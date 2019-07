Ovog ima samo u Hrvatskoj! Pogledajte kakav apsurd u resoru Plenkovićeva omiljenog ministra

Autor: Dnevno

Odluku Upravnog suda u Splitu o poništavanju izbora Nelle Slavice za ravnateljicu Nacionalnog parka Krka u Newsroomu je komentirala Ljiljana Zmijanović, njezina protukandidatkinja za poziciju ravnateljice.

Ljiljana Zmijanović doktorica je znanosti u području zaštite prirode, te se na izbor Nelle Slavice žalila Upravnom sudu. Odluka koja je donesena je poništila odluku o imenovanju Slavice, odnosno rješenje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

“Gotovo mi je nevjerojatno da je to istinito, jer Upravni sud u Splitu je presudio da se poništava rješenje o imenovanju ravnateljice Nacionalnog parka Krka i da tu nema žalbe. Stav Upravnog suda je jasan, oni su na 11 stranica elaborirali što je sve prekršeno. Prekršeno je i pravo prvenstva zapošljavanja branitelja, jer ja sam braniteljica, a program koji je predala Slavica sastavljen je od programa iz različitih starijih dokumenata. To je bio pokušaj provedbe nezakonitosti. Nitko me do danas nije demantirao, a očekivala bih da me se demantira ako je neistina ono što sam rekla. Pošto se to nije desilo, očekivala bih da se gospođa Slavica ispriča javnosti i da da ostavku”, rekla je Zmijanović.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike nije imao predstavnika na ročištu. “Ako nisu zaprimili presudu, na temelju čega je komentiraju? U presudi piše da je povrijeđen zakon o upravnom postupku i o zaštiti prirode. Povjerenstvo je trebao izabrati najboljeg kandidata, a Upravni sud poručio je da to što su ljestvicu postavili nisko ne znači da mogu ignorirati činjenicu da se prijavio netko tko je visoko kvalificiran”, rekla je Zmijanović.

Kaže da je imala povjerenja u hrvatsko pravosuđe: “Vjerovala sam da će biti sve u redu, jer sam već dobila rješenje državnog inspektorata iz Splita, ispostava Šibenik, u kojem se na isti način se govori da je povrijeđeno pravo zapošljavanja branitelja, ali i zakon o zaštiti okoliša. Dvije su institucije, dakle, došle do iste odluke”.

“Ovdje nije poništen natječaj, ja to u tužbi nisam ni tražila, nego poništenje odluke o imenovanju. Očekujem od Ministarstva da poštuje i provede odluku, a ta je odluka pravomoćna presuda Upravnog suda u Splitu, na koju nema mogućnosti žalbe”, zaključila je Zmijanović.