OVO SU SANJALE GENERACIJE! HRVATSKA JE NAPOKON SPOJENA! Postavljen je i posljednji segment Pelješkog mosta

Autor: Zlatko Govedić

U srijedu uvečer napokon se ostvario povijesni san o spajanju hrvatskog teritorija!

Postavljanjem posljednjeg, 165. segmenta Pelješkog mosta dugog 18 metara, spojila se konstrukcija Pelješkog mosta.

Time se hrvatski jug napokon povezao s ostatkom zemlje.

Radovi na mostu dugom 2,4 kilometra nastavljaju se u mjesecima koji su ispred nas, a prva vozila od Komarne do Brijeste trebala bi proći na proljeće.

TIJEK DOGAĐAJA

20:00 – I predsjednik Republike Zoran Milanović, koji je u srijedu sudjelovao na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Vela Luke, govorio je o prometnom povezivanju hrvatskog juga. Naglasio je da 16 godina od ideje do realizacije i nije tako dugo razdoblje za ovako velik projekt.

“O nekim stvarima se duže priča, pa se ne napravi ništa. Čekala je Hrvatska puno duže na neke jednako važne ili još veće stvari. I dobro je da je most ovdje”, rekao je Milanović.

"Večeras hrvatski teritorij postaje jedinstven. Pelješki most povezuje 🇭🇷. Ponosni smo i hvala svima!", napisao je Plenković.









“Večeras hrvatski teritorij postaje jedinstven. Pelješki most povezuje 🇭🇷. Ponosni smo i hvala svima!”, napisao je Plenković.

Veliki dan za Hrvatsku

21:25 – “Osjećamo se svi ugodno i sretno i zadovoljno jer je ovo veliki dan. Spaja se hrvatski teritorij nakon više od 300 godina, a spajamo i Pelješki most, jedan od najvećih mostova u Europi. Znamo što on znači za Hrvatsku”, kazao je Butković. Bilo je objektivnih razloga zašto nije izgrađen do sada, znamo da je 2009. došla velika financijska kriza. Europski fondovi su nam omogućili da gradimo velike infrastrukturne projekte, jedan od njih je i Pelješki most, a 85 posto su bespovratna sredstva. Nije to samo most, to je 30 kilometara pristupnih cesta. Nakon današnjeg svečanog obilježavanja spajanja hrvatskog teritorija radovi će se nastaviti dalje. Ići će se na dovršetak mosta i pristupnih cesta, a iduće godine prije turističke sezone ćemo ga otvoriti i pustiti u promet”, rekao je ministar prometa Oleg Butković za RTL.

21:45 – “Ovo je veličanstveno. Nakon toliko godina, da hrvatski građani mogu doći bez putovnica” rekao je Luka Bebić, dodajući da se toliko čekalo zbog nedostatka financija i financijske krize 2008. “Sve ove operacije sam nadgledao sam kroz dvogled dvije godine. Uživao sam. Takve sinkronizacije ja dosad nisam vidio. Čak ni ova pandemija ih nije mogla zaustaviti. Svima čestitam”, poručio je.

22:00 – Goran Legac, voditelj projekta, istaknuo je da je projekt Pelješkog mosta iznimno kompleksan te da je priprema bila vrlo važna.









“Vi znate da je ovo drugi pokušaj, projekt koji je bio ranije napravljen je izmijenjen, ali je pomogao da danas budemo u ovoj fazi”, rekao je. Kao dva kritična dijela naveo je ugradnju čeličnih pilota u dno zaljeva koja se završila prije malo više od dvije godine, te sadašnje uklapanje konstrukcije jer beton ima svoje specifičnosti, ali su ih graditelji prebrodili, istaknuo je.

Župan Dubrovačko-neretvanske županije Nikola Dobroslavić u javljanju uživo za N1 kazao je da je most veleban i po svom izgledu, ali je puno važniji po svojoj koristi koju će donijeti ovom području ali i cijeloj Hrvatskoj. “Veoma smo sretni da je danas došao taj dan da je posao u tehničkom smislu gotov. Zahvalni smo Vladi Andreja Plenkovića koja nas je dovela do toga je most tu. Zahvaljujem se i kineskim izvođačima koji su učinili sve u dogovorenim rokovima”, rekao je.

23:00 – Predsjednik uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić: “Zbog vrućine se čelik proširio 2,5 cm pa smo zadnji segment morali rezati prije dizanja, segment je podignut, mora se staviti na projektiranu visinu, fiksirati i nakon toga kreće varenje. Dosadašnjih iskustvom, uvidjelo se da su najmanje temperaturne oscilacije na približno 25 stupnjeva. Sada se čeka oko 23 sata da se stavi i fiksira” rekao je Škorić.

23:10 – PLENKOVIĆ STIGAO NA PELJEŠKI MOST

Navečer je stigao i premijer Andrej Plenković, a s njime su brojni ministri.

“Ispunili smo sve što smo dogovorili. Most je na najvišoj razini visok 55 metara. To je most ispod kojeg bi, da je tu, prošao i Titanic. Kako vrijeme prolazi, ovaj most će biti zajedničko dobro, ali isto tako i most koji povezuje, ovo nije most koji dijeli. Trebamo ga zajednički osjećati i mi i BiH. Ovo je fizičko spajanje koje je ogroman događaj. Mnogi su doprinijeli, Vlade, zastupnici, stručnjaci, akteri. Došli smo u fazu da ga finalizira naša Vlada, ali ovo je zajednički hrvatski projekt. Ovdje je svatko nešto dao, mi smo to realizirali u trenutku kada smo bili najjači. Svi su pokušavali, ali smo mi došli u fazu kada su se stvari posložile. Ovaj most je 3 mjeseca prije roka spojen unatoč pandemiji” poručio je Plenković.

23:45 – Zanimljivo, na događaj spajanja mosta nije pozvan predsjednik RH Zoran Milanović, ali je tu zato predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović, odnosno čelnik druge države.

00:25 – GOVOR DRŽI PREMIJER PLENKOVIĆ

“Dragi Hrvati, dragi prijatelji, svi koji ste ovdje i oni koji pratite ovu fascinantnu noć sve vas najsrdačnije pozdravljam i imam neopisivo zadovoljstvo kazati da je Hrvatska spojena. Ovo je most koji će spavati. Ono je veliki svehrvatski projekt i tako ga trebamo doživljavati. Ovo je najveći projekt koji smo sufinancirali u prvoih sedam godina članstva u EU. Nema niti jednog drugog aktera osim EU koji bi Hrvatskoj dao toliko sredstava. Želim zahvaliti ministri Butkoviću i Josipu Škoriću koji su obavili sve oko natječaja, želim zahvaliti tvrtki i radnicima posebice što su uspjeli spojiti most ranije nego je bilo planirano.

Zahvaljujem i Strabagu i ostalima. Ovo je veliki projekt i vjerujem da ćemo ga svi zajedno moći otvoriti na proljeće iduće godine.

On znači jednu novu kvalitetu koja je nezamjenjiva, jug sada postaje u autodestinacija više nego ranije.

Moram reći da smo postigli dva temeljna cilja: Hrvatska je realizirala svoje pravo da spoji teritorij, a Bosna ima pravo prolaska svih brodova do Neuma, ovo je most toliko grandiozan i toliko velik da bi ispod njega i titanic mogao proći, na taj način najbolje ćemo razumjeti o kakvom projektu se radi.

Prvi su se sjetili projekta kolege iz HDZ-a, volio bih da se ne igramo više s tim, tko je koliko i što dao… I Slovenija i BiH su dale doprinos, budimo sretni, sojili smo Hrvatsku, ostvarili smo nešto što će trajno ostati

Hvala vam i svima čestitam”

00:35 – HRVATSKA JE SPOJENA! KINESKI VATROMET ZASUO NEBO!