OVO SU ZAHTJEVI ZA PREKID ŠTRAJKA GLAĐU ‘Dok Margetić štrajka zbog cenzure, Stanković u goste zove Pupovca’

Autor: Dnevno

U najtežim trenucima u dosadašnjem životu Margetić se odlučio na očajnički potez – štrajk glađu do smrti ili ispunjenja deset zahtjeva, od kojih do sada nije ispunjen nijedan.

Povodom mučne situacije oglasio se i saborski zastupnik Živog zida Ivan Pernar. Oštro je prozvao Aleksandra Stankovića, HRT i cenzuru. ‘Dok njegov kolega Domagoj Margetic štrajka glađu zbog medijske cenzure i pritiska na neovisne novinare, Aleksandar Stanković zove Milorada Pupovca u Nu2. Sami zaključite zašto su neki novinari bez posla, a neki primaju peteroznamenkaste iznose.’

Margetić se pak preko društvenih mreža još jednom obratio javnosti i naveo zahtjeve zbog kojih će prekinuti ovaj suicidalni proces. Status prenosimo u cijelosti.

20. DAN ŠTRAJKA GLAĐU

Danas je dvadeseti dan mojeg štrajka glađu. Od sinoć se više ne mogu samostalno kretati bez pomoći, izgubio sam snagu u nogama i rukama, imam jake bolove i vrtoglavice, a pojavile su se i druge komplikacije. Do danas niti jedan od mojih zahtjeva nije ispunjen, pa time nisu ispunjeni niti minimalni uvjeti za bilo kakvo razmišljanje o pkreidu i obustavi štrajka glađu. Zapravo, ne znam tko i što je gore – oni kojima su upućeni moji zahtjevi i njihova reakcija, odnosno nereagiranje ili javnost i vaša reakcija.

Štrajk glađu ostao mi je jedini način borbe protiv pritisaka, prijetnji i napada kojima me kao istraživačkog novinara žele diskreditirati, uništiti i ušutkati. Lažima, diskreditacijama, paraobavještajnim manipulacijama i metodama koristeći za to “kupljene” tobožnje bivše prijatelje i pojedine članove obitelji, uništili su mi obitelj i brak, čime su znali da mi uništavaju jedino do čega mi je osim novinarskog poziva bilo stalo u životu. Radi se o najperfidnijim i dobro smišljenim, godinama pripremanim i provođenim oblicima diskreditacije na svim razinama, do te mjere da su u stanju kreirati takvu fiktivnu biografiju čovjeka, kako bi vam što je više moguće zagorčali život. Iza svega, kao što sam već rekao stoji HDZ-ovo podzemlje, točnije paralelni HDZ-ov paraobavještajni sistem, a naručitelji su Dragan Čović iz HDZ-a BiH i Milijan Brkić iz HDZ-a Hrvatske (kako mi je to u pisanoj prepisci otkrio dobro upućeni izvor, nekada visoko u HDZ-ovim političkim i obavještajnim strukturama, o čemu sam detaljno obavijestio policiju, podnio prijavu i predao dokaze).

Prijetnje ubojstvom, fizičko i drugi oblici nasilja prema meni kao istraživačkom novinaru prisutni su svakodnevno, a iako najveći dio prijetnji, pritisaka i napada prijavljujem policiji, pa sam tako prijavio i ove pritiske u zadnjih mjesec i pol do dva dana, MUP. Policija i institucije nisu učinili ništa kako bi te slučajeve riješili.

Konačno, uslijedili su i egzistencijalni pritisci, kad su mi bez prethodne najave, iako je emitiranje nove sezone emisije bilo dogovoreno, ukinuli istraživačku emisiju Necenzurirano na Mreži TV.

Odgovarate me od štrajka glađu, a da niste ni pogledali niti preslušali moje izjave što su mi učinili: pod stalnim sam pritiscima, prijetnjama, fizičkim i drugim oblicima napada kao novinar, uništili su mi obitelj, praktički ostavili bez doma, vrše sve moguće pritiske, ostavili su me bez egzistencije, i sve to samo zato što nisam htio uzeti novac, reći koliko košta i naplatiti šutnju.

Sve sam izgubio, sve su mi uzeli i ja više nemam što izgubiti. Jedini oblik borbe koji mi je preostao je da ovako umirem štrajkajući glađu.

Štrajkat ću glađu ili do ispunjenja mojih zhatjeva, ili do smrti. Ni pod kojim drugim uvjetima neću prekinuti štrajk glađu!

Mailove i reakcije umjesto da mene odgovarate i komentirate uzalud, možete slati na: [email protected] i [email protected], a i drugim institucijama ako smatrate potrebno.

Ovo su moji zahtjevi:

1) povratak i osiguranje moje obitelji, odnosno prestanak korištenja daljnjih pritisaka na moju obitelj, korištenjem raznih paraobavještajnih metoda kako bi se meni bliske osobe i članove najuže obitelji dovodilo u situacije da im je ostanak u mojoj blizini naprosto nemoguć zbog svih tih ilegalnih pritisaka;

2) zahtijevam jednosatni osobni razgovor s predsjednikom Vlade Andrejem Plenkovićem, o čemu sam ga već informirao i elektronskom poštom i sms porukom, a urudžbiran mu je i službeni dopis s tim zahtjevom;

3) zahtijevam javnu reakciju Hrvatskog novinarskog društva i njihovo očitovanje o pritiscima, prijetnjama i napadima kojima sam izložen, te njihovo javno očitovanje o ukidanju istraživačke emisije “Necenzurirano”, o čemu su detaljno informirani;

4) zahtijevam potpuni uvid u sve dosjee koji se odnose na mene u tajnim službama i državnim institucijama RH;

5) zahtijevam rješavanje slučajeva napada na mene;

6) zahtijevam da se omogući nastavak rada na istraživačkoj emisiji Necenzurirano;

7) zahtijevam prestanak svih oblika egzistencijalnih pritisaka koje doživljavam u Hrvatskoj kao oblik političke odmazde za moj istraživački novinarski rad;

8) zahtijevam da se vlast u RH javno očituje o tome da nisam nikakav tajni agent stranih službi i državni neprijatelj, jer me se širenjem takvih teza izlaže javnom linču i daljnjim napadima;

9) zahtijevam i prestanak pritisaka oko mojih najnovijih istraživanja, kao i istragu djelovanja paraobavještajnog podzemlja u odnosu na mene kao istraživačkog novinara;

10) zahtijevam javno očitovanje Ministarstva unutarnjih poslova da li mi na teritoriju Republike Hrvatske garantiraju osobnu sigurnost od daljnjih napada, pritisaka i prijetnji, ili to nisu u stanju garantirati.

Također molim Hrvatsko novinarsko društvo da se izvide mogućnosti da me se skloni izvan Republike Hrvatske na sigurno, obzirom na sve okolnosti.

Domagoj Margetić, istraživački novinar