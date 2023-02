OZBILJNO I OPASNO ZA PLENKOVIĆA! Uznemiren je kao nikada: Prešutio je najvažniji detalj

Autor: Iva Međugorac

Nervozan, uspaničen, uznemiren, ali i nabrušen- tim riječima u vladajućim redovima opisuje se premijera Andreja Plenkovića otkako se AP pojavio kao protagonist u prepiskama između Josipe Rimac i Gabrijele Žalac. Nedugo potom saznalo se i za poruke ministara i članova HDZ-a te Plenkovićevih najbližih suradnika upućene donedavnom predsjedniku Hrvatskih šuma Krunoslavu Jakupčiću koje se odnose na uhljebljenje, što je još jedna neugodnost za premijera.

Mislio je da može odahnuti

”On je nedavno rekonstruirao Vladu i bio je uvjeren da može odahnuti, da se obračunao sa Natašom Tramišak, ANušićem i njegovom strujom, a onda ga je ovo zapljusnulo posve nenadano, i dočekalo ga krajnje nespremnog”, komentira naš dobro upućeni sugovornik te napominje kako ova priča nije nimalo benigna. ”Možda u Vladi mogu utjecati na DORH da istragu o Žalac drži u ladici, ali ovdje se upleo Europski tužitelj, to je ozbiljna i opasna priča, ona na ovome neće stati, jasno je Kovesi nedavno gostujući u Zagrebu najavila još privođenja, ali je nitko nije shvatio dovoljno ozbiljno”, kaže naš sugovornik i dodaje da premijer trenutno nema nikakvu strategiju, što je suprotno svim njegovim ranijim kriznim situacijama.





”On je do sada znao kako djelovati, rješavao se sporednih likova koji se spomenu u nekoj aferi, i priča bi ubrzo na tome stala, ali sada je situacija znatno drugačija. Prvo, ovo je afera u kojoj se po prvi put ovako izravno spominje njega, drugo on je na uvid dobio sporni softver, i o tome je do sada šutio, i treće vidite da su čak i mediji koji su mu inače skloni ovih dana nabrušeni, krenula je svojevrsna hajka, spominje se njegov odlazak, uspoređuje ga se sa Sanaderom, on je nervozan, nema se tu koga riješiti i pitanje je bi li bilo dovoljno da ode Milić kada se i u tim prepiskama s Jakupčićem problematiziraju skoro svi članovi Vlade”, nabraja naš sugovornik te kaže da je Plenković napravio ogroman propust time što nije ranije rekao da je imao uvid u softver.

Plenković se nema na koga osloniti

”Sve što on sada govori ne zvuči uvjerljivo, ne može se Plenković osloniti na ove koji ga sada brane, jer su oni zaista u najvećoj mjeri branili i Sanadera. Time što o slučaju nije na vrijeme obavijestio javnost Plenković ostavlja dojam da je nešto pokušavao skriti, dodate li tome činjenicu da je aferu Žalac iz Uskokovih ladica izvukao Europski tužitelj, normalno je zapitati se nakon svega što se i zašto krilo i koga se spašavalo je li u konačnici možda i samog Plenkovića, javnost se to pita, a Plenković će to morati objasniti”, kaže naš sugovornik dodajući da premijerova konferencija za medije na ovu temu nije bila uvjerljiva i da je još opasnije to što on ne prestaje govoriti o tome kako ova tema nije važna.

”Plenković je to trebao nametnuti kao važnu temu, i objasniti građanima da on s time nema ništa, a njegov pristuo je neobičan i ne liči na njega, on bježi i tako ostavlja krivi dojam, jer ako nema ništa sa softverom i tom spornom nabavom, onda na tu temu može i mora odgovoriti na stotinu pitanja ako je potrebno”, smatra naš sugovornik kojemu niti nije jasno zbog čega je premijer zatečen kada se i iz intervjua ministrice Tramišak o spornom softveru znalo da tu nešto ne štima, i da će se prije ili kasnije i Plenkovića početi spominjati u tome kontekstu.

Plenković dakle nije mogao biti neupućen, kao što se to sada nastoji prikazati. Upućen ili ne, Plenković bi se uskoro mogao naći u još nepovoljnijoj poziciji jer će se ova situacija nedvojbeno odraziti i na HDZ-ov rejting, što u stranci neće prihvatiti olako, a ova situacija koja se krenula raspetljavati usred sveopće krize u jednu bi ruku mogla poremetiti i premijerove planove za parlamentarne izbore koji bi se trebali održati u proljeće iduće godine.