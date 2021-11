OVO SU VAM PREŠUTJELI O RAFALIMA! Ako ih Plenković kupuje da bi došao u Bruxelles, onda izdaje svoj narod

Autor: Iva Međugorac

Gostujući u studiju N1 televizije poduzetnik Zvonko Zubak, stručnjak za trgovinu oružjem, osvrnuo se na nabavu francuskih borbenih aviona.

“Što se tiče kupnje zrakoplova, ona je trebala biti ranije, da smo odmah nakon Domovinskog rata išli s njom. Tako bismo imali dobre pilote, dobar kadar, ovako kupujemo 5. generaciju. Što se tiče osoblja, mi nemamo dovoljno osoblja da mogu raditi na MIG-21, a kamoli da mogu prijeći na ovu modernu generaciju.

Ja ne vidim potrebe da se baca milijardu i 500 pa čak i 700 milijuna, nije to samo 900 milijuna, ne znam što su potpisivali, a ni oni sam i neće znati što će potpisati jer nisu dovoljno sposobni jer nisu radili te poslove, njima će doći na potpis, pa će kasnije gledati što su potpisali. Ovo je preskupo i za jedan Japan i za puno veće zemlje nego što smo mi. Mi s tim avionom nemamo što raditi kod nas i od njegovih mogućnosti mi ćemo koristiti od 5 do 10%, ako kupujemo takav zrakoplov da koristimo 5 do 10% pitam se što naša Vlada radi i tko im je to savjetovao. Zrakoplovstvo bez podrške sa zemlje nema nikakve vrijednosti. Nije bitno što će kupiti Srbija to nas ne treba zanimati. Bacamo milijardu i 700 milijuna, ja bih volio vidjeti što smo mi to kupili”, komentirao je Zubak koji smatra kako je Hrvatska kupnjom tih aviona promašila cijelu loptu.

“Mi ćemo možda za dvije godine znati što je kupljeno, je li kupljen nečiji odlazak, ulazak u Schengen ili prijateljstvo s nekime. To je pogrešno. To nije dobro, jer mi smo članica EU, nismo neki otok pa da moramo tražiti ‘dajte mi, dajte mi’. Kada dođe Macron, oni imaju o puno toga razgovarati, ali i ja bih došao po milijardu i 700 milijuna i ne bi čak ni rekao što ću dati. Oni moraju sjesti, ovo maknuti, primiti četvrtu generaciju, da nam daju raketne brodove, i za naše kopno jer imamo dva tenka, a nijedan nema gusjenica, a bacamo milijardu i 700 milijuna. Volio bih vidjeti što piše u tome. Nažalost oni to neće moći ni čitati, ali vidite koliko nam vjeruju, moramo im platiti prije isporuke. Ja ne znam kada će oni doći, hoće li doći 2024. Po mojoj procjeni to je 2007. ili 2008. godina koja će nama doći, mi ne znamo koju ćemo godinu dobiti. Oni mogu biti stari i 18 godina”, objasnio je Zubak kojemu nije posve jasno što će nama takvi avioni, koji jesu dobri, ali ne i potrebni.

”Što ćemo mi s njima napadati? Zbog čega smo ih kupili? Ako smo ih kupili za napade, onda smo s njima nemoćni za bilo koji napad. Da bi napadali sa 7 MIG-ova morate imati najmanje 24 zrakoplova, morate imati iznad njega tko će ga navoditi, morate imati dobre projektile da mu daju podršku. Ako kupujemo za dolje, za Krim, onda smo stvarno stupid”. On košta nov, znam koliko i svaka roba koja ima svoj rok, ona mora biti za puno manje novca, a ova je očito puno više novca. On nov košta od 62 do 68 milijuna s najnovijom opremom. On nikako ne može prijeći 70 milijuna nov. a mi plaćamo 15 godina star avion koji će nas koštati 100 milijuna. Njih 12 će nam pojesti preko 700 milijuna u tom svom blok satu. Ja kažem da to nije potrebno”, kazao je Zubak problematizirajući i to što mi zapravo niti ne smijemo znati koliko će cijeli ovaj postao koštati.

“Da ih nije kupila Indija oni bi se prestali proizvoditi. To nije tip zrakoplova koji mogu imati male zemlje, preskupo je održavanje. Ja ne znam zašto su to kupili. Mi smo nešto kupili što nam neće koristiti osim za Oluju da odemo dolje s njima i vratimo se i da ih svakih tjedan dana dignemo i glancamo. Oni su povučeni iz Afganistana jer su se bojali da ih ne obore jer su preskupi. Zrakoplov, koji nema podršku na tlu, nema vrijednosti. Ja ne znam koji je dogovor. Ako ih Plenković kupuje da bi došao u Bruxelles, onda izdaje svoj narod” oštro je poručio Zubak.

I ranije se u dobro upućenim krugovima u pitanje dovodila najava borbenih aviona koju je Plenković najavio kao jedan od strateških projekata svoje Vlade, ali i kao najvažniji čimbenik kada je riječ o ulaganju u obranu. Jedno se vrijeme govorilo kako predsjednik Milanović, za razliku od premijera Plenkovića favorizira američku ponudu, međutim iz njegovih izjava po objavi odluke, to se nije dalo iščitati. Na ovu se temu u više navrata referirao Milanovićev nekadašnji ministar obrane Ante Kotromanović koji je pozdravio nabavu aviona, ali je usporedno s time upozorio na to da će ovi avioni biti skuplji za održavanje nego svi koje smo do sada imali pošto se radi o velikom tehnološkom iskoraku za oružane snage, a uz ostalo za ovu letjelicu prema Kotromanoviću bit će neophodno pripremiti osoblje.

Stručnjake koji od starta prate ovu tematiku iznenadila je i cijena koju će Hrvatska platiti za francuske avione, no zanimljivo je i to što je iza Vladine odluke o kupnji francuskih aviona ostalo podosta neodgovorenih pitanja. Službeno se ništa nije moglo čuti o konkurentskim ponudama, a sumnju u cijeli proces pobudilo je i to što je Plenković izjavio kako te ponude nikada niti neće objaviti. U prilično šturom Vladinom obrazloženju otkriveni su opći podaci ponude iz kojih se ne može iščitati ništa konrektno pa su u skladu s time građani ostali uskraćeni i za konkretne odgovore.









Nejasno je što zapravo Hrvatska kupuje za 999 milijuna eura, a nije jasno ni koliko će dodatno biti potrebno uložiti u taj projekt. Kao što je poznato Francuzi sui nam ponudili rok za otplatu od godinu dana, a ona bi trebala krenuti početkom iduće te okončati 2026.godine. Međutim, taj podatak Plenković je otkrio pod pritiskom javnosti, a on odudara od podataka iz Vladina dokumenta u kojem se kao rok otplate navodi šest godina. Metoda otplate također je skrivena od javnosti. Prema Plenkovićevim riječima, još nije odlučeno hoćemo li sredstva za to izdvajati iz proračuna, ili će se posezati za novim zaduženjima, no problema s financiranjem u svakom slučaju ne bi trebalo biti.

Intrigantno je i to što su SAD i Švedska Hrvatskoj ponudile dulji poček, i rok otplate od deset godina. Nije za sada otkriven niti sastav inicijalnog paketa naoružanja koji kupujemo, a u vojnim krugovima vjeruje se kako će resorni ministar Banožić zajedno s vrhom Ratnog zrakoplovstva podatke o vrsti naoružanja i opremi aviona klasificirati pa javnost sukladno tome nikada niti neće doznati što smo to točno dobili od Francuza. Premda je cijeli niz pojedinosti oko kupnje borbenih aviona obavijen velom tajni, u Vladinom dokumentu spomenuta je mogućnost ugovora koja podrazumijeva različite oblike paketa logističke potpore tijekom cijelog vijeka uporabe. Međutim, u stručnim krugovima spominje se i dodatni trošak kojega će izazvati potreba za gradnjom nove infrastrukture na Plesu. I inozemni, specijalizirani mediji koji su se svojedobno bavili ovom tematikom pitali su se za što bi točno Hrvatska mogla koristiti ove skupe letjelice, budući da naša zemlja neće sudjelovati u novim, pa ni složenim misijama, međutim, iz Vlade su tada objašnjavali kako tom nabavom konkuriramo susjedima Srbima te štitimo vlastiti zračni prostor.