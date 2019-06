OVOGA IMA SAMO KOD NAS: Banka mrtvacu šalje opomene i poziva ga u ured!

Autor: Dnevno

Zlatko Klobučar (63) bio je hrvatski branitelj i policajac koji je taman trebao otići u zasluženu mirovinu. Ipak, sreći se ispriječila nesreća. Pogodio ga je moždani udar, a poslije gripa koja ga je i dokrajčila u splitskoj bolnici. Iza sebe je ostavio ženu Grozdanu i kćeri Ivanu, Anitu i Jasnu. Ali, tu nije kraj muci obitelji Klobučar, prenosi Zadarski.

Kako bi uredio skromnu i staru prizemnicu u splitskom kvartu Brda, Zlatko je 2015. godine podigao kredit u Sberbanci, no smrt ga je prekinula da ga do kraja i otplati.

– Moj Zlatko je bio poštenjačina, a i mi smo takvi. Mi ne osporavamo kredit, i nastavit ćemo ga otplaćivati nakon ostavinske rasprave kada se utvrde nasljednici. Ostalo je za otplatu još nekih 20 tisuća eura. Kako su mi i pravnici objasnili, kredit plaćaju nasljednici, a banka treba čekati da se na sudu završi proces, ne ide se preko reda i zna se točno redoslijed. Međutim, Sberbanci i tvrtki koja za njih naplaćuje potraživanja se očito žuri i ne žele čekati zakonsku proceduru, te su se ponijeli krajnje neljudski. Supruga sam sahranila, a oni navalili da im plaćam rate.

A odakle, i da hoću ne mogu jer još nije stiglo ni rješenje Mirovinskog da ja nasljeđujem njegovu mirovinu, niti mogu uzimati bilo kakav novac s njegova računa, koji je nakon obavijesti o smrti blokiran. On je baš trebao primiti svoju prvu mirovinu, a onda je preminuo – kaže nam kroz suze gospođa Grozdana (60), koja je cijeli život radila kao domaćica i brinula o obitelji, stoga će joj Zlatkova mirovina biti jedino primanje.

– Sberbanku smo zvali i obavijestili da je Zlatko umro, a oni su kazali da donesemo smrtovnicu. Pitali smo može li mailom, rekli su – ne, nego da dođemo u njihovu poslovnicu. On je umro 22. veljače ove godine, a mi smo smrtovnicu donijeli 27. veljače. Međutim, nedugo nakon toga počeli su nas zvati i tražiti da platimo dug. Dakle, Sberbanka i EOS Matrix, njihov ugovorni partner koji za njih naplaćuje potraživanja, šalju opomene i “Pozive za plaćanje” u kojima traže od pokojnika da plati dug, a ako ne može, da onda dođe na razgovor u banku?!

A sve to nakon što smo im u više navrata objasnili da je umro i da nas ostave na miru dok se ne riješi nasljedstvo. Nakon opomena krenuli su i novi telefonski pozivi i traženje da platimo ratu. Potom je moj zet nazvao centralu banke, a gospođa iz Sberbanke nam je odgovorila da će opomene i dalje dolaziti dok ne podmirimo račun?! Čekajte je li to normalno – dok pokojnik ne podmiri račun? Pa on je mrtav čovjek. Sahranjen nedavno! Dakle, opomene dolaze na ime mrtvog čovjeka – kaže gospođa Grozdana.

A onda je uslijedio šok zbog kojega nas je udovica Klobučar i zvala.

– Prije nekoliko dana na vratima su se pojavila dva krupna čovjeka koji su tražila mog pokojnog Zlatka, koji je, podsjećam još jednom, umro 22. veljače ove godine. Rekli su da dolaze u vezi duga Sberbanci, te da traže Zlatka. A sve se to događa tri mjeseca nakon što sam im dostavila smrtovnicu?!

Jako sam se uznemirila, osjećala sam se kao kakva kriminalka. Zamislite, šalju nam ljude doma da utvrde je li mi muž mrtav, a on na groblju leži mjesecima. Po glavi su mi se vrtjela pitanja: misle li da lažemo da je on mrtav ili da ga skrivam?

Ma, što god da je, to je jadno, nehumano, nemam riječi… – govori nam Grozdana dok u rukama drži opomene na ime njezina mrtvog supruga.

– Želim da naglasite da će im kredit biti vraćen, ali nakon ostavinske rasprave, i kad se sve napravi sukladno hrvatskim zakonima. Ako me budu i dalje gnjavili, uzet ćemo odvjetnika i tužiti ih za uznemiravanje.

– Moj otac je preko iste banke primao i plaću, i sada zamislite apsurda. Njegov račun je blokiran jer je umro, nitko ne može dizati novac, a s druge strane iz te iste banke šalju opomene mrtvom čovjeku i traže da moj pokojni otac Zlatko plati kredit. Znači, za jednu službenicu koja nam ne dopušta da diramo njegov račun je mrtav, no za druge je očito živ, kad na njegovo ime šalju opomene i ljude da naplate dug.

A gospođa u njihovoj splitskoj poslovnici, kada smo donijeli smrtovnicu, lijepo nam je kazala da neće biti ni opomena te ničega, i da će se čekati rješenje o nasljedstvu. Ali, očito žele da i mrtvi plate dug – kaže nam u obitelji Lončar.