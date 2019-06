Ovo su trgovački lanci koji će svoje radnike ‘upregnuti’ na Dan državnosti

Autor: Dnevno

Sutra je Dan državnosti, a ako niste stigli obaviti kupnju, ponegdje ćete to moći obaviti i na sam praznik. Evo kako rade veći lanci.

Konzum

Većina Konzumovih trgovina radit će od 8:00 do 13:00, odnosno kao nedjeljom. Kako će raditi vama najbliža poslovnica pogledajte ovdje.

Kaufland

Poslovnice Kauflanda radit će od 7 do 21 sat.

Lidl

Ovaj trgovački lanac na Dan državnosti radit će po nedjeljnom radnom vremenu, a detaljnije možete vidjeti ovdje.

Spar

Sparove trgovine radit će po nedjeljnom radnom vremenu, uglavnom od 8 do 14 sati.

KTC

Na Dan državnosti KTC-ove trgovine radit će od 7 do 14 sati.

Što se tiče trgovačkih centara, Arena centar radit će redovito, baš kao i City Centar One u Splitu i Zagrebu. Avennue Mall radit će od 10 do 21, a Point od 7 do 14. ćwestgate će raditi prema redovitom radnom vremenu.

