PA ŠTO ON TO RADI? SDP-ovci na nogama! Razbjesnio ih Milanovićev savjetnik: Pa to je teški konzervativac!

Razočaranje, točno se tako opisati mogu okolnosti u SDP-u, stranci koja je na Pantovčak instalirala novog predsjednika Zorana Milanovića. Naime, u najvećoj oporbenoj stranci su očekivali da će Milanović biti njihov saveznik i suradnik pomoću kojega će se lakše domoći vlasti na parlamentarnim izborima u rujnu. No, čini se kako je taj plan pao u vodu, a veliko razočaranje izaziva i Milanovićev savjetnički tim.

”On je izabrao konzervativniji tim od Kolinde Grabar-Kitarović. Pa pogledajte posljednje izjave njegova savjetnika za ekonomiju Velibora Mačkića! On se zalaže za zabranu rada nedjeljom, dok mi istodobno slažemo program posve oprečan toj tezi. Nismo za zabrane, već za plaćanje rada nedjeljom. Dakle, izravno nam se prkosi. To što Milanović sada radi potpuno nas je razočaralo, u šoku smo i nevjerici, jer se posve drugačije prikazivao i prezentirao. On izbore nije dobio zato što je karakterni Zoran Milanović, već zato što je SDP sa svojom infrastrukturom stao iza njega”, prepričava naš sugovornik iz Partije blizak aktualnom šefu Davoru Bernardiću, koji se posebno razočarao jer ga Milanović nije pozvao na inauguraciju.

No, i mimo toga stječe se dojam da se Milanović pretvara u saveznika Andreja Plenkovića. ”Izgleda da će mu Milanović pomoći da opstane na čelu HDZ-a. Njih dvojica se o svemu dogovaraju. Tu Milanoviću fali i karaktera i čvrstine. Plenković je daleko odrješitiji prema njemu, a svima nama u SDP-u Milanović je okrenuo leđa. Naravno da on ne mora i ne smije biti stranački čovjek već predsjednik svih građana, ali ne pozvati Bernardića na inauguraciju je u najmanju ruku sramotno. Njegovi ljudi u SDP-u i sada miniraju Beru, nije nam jasno koja je svrha takvih teza koje se puštaju, među ostalim i one da Bernardić nije sposoban biti premijer. To dolazi od ambicioznih Milanovićevih kadrova koji su devastirali stranku. Bernardić je oporavio SDP i treba ga pustiti da pokaže što zna i umije pa i kao premijer kada za to dođe vrijeme. U Milanoviću sasvim sigurno nemamo saveznika”, konstatira naš sugovornik, posebno ljutit na mladog Mačkića i njegovo gostovanje na N1 televiziji. Inače, Mačkić je, gostujući na N1 televiziji, objasnio što će sve raditi na Pantovčaku te se uz ostalo osvrnuo na rad nedjeljom.

“Mislim da je možda bolji naziv za tu funkciju ‘savjetnik za političku ekonomiju’. Znači, ideja je vrlo jednostavna. Ministarstvo financija je u Katančićevoj, ono se ne nalazi u Vili Zagorje i ono će ostati u Katančićevoj, i to je to. Ali ono što Ured predsjednika može i što će predsjednik raditi – on će zapravo sugerirati projekte. Ono što on smatra da je potrebno za Hrvatsku, da je potrebno u 21. stoljeću za izgradnju konkurentne ekonomije, to je ono što se može. To je onaj strateški okvir. To je ta politička ekonomija. Na koji način ćemo napraviti arhitekturu unutar koje zapravo onda ekonomsku politiku provodi onaj koji ima izvršnu vlast? Predsjednik je u svakom slučaju pozvan sudjelovati u izgradnji te arhitekture, doprinositi toj priči”, kazao je Mačkić, dodajući da već ima ideju koji će prvi savjet dati Milanoviću, ali kako će ga prvo priopćiti predsjedniku, koji bi onda taj njegov savjet trebao dalje prenijeti javnosti.

“Prvo je na koji način posložiti porezni sistem, a drugo je na koji način posložiti sve one izdatke koje ima država. Ako je Hrvatska socijalna država, onda to sa sobom i povlači nekakve stvari. Znači i ulaganje u obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i mirovine. Sve je to tu prisutno. U ovoj priči mi promatramo cijeli sektor stanovništva. Znači, vi promatrate i djecu jednako kao nekog radnika ili radnicu pa isto tako i umirovljenicu i umirovljenika. To je opet cjelokupno sagledavanje priče, ne mogu biti samo porezi”, naglasio je mladi savjetnik te odgovorio i na pitanje je li Hrvatska socijalna država, što je po njemu kao takvo definirano ustavom.

“Je li neefikasna? Je, neefikasna je. Sad tu onda dolazimo do prve dileme. Što onda s neefikasnom državom? Prvo, možete uzeti sjekiru pa je onda možete sasjeći do kraja, što jedan dio ljudi prisutnih u javnosti zagovara. S time se ne slažem. Koje je onda drugo rješenje? Transparentnost. Ako vi i ja plaćamo poreze, ja sam na primjer sasvim OK s time da se iz mojeg poreza pokrivaju nekakvi izdaci: mirovine starijim osobama, zdravstvena zaštita, obrazovanje mladima – bez ikakvih problema. Nemam problema s time. Tražim onda samo da se transparentno i jasno vidi koji udio ide na to, a koji dio se zapravo troši administrativno i operativno”, rekao je Mačkić te dodao da je radio u javnom i privatnom sektoru.

“Ja sam radio u privatnom sektoru, ali ne u realnom. Ja sam radio u financijskom sektoru. To je, ako gledamo princip vlasništva, javno i privatno. Uvijek se zaboravlja jedna stvar. I radnici u javnom sektoru stvaraju dodanu vrijednost. Javni sektor stvara temelj na kojem se onda privatne aktivnosti odvijaju – od policije i sudstva pa do obrazovanja i zdravstvene zaštite. Nekako se to pogubilo. I treća, najvažnija stvar, socijalna država je model države. Ako promatramo na nekom kontinuumu, imamo s jedne strane državu javnih dobara kao minimalnu državu, a s druge strane imate razvojnu državu i socijalističku državu. Socijalna država se nalazi negdje između svega toga. Država javnih dobara, država makroekonomske stabilnosti i socijalna država. Socijalna država je država koja se brine za sve nas”, istaknuo je Mačkić, a onda progovorio i o radu nedjeljom te radnicama na blagajnama.

“To je zapravo zanimljivo, radnice na blagajni. Zato što većina zaposlenika u tom sektoru su upravo žene i mi imamo tu specifičnu ulogu žena u našem društvu i posao, odnosno radno vrijeme ne završava u 16 sati. Traje puno duže i smatram da bi u tom slučaju trebalo regulirati rad nedjeljom pogotovo imajući to na umu. Ako postoji potreba, taj rad se može iznimno dozvoliti, ali ga se pritom treba i platiti sukladno tome, ali u načelu smatram da bi taj rad nedjeljom trebalo izbjegavati”, kazao je Mačkić koji smatra kako se to može regulirati na nekoliko načina, a među ostalim i apsolutnom zabranom.