koja se bavila poljoprivrednom proizvodnjom (ratarstvom i stočarstvom) i plasmanom istog na tržište gradova Zadra i Rijeke te njihove okolice”, objašnjavaju iz općine, a onda uvode detaljno u zbivanja do 1993.godine.

”Ovo razdoblje je obilježila izgradnja Virskog mosta te je otok Vir spojen sa kopnom. Upravo ova činjenica i atraktivnost lokacije (srednji Jadran) stvaraju preduvjete za početak izgradnje stambenih i turističkih nekretnina na Viru. Prvenstveno izgradnja vikend kuća.

Počinju se prodavati nekretnine, te investitori koriste inertnost države te započinje postupak bespravne gradnje na otoku. Dolazi do postepene transformacije gospodarskih djelatnosti te se sve više mještana Vir počinje baviti turizmom, ugostiteljstvo i trgovinom.

Unatoč otvaranja otoka prema kopnu i pojavi ozbiljnije ekonomije, otok Vir i dalje bilježi pad stanovnika u svakom popisnom razdoblju pa tako 1991. godinu dočekuje sa 860 stanovnika, pad u odnosu na 1961. kada je bilo 1120 stanovnika, za 30%.

U javnosti se otok Vir počinje percipirati kao preizgrađen, devastiran i sinonim nereda i bezakonja, a kulminacija percepcije središta bespravne gradnje i bezakonja se dešava tijekom rušenja preko 250 kuća na Viru 1987., 2001. te 2006.. godine. Iako je legalizacija provedena 2012- 2017. u Republici Hrvatskoj pokazala da je problem bespravne gradnje jedan od najvećih državnih problema. Pretpostavkom da u Hrvatskoj postoji cca 150.000 bespravno sagrađenih objekata a da Vir sa 10.000 u toj brojci strši. Legalizacija je pak pokazala da je u Hrvatskoj u tom razdoblju predano preko 850.000 zahtjeva za legalizaciju što bi značilo da malo koja obitelj u Hrvatskoj nije podnijela zahtjev za legalizaciju nekog bespravnog objekta, te je to bila masovna pojava na državnoj razini. Tako da Vir čak ni u Zadarskoj županiji nije bio mjesto sa najvećim brojem podnesenih zahtjeva, već su ispred njega bili grad Zadar te gradovi Pag i Biograd na moru. Glavni gospodarski subjekt je i dalje PZ Iskra koja se sa poljoprivredne proizvodnje prebacuje na trgovinu i to građevinskim materijalom te maloprodajom prehrambenih proizvoda. Glavni nosioci društveno-gospodarskog i političkog života na Viru do 1990. odnosno osnutka RH su SKH, Socijalistički Savez, SUBNOR, Socijalistička omladina i Uprava PZ Iskre i to u osobama Joso Radović – Major šef SKH i SUBNOR-a, Karmelo Olić – Šef omladine, uprava PZ Iskre direktor Joso Gržeta, Miroslav Glavan – šef maloprodaje i Josko Bašić – šef prodaje građevinskog materijala. Šime Buškulić – Socijalistički savez, koji su ujedno u tom razdoblju naizmjenično obavljali funkciju predsjednika Mjesne zajednice Vir koja je bila dio Skupštine Općine Zadar. Dolaskom društveno političkih promjena na prvim višestranačkim izborima u Hrvatskoj pa tako i na otoku Viru većina gore navedenih završava u HDZ-u, te zadržava svoje upravljačke pozicije iz perioda Jugoslavije i u Republici Hrvatskoj. Sukladno općim trendovima u društvu, dok većina građana spašava glavu pred agresorom Hrvatska mladost u rovu brani nezavisnost mlade države, stari upravljači kako na nacionalnoj razini, tako i na lokalnoj preuzimaju javne i gospodarske resurse u privatne ruke, što u virskom slučaju završava bankrotom, stečajem i likvidacijom glavnog gospodarskog subjekta na Viru – PZ Iskre, a rezultat toga je 30 ljudi koji su ostali bez posla te ogromna imovinska i materijalna korist koju neobjašnjivo stekli bivši odnosno novi upravljači na samom otoku, ne prelazeći Virski most”, objašnjavaju dalje precizno iz općine. Period do 2003.godine obilježio je osnutak Općine Vir, a kako od tamo kažu unatoč činjenici da je stvore institucionalni okvir za upravljanje otokom taj je period obilježila politička nestabilnost, a u tom razdoblju vlast ponajprije konzumira HDZ. ”Iako vlast u apsolutnom smislu u tom razdoblju konzumira HDZ, imamo čak 2 povjerenika vlade RH, 1996. godine (Miroslav Glavan) i 2000. godine (Željko Buškulić) zbog međusobnih sukoba unutar vladajućeg HDZ-a. Rezultati ovih međusobnih sukoba je bio da Općina Vir nije imala razvojne strategije, upravne niti financijske moći. Proračun Općine je malen te ne postoji uveden red u plaćanje zakonskih obaveza, prvenstveno poreza i komunalnih naknada i doprinosa.

Javni resursi podijeljeni su privatnim tvrtkama čiji predstavnici sjede u Općinskom vijeću Dodjeljuju se koncesije za javne poslove (struja, asfalt, voda i kanalizacija) bez javnih natječaja prvenstveno za izgradnju glavnog vodovoda i vodospreme te visoko i niskonaponske elektro mreže te asfaltiranje ulica. U ovom razdoblju stvaraju se politički podobni poduzetnici kojima su podijeljeni poslovi preko koncesija te postaju multimilijunaši bez ikakvog temeljnog kapitala u maniri prvobitne akomulacije kapitala iz 19. Stoljeća”,kažu nadalje u općini, pa nastavljaju prepričavati ono što se prema njihovom viđđenju događalo od 2003.do 2019.godine

Kako u razdoblju od 2003. godine prethodne interesne skupine ne uspijevaju pobijediti na izborima i vratiti se u poziciju konzumacije javnih novaca, te zadovoljavanja svojih privatnih interesa. Općinski sustav na čelu sa načelnikom Kristijanom Kapovićem izvrgnut je u proteklom razdoblju od 16 godina nizu pritisaka i zastrašivanja čiji je broj prešao stotinu sa više milijuna kuna štete a mi ćemo dolje istaknuti samo najdrastičnije primjere koji su se manifestirali čak i kao teška kaznena djela u angažmanu kriminalnih skupina koje si povezane sa udrugom Vir bez podjela. U razdoblju od 2003. godine do danas u kontinuitetu dolazi do vandalskih uništavanja javne imovine koja su prouzrokovala višemilijunske štete na području Općine Vir – sve dokumentirani i prijavljeno policiji, međutim počinitelji nikad nisu pronađeni. Dakle radi se o teškim kriminalnim djelima, provođenju terora za koje imamo poznate i nepoznate počinitelje. Nažalost represivni aparat Države, prvenstveno Policija i Državno odvjetništvo do sad nisu ništa poduzeli odnosno jako malo. Problem je očito uvođenje reda i zakona na području Općine Vir, jer mi kao Općina imamo čvrsti stav kako su zakoni Republike Hrvatske norma po koje se moraju pridržavati svi građani a što očigledno nije namjera državnog sustava već se ide linijom manjeg otpora. Ono što nas razlikuje od većine ostali JLS-a jest činjenica da mi te zakone i provodimo, zagrizli smo odavno u zelenu kiselu jabuku, politicki nekalkuliramo niti sklapamo trule kompromise,

Sto ocito u tesko kompromitiranom drzavnom sustavu izaziva velike otpore”, smatraju u Općini Vir. Kako se tvrdi u nastavku iz Općine vir na čijem je čelu Kapović, njegovo je razdoblje donijelo zaokret pa se tako odvijaju ozbiljni infrastrukturni projekti, ali i društvene nadogradnje.

”Ono što je ostalo nakon toga razdoblja na Viru je dug u Općini Vir u iznosu od 4 milijuna kuna, žiro račun Općine Vir bio je blokiran, a tadašnjih šest zaposlenika tri mjeseca nije primalo plaće. U isto vrijeme u jedinom komunalnom poduzeću situacija je bila još gora, djelatnici „Virkom” njih 13, devet mjeseci nisu primili plaću, a samo poduzeće je bilo u dugu od 4,5 milijuna kuna te je završilo u stečaju, nakon toga u likvidaciji.

Napredak otoka Vira u posljednjih 16. godina predstavlja primjer razvoja jednog mjesta i Općine. Naime, od otoka sinonima za nered u prostoru, bez ikakve infrastrukture i razvijenog gospodarstva otok Vir se prometnuo u hrvatskog turističkog prvaka te poželjnog mjesta za život. U svrhu razvoja u ovom razdoblju okupili su se sve relevantne političke snage od 2009. godine, formirali veliku koaliciju na lokalnoj razini a sve u interesu građana (SDP, HDZ, HSS, HSLS) te svi oni čine kostur nove uprave na otoku Viru”, poruka je iz Kapovićeve općine u kojoj se zaključuje da će i dačje raditi na razvoju Vira.

”kako Općinski sustav Općine Vir raspolaže mladim, educiranim kadrom koji pored svih poteškoća ustrajno će nastaviti na razvoju svoga otoka. A za sva ostala pitanja slobodni ste kontaktirati nas kao i svi građani tokom svih ovih godina. Svi naši podaci dostupni svim građanima i transparentni su.

Naša transparentnost je kontrolirana i prošla je sve inspekcijske nadzore – Ministarstvo uprave, ministarstvo financija, Državna revizija, Kriminalistička policija svi oni su kroz godine pregledavali dokumentaciju Općine Vir i apsolutno nikad nije pronađena niti jedan upitni dokument. Svi naši dokumenti su objavljeni na službenoj Web stranici, svim društvenim mrežama i medijima. Institut za javne financije nas redovno uvrštava u transparentne JLS”, zaključuju.