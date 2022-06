‘PA ONI SU DU*E-GLAVA’ Predsjednik ne podvija rep. Očitao lekciju: ‘Ja sam spreman popit’ bukvicu za Hrvatsku, ali dajte malo samopoštovanja’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je danas na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje, na kojoj je, čestitajući Dan Grada, građanima poručio da budu ambiciozni i produktivni, da se drže pravila, ali i da se bore za svoje.

„Borite se za svoje pravice jer bez pravice i borbe za pravicu nema ničega, nema života”.

U izjavi nakon svečanosti Milanović nije propustio još jednom sasuti salvu kritika na račun premijera Andreja Plenkovića i HDZ-a.





Milanović sasuo kritike zbog Galbraitha

Tako se osvrnuo na Petera Galbraitha, bivšeg američkog veleposlanika u Hrvatskoj koji je došao na konferenciju u povodu 30. obljetnice međunarodnog priznanja Hrvatske u Zagrebu.

“Kada govorimo o diplomaciji koja na dnevnoj osnovi mora skretati na problematiku u BiH, na dan hrvatske diplomacije, na kojem je Plenković opet pljuckao po predsjedniku RH, pozvali su prvog američkog ambasadora, pozvala ga je ekipa sa Zrinjevca”, počeo je Milanović.

Dodao je da je točno kada je Nino Raspudić rekao da je Glabraith u Haagu svjedočio protiv Hrvatske.

“Ne govorimo o parnici u kojoj moraš govoriti istinu pred sudom, to je politički sud, njegovo mišljenje je štetno za Hrvatsku, za percepciju Hrvatske, i takvom čovjeku, koji možda nije da ga se proglasi persona non grata, ne treba pridržavati vrata. Oni ga pozovu da bude jedini strani govornik. Zaključujem da to ne rade namjerno, već jer su, kako narod kaže, stražnjica-glava. Ne može se dogoditi da takvom čovjeku ukazuješ takvu čast. Miroslav Tuđman u knjizi objašnjava štetnost i zlonamjernost tog ambasadora koji nakon Hrvatske nije bio ništa. Nitko iz HDZ-a to ne čita, ti ljudi su obični karijeristi, ja moram braniti HDZ-ove prvake u BiH, Marinka Čavaru. Onaj tko je Galbraitha pozvao, ne čita zapisnike. Ova zemlja mora naučiti razlikovati one koji joj žele dobro, koji joj ne žele ništa i one koji žele zlo. U protivnom vas drže za budalu”, rekao je predsjednik.

‘Oni nas moraju poštovati’

Potvrdio je, svoj stav o ulasku Švedske i Finske u NATO, te problemima Hrvata u BiH, ponovit će na samitu NATO-a.

“Ja ću svoj stav ponoviti na samitu NATO-a, svima ću u pet minuta pročitati koji su Hrvatski problemi, stat ćemo vam nogom u vrata dok nas ne saslušaju. Ja poštujem takve ljude, ali oni moraju poštovati nas, nemam ništa protiv Finske i Švedske, hrvatska vojska je čekala 10 godina, oni moraju 10 tjedana, ali neka ih. Ja sam spreman popit’ bukvicu za Hrvatsku, ali dajte malo samopoštovanja!”, rekao je Milanović.