OVO SU RIJEČI POMIRENJA? Dodik prozvao Miloševića, Oluju nazvao završnicom etničkog čišćenja Srba, Vučić: ‘Zahvalan Dodiku ali i svim ljudima u Srbiji…’

Autor: Dnevno

Večeras je u Sremskoj Rači u Srbiji obilježen Dan sjećanja na stradale Srbe u vojno-redarstvenoj akciji ”Oluja” uz prisustvo predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, premijerke Ane Brnabić i predsjednice RS-a Željke Cvijanović, kao i srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika te patrijarha SPC-a Irineja.

Simbolično, Vučić i Brnabić sreli su se sa Dodikom i Cvijanović na pola mosta u Rači.

”Danas povodom 25 godina od stradanja Srba sabrali smo se obilježiti jedan tužan i tragičan događaj koji je doživio naš narod. Doživio je progon od naroda sa kojim je vjekovima živio zajedno i sa njim dijelio dobro i zlo. Jedina krivica srpskoga naroda bila je što su etički Srbi i pravoslavni po vjeri. Srpski narod je to platio stotinama i sotinama nevinih žrtava – rekao je patrijarh Irinej.

Dodao je i da su Srbi u Hrvatskoj od 1941. godine do akcije “Oluja” doživjeli da postanu manjina.

Dodao je da je bilo glasova osude, ali da je to bilo od strane malih i neznatnih, ali da se njihov glas nije mogao, niti smio čuti.

”Nažalost, katolička crkva šuti i danas. Raduje nas što se neki rodoljubivi glasovi čuju sa vrha katoličke crkve”, naveo je patrijarh SPC.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je kako:

”Ujedinjeni možemo sve, a razdvojeni ne možemo ništa. Ponosan sam jer srpska suza ponovo ima roditelja, ponosan jer Srbi imaju poslije mnogo desetljeća svoju slobodnu i nezavisnu državu. Više agresije ne nazivamo “intervencijama” i “kampanjama”, već ih nazivamo pravim imenima. I zato sam zahvalan Dodiku ali i svim ljudima u Srbiji koji su razumjeli da moramo imati poštovanje prema našem narodu”, rekao je Vučić.

”Srbi su ugnjetavani samo zato što su Srbi… Srbi su krivi za sve. Ta matrica je postavljena i teško ćemo je danas i sutra izmijeniti. Ne maštamo o tome da ćemo promijeniti mišljenje svijeta, mi moramo otkriti sve užase koje su Srbi iskusili… Srbija nikada neće imati žig sramote koji su joj na čelo stavljali ”, dodao je i rekao da “pomirenje želimo, ali poniženje nikada”.

“Nećemo slaviti tragediju srpskog naroda, ubijanje srpskih civila, ubijanje srpske djece, ne pristajemo na poniženje. Pomirenje – da, ali poniženje – ne”, rekao je Vučić na mostu u Sremskoj Rači, gdje je simbolično priređen program u znak sjećanja na stradale u “Oluji” prvih dana kolovoza 1995.

Nemojte nas tjerati da slavimo zajedno s vama ubijanje Srba, govoreći nam kako su ovo veliki koraci naprijed. Slavite vi što god hoćete, radujte se, a mi ćemo tugovati za našim Krajišnicima, Dalmatincima, Kordunašima, Banijcima…za svima onima koje ste s radošću protjerali s njihovih stoljetnih ognjišta”, rekao je Vučić.

”Izvinite Krajišnici i beskrajno vam hvala za sve što ste uradili za Srbe i Srbiju”, ispričao se Vučić Srbima.

“Za progonjenog Ćopića više nema mjesta”, dodao je potom Vučić.

”A mi smo šutjeli… I djecu su ponovo ubijali na Petrovačkoj cesti. Ubijanje djece, staraca, civila i to tisuća njih. Obaveza nam je da ne šutimo, da nam se Petrovačka cesta nikad ne bi ponovila… Govorimo i nećemo šutjeti da je to zločin, i samo dok to govorimo zločina više neće biti… Šta su vam ta djeca zgriješila, šta su vam ta djeca bila kriva? Zašto ste poslije svega morali i tu djecu da ubijete? Je li moguće da je 150.000 ljudi smetalo jer su bili druge vjere i običaja? Srbija je zemlja koja iznad svega cijeni mir, koja ništa ni od koga ni ne traži, koja hoće razgovor i pomirenje, ali ne i poniženje. Srbija više ne pristaje ni na šutnju”, rekao je Vučić, te nastavio:

”Ne želim biti lider koji se želi dodvoriti onima koji bi htjeli čuti kako pričam loše o svom narodu samo da bih im se dopao.

Većina naših Krajišnika više se i ne želi vratiti, oni su pronašli dom u Srbiji, a najveći dio njih u Srpskoj. Samo žele da mogu mirno proći ulicom, da mogu da posjetiti grob… Dok žive Srbije i Srpska, zločin neće biti zaboravljen. Ako smo razjedinjeni, ponoviti će nam se i 1995. i 1941. godina. Nekako smo u tišini ove godine obilježili stradanje Srba, ali mi se čini da nikada više emocije i uzdignutih glava nisam vidjeti. Živjela Srpska, živjela Srbija – rekao je Vučić.

Milorad Dodik pročitao je odlomak iz knjige Branka Ćopića dodavši kako su tijekom progona stradala i djeca.

”Naša osveta nije i neće biti smrt, naša osveta su život, sloboda, mir, a to je snaga veća od svakog zla. Naša osveta je i to što danas postojimo i što smo danas ovdje iznad rijeke Save, koja svjedoči o stradanju našeg naroda, ona postaje isto grobnica koliko i rijeka, jer je bila svjedok mnogih naših stradanja kroz vjekove. Naša osveta je to što danas postoje Srbi, jer da su se ostvarili planovi onih koji su nas ubijali, ne bismo danas bili ovdje. A dio tog plana je akcija “Oluja”. To je bila završnica etničkog čišćenja”, rekao je Dodik i dodao:

”Ako su pomislili da će ulaskom u EU skriti tragove nečovještva, prevarili su se. Kako netko može to slaviti? Da li oni koji su nosili simbol “za dom spremni”? Ako im je domovinska zahvalnost paljenje kuća i ubijanje žena i djece, onda to dovoljno govori o toj zemlji.

On je rekao da su ove godine uspjeli dovesti Srbina na “obilježavanje svoje sramote”, aludiravši na Borisa Miloševića.

”Tom jednom nije lako, ali je birao to. Mi vjerujemo u Božju pravdu. Našem narodu nije vraćena imovina, zabranjena nam je ćirilica. Zar to da slavimo? Je li proslavljanje zločina neki novi standard? Neka drugi slave, ali nemojte tražiti to od nas i nemojte nas ponižavati. Jer nitko nije uspio kroz povijest poniziti Srbe, a mnogi su to željeli – rekao je Dodik.

Na spomen-ploči, koja je prvo obilježje stradalim Srbima tijekom “Oluje”, piše:

“Ovaj most je nemili svjedok užasa i patnje srpskog naroda. Spašavajući sebe i svoju djecu od zločina i sigurne smrti, ovuda, kao žrtve etničkog čišćenja, prođoše stotine hiljada Srba Krajišnika u kolovozu 1995. godine. Došavši u Srbiju našli su nadu, utočište i spas”.

Vučić je prije nekoliko dana najavio da će Srbija i Republika Srpska danas zajedno obilježiti veliku srpsku tragediju – progon 250.000 Srba iz Hrvatske.