Ovo vam ne smije promaknuti: Raskrinkana pozadina afere kojom se ruši Brkić

O neuređenoj pravnoj državi, pravnik Pero Kovačević progovara godinama, a svaka nova afera iznova potvrdi njegove sumnje u to da su Hrvatske institucije neovisne i funkcionalne. Da je tome tako, potvrđuje i sam opsežno analizirajući aferu Kum, koja posljednjih dana potresa hrvatsku političku scenu. Kako navodi, u uređenim zemljama u kojima funkcionira pravna država i u kojoj institucije djeluju u skladu i na temelju zakona i načela vladavine prava minimalne su mogućnosti da bi uopće došlo do afere ‘Kum’. Kovačević je vrlo logično odgovorio i napitanje zašto je tome tako.

”Odgovor je jednostavan – pravna država funkcionira, a institucije djeluju u skladu i na temelju zakona. Nažalost mi živimo u Hrvatskoj. Živimo u zemlji kojoj ne nedostaje afera. Dapače ima ih na izvoz. Jednu aferu zamjenjuje druga afera i taj niz traje godinama i trajat će dok god dužnosnici i političari imaju „šapu“ odnosno koriste institucije „legalno“ ili nelegalno za svoje političke potrebe. Bilo da je riječ o eliminiranju svojih protivnika ili neistomišljenika ili je riječ javnom prokazivanju i montiranju afera za čiste političke potrebe”, objašnjava pravnik koji je temeljem javno objavljenih činjenica, podataka i argumenata u vezi afere Kum analitički objasnio zašto je izbila spomenuta afera te koja je njezina politička pozadina.

”Za razumijevanje razloga i vremena izbijanja afere bitna je sama kronologija koja joj prethodi,pa krenimo redom:

8. rujna vukovarski gradonačelnik Ivan Penava pozvao je sve građane Vukovara i cijelu hrvatsku javnost na mirni prosvjed protiv sramotne šutnje institucija hrvatskog društva u vezi neprocesuiranja ratnih zločina, najavivši da će se prosvjed održati 13. listopada u 14 sati na Trgu Republike u Vukovaru;

Ivan Penava je, drugim riječima, pozvao na prosvjed protiv institucija vlade kojima upravljaju HDZ-ovci, a neki od njih su mu isti dan odgovorili.

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković je birokratski komentirao:

“Mi u Ministarstvu niti procesuiramo, niti odlučujemo, mi stvaramo uvjete za bolji rad pravosuđa, kako sudova tako i drugih pravosudnih tijela. Bolji uvjeti se očitavaju u tome da stvaramo bolju kadrovsku bazu, bolju materijalnu opremljenost naših tijela i rezultati su bolji rad sudova.”

Penava je rekao da su krivi “najviše političari i ljudi koji su profesionalno plaćeni, kojima je provođenje zakona u opisu radnog mjesta, poput Ministarstva pravosuđa, Glavnog državnog odvjetnika, sigurnosno-obavještajnih službi i MUP-a da procesuiraju odgovorne za zločine na svim razinama ili da svoje mjesto ustupe onima koji su to kadri učiniti”;

11.rujna iz središnjice HDZ-a došli jasni signali da nisu oduševljeni najavljenim prosvjedom u Vukovaru te je u svrhu njegova otkazivanja organiziran sastanak Penave i ministra unutarnjih poslova Božinovića, vukovarski gradonačelnik od prosvjeda ne odustaje;

13. rujna premijer Andrej Plenković otvoreno je osudio Penavinu ideju prosvjeda, poručivši da se “to tako ne radi”.

“Dakle, on kao član HDZ-a i kao gradonačelnik ima odgovornost prema svom biračkom tijelu i temi – i tu se slažemo, a drugu odgovornost prema političkoj procjeni i odabiru tajminga i načina kako da tu temu stavi u eter”, kazao je Plenković.

“Ići na emocije onih koji su najviše stradali, u situaciji kada je to zločin koji se dogodio prije 27 godina, u ovom trenutku, u ovako širokim okolnostima i davati povoda onima koji imaju vrlo jasan politički cilj, a to je da sruše parlamentarnu većinu, da destabiliziraju koaliciju i u konačnici da sruše vladu, to je jedan drugi sport”, istaknuo je premijer. A onih koji žele srušiti vladu, odgovorio je na pitanje novinara, “ima koliko ih god hoćete”.

Plenković je također poručio braniteljskim udrugama koje traže izbacivanje SDSS-a iz vladajuće većine: “Neće meni nitko kao predsjedniku HDZ-a birati partnere i određivati tko će biti parlamentarna većina. To je ono što je 100 posto i na tome stojim čvrsto da ne mogu biti čvršći. Bez obzira od koga, kada i na koji način dolazi do toga”;

14. rujna mediji počinju pisati da je najava prosvjeda u Vukovaru zapravo udar tvrde desnice na Plenkovića. Počinje se otvoreno špekulirati da je Penava samo marioneta u cijeloj priči, te da drugi moćniji i inteligentniji ljudi vuku konce;

16. rujna Ivan Penava gostuje u Nedjeljom u 2 te izjavljuje kako prosvjed nije protiv HDZ-a ili Plenkovića, ali da ne podržava koaliciju sa SDSS-om.

Plenković je pak u Vinkovcima rekao da “druge političke ili druge snage u Hrvatskoj žele da se taj prosvjed kidnapira od izvorne ideje i pretvori u drugu priču, to je politički rizik”;

Odgovarajući na pitanje jesu li vlada i HDZ mogli utjecati na ne održavanje prosvjeda i uvjeriti gradonačelnika Penavu da odustane od njega, Plenković je ustvrdio kako je, kada netko izađe s takvom inicijativom, jako teško ići nazad. “Svatko snosi posljedice svoga političkog odabira. Ovo je bio njegov politički odabir i on će živjeti s njim”, kazao je premijer Andrej Plenković;

Istog dana u priču se uključuje i Branimir Glavaš (HDSSB), Plenkovićev koalicijski partner, te optužuje braniteljske udruge da se ponašaju kao SUBNOR ;

18. rujna održan je sastanak Kluba HDZ-a uoči početka nove parlamentarne sezone. Nakon toga je za medije govorio ministar uprave i tajnik HDZ-a Lovro Kuščević, koji je poručio kako se kroz te prosvjede javljaju određene političke opcije kojima je stalo destabilizirati vladu te je dodao kako je potrebna stabilnost.

Dodao je kako smatra da se radi o ljudima kojima je samo stalo do osobnog probitka i koji nisu ni branitelji ni ljudi iz HDZ-a. Zaključio je da je Penava instrumentaliziran.

Plenković je nakon istog sastanka izjavio da su zaključili kako treba izbjeći politizaciju i manipuliranje inicijativom vukovarskog gradonačelnika Ivana Penavekoja, kazao je, u javnom prostoru ima “neke druge ciljeve koji nisu nužno samo pronalaženje odgovornih za ratne zločine, već imaju jasne napore da se pokuša destabilizirati stabilnost vlade, osobito s ciljem odnosa prema SDSS-u kao jednom od koalicijskih partnera”.

Ivan Penava, unatoč upozorenjima iz vrha stranke ne odustaje od prosvjeda, uz tvrdnju da ne vjeruje institucijama. “Ne mogu odustati sam od sebe i od svojih sugrađana. Prosvjeda će biti”, rekao i naglasio da je sve njegova ideja;

22. rujna Ivan Penava izjavio je kako ga “ne impresionira pokretanje više postupaka za ratne zločine nakon njegove najave prosvjeda u Vukovaru zbog nedovoljne učinkovitosti državnih službi u procesuiranju ratnih zločina”. “Moja teza je – deset puta nula je uvijek nula. To je stvaranje nekoga dojma.” Uvjeren je da će prosvjed najavljen za 13. listopada “polučiti rezultate” te je najavio održavanje još sličnih prosvjeda;

24. rujna uvečer se na društvenim mrežama pojavljuje naslovnica novog broja tjednika Nacional, na kojoj se nalazi informacija prema kojoj je Franju Vargu, čovjeka kojeg USKOK sumnjiči da je lažirao SMS-ove za Zdravka Mamića, s nekad najmoćnijim čovjekom hrvatskog nogometa spojio bivši predsjednik HDZ-a, Tomislav Karamarko.

Nacional navodi kako je USKOK došao do saznanja da su vodeći ljudi desnog krila HDZ-a, među kojima se ističu aktualni zamjenik predsjednika HDZ-a Milijan Brkić i bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko, koristili usluge Franje Varge za obračune unutar stranke. Na naslovnici se nalazi fotografija Brkića i Karamarka;

25. rujna Predsjedništvo i Glavni odbor Hvidre, pod „mudrim vodstvom“ svog predsjednika Đakića, jednoglasno su odlučili kako sportskog natjecanja članova Hvidre u Vukovaru od 12. do 14. listopada, u vrijeme prosvjeda najavljenog za 13. listopada, neće biti te su dodali kako će Igre biti u Vukovaru, ali da novi termin još nije određen;

Znakovita je Plenkovićeva reakcija na podatke koje je objavio Nacional. Novinari su Plenkovića pitali da komentira izjavu čelnika HDSSB-a Branimira Glavaša, koji je s organizacijom toga prosvjeda povezao potpredsjednika HDZ-a Milijana Brkića, a premijer je rekao da se s Brkićem, koji je na putu, nije čuo, iako ga je danas pokušao dobiti telefonski te da će o toj temi razgovarati i s Glavašem. Plenković, dakle preko medija poziva svog zamjeniku da mu se javi na telefon”, nabraja Kovačević dodajući da se Brkić očitovao preko Hine tvrdeći da mu se pakira i da se manipulira Uskokovom istragom, ali i da on nema veze s onime što mu se javno stavlja na teret.

”26. rujna približno u isto vrijeme dok je Milijan Brkić u Saboru davao izjavu novinarima, u kojoj je rekao da ne zna hoće li podržati Penavin prosvjed i da se sinoć telefonski čuo s Plenkovićem, policija je hapsila njegova kuma Blaža Curića, inače formalno vozača potpredsjednika vlade Tomislava Tolušića.

Curić je pod sumnjom da je dojavio Franji Vargi da se istražuje njegovo lažiranje SMS-ova za Mamića. U tom trenutku je bilo razvidno da svjedočimo obračunu Plenkovića i Brkića”, kronološki podsjeća pravnik koji je usput objasnio i zašto je bitna ova kronolohija.

”Ona je jako bitna. Vrijeme izbijanja afere „Kum“ nije slučajno. Budimo realni glavni okidač za izbijanje afere „Kum“, dostavljanje službenih tajnih podataka medijima iz istrage protiv Franje Varge, upravo je najavljeni prosvjed u Vukovaru 13. listopada.

Prosvjed u Vukovaru nije po mjeri i volji Andreja Plenkovića i njegovih istomišljenika, pribojavaju ga se i nastoje sve učiniti kako bi u začetku bio kompromitiran i prikazan kao pokušaj rušenja Plenkovića i njegove Vlade.

Činjenice pokazuju odnosno stječe se dojam da je otvaranje istrage te uhićenje Franje Varge,njegov iskaz i uhićenje Blaža Curića došli kao „naručeni“ za konačni politički obračun Andreja Plenkovića protiv Milijana Brkića i neutraliziranja prosvjeda i poruka prosvjeda, najavljenog prosvjeda u Vukovaru. Trenutak idealan. Sredstvo i tema idealni. Posljedice za HDZ minimalne.

S druge strane, teško mi je povjerovati u izravnu umiješanost Milijana Brkića i Tomislava Karamarka i početničke i amaterske greške Blaža Curića i Franje Varge.

Valja očekivati da ćemo narednih dana, odnosno do 13. listopada biti zatrpani novim tajnim iskazima iz istrage protiv Franje Varge i Blaža Curića, sadržajima iz zaplijenjenih odnosno dokazima iz 20 laptopa i 15 mobitela,iskazima novih ili starih pokajnika.

Više je nego razvidno odnosno jasno da afera “kum” ili SMS govori o tome da je Andrej Plenković krenuo u obračun s Vasom i njegovim.

Svakako nam slijedi „vruća jesen u HDZ-u“, a možda i novi izbori. Sve u svemu, najžalosnije u ovome „ratu“ između Plenkovića i Brkića je činjenica da se opet vidimo kako (ne)funkcioniraju institucije i kako cure tajni podaci u istragama. Žalosno. Netko u HDZ-u će pobijediti, mi ostali gubimo sa ovakvim institucijama i političarima”, zaključuje Kovačević.