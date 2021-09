OVO SU ČETIRI FAVORITA ZA GLAVNOG RAVNATELJA HRT-a! Zbog dvojice bi moglo zaiskriti između Plenkovića i Obuljen

Autor: Iva Međugorac

Premda se niz zvučnih imena spominje u kontekstu kandidature za glavnog ravnatelja HRT-a, navodno njih svega četvero ima ozbiljne šanse preuzeti tu poziciju.

Favoriti za ravnateljsku fotelju su prema tvrdnjama upućenih poznati novinar Dražen Rajković, glumica Anja Šovagović Despot, Robert Šveb i Darijo Špelić, no navodno je Plenković naklonjen i Ivanu Kujundžiću.

Zanimljivo je napomenuti kako većina od 16 pristiglih kandidatura ima nekakvu vezu s HDZ-om i generalno politikom. Rajković je međutim jedan od rijetkih koji je razradio svoj program čije stavke unazad nekoliko dana objavljuje po društvenim mrežama. Inače je ovaj novinar karijeru gradio kao urednik tjednika Globus i Nacional, poznat je i kao ekonomski komentator u nizu hrvatskih medija, napisao je nekolicinu knjiga među kojima se ističe ona ‘Kako je Sanader ukrao Hrvatsku’ u kojoj detektira da je Sanader sa svojom korupcijskom piramidom hrvatskom proračunu nanio štetu od 98 milijardi kuna. Jedno je vrijeme, od 2012.do 2015-te godine Rajković bio član NO HRT-a u kojem se sukobljavao s tadašnjim glavnim ravnateljem Gordanom Radmanom protiv kojega je podnio niz prijava ukazujući na hobotnicu unutar HRT-a tvrdio je kako je Radman ugovorom sa ZAMP-om HRT odštetio za milijardu kuna. Danas je ovaj novinar zaposlen u Janafu.

Kazališna i filmska glumica Anja Šovagović Despot dobro je ponata hrvatskoj javnosti, a ovaj njen pokušaj da zakormilari Prisavljem zapravo nije prvi, 2016. godine bila je na čeu NO HRT-a s kojega je smijenjena voljom saborske većine, nakon što je NO HRT-a obavijestio zastupnike o mogućem kriminalu na Prisavlju, za što je dokumetacija poslana Državnom odvjetništvu. Tu je aferu HDZ očigledno pokušao zataškati hitnom smjenom NO.

Upitno je ima li poznata glumica potporu HRT-a, no zato upućeni svjedoče da Šveb uživa simpatije ministrice kulture i medija Nine Obuljen Koržinek. Radi se inače o nekadašnjem HRT-ovom informatičkom tehničaru koji je na Prisavlju počeo raditi još tijekom studija. Nakon što je diplomirao zavrđšava se kao sistemski inžernjer, međutim, pažnju javnosti privlači kada je izabran za glavnog urednika televizijskog informativnog programa, Šveb je međutim ostavku pdonio zbog afere oko izgubljenih prava za prijenos Svjetskog prvenstva u rukomentu. U Radmanovom mandatu Šveb ponovno ostvaruje suradnju s HRT-om kao vanjski konzultant i savjetnik uz izdašne honorare. Nadzorni odbor HRT-a svojedobno je ispitivao potencijalni sukob potencijalnog ravnatelja Šveba, odnosno ugovore njegovih tvrtki MediaHub i Robago s HRT-om.

U obrazovnom i dječjem programu HR-a karijeru je pak počeo Dario Špelić aktualni član NO HRT-a iz redova zaposlenika koji je za urednika redakcije Obrazovnog programa imenovan 2008. godine, nedugo potom postaje v.d.ravnatelj HR-a, a onda i rukovoditelj Produkcijskog odjela obrazovanja i znanosti. Više od dva desetljeća vodi i uređuje emisiju Povijest koja se četvrtom emitira na HR-u.

Novinar i urednik Nikola Kristić karijeru je počeo kao dopisnik iz Osijeka, uređivao je i vodio HRT-ov djevnik i magazin Spektar, ratni je reporter s Banovine, a bio je i novinar-mentor u Informativnog programu televizije te više puta urednik informativnog programa, prozivali su ga radi čistki urednika u Radmanovoj eri, a na Prisavlju ga opisuju i kao prijatelja Željke Markić.

Plenkovićev favorit Kujundžić karijeru je počeo kao dopisnik HRT-a iz Vojvodine. Radi se o prvom akreditiranom dopisniku iz Budimpešte od 92-e godine, ali i tajniku veleposlanstva RH u Budimpešti, diplomatskim vodama plivao je kao hrvatski veleposlanik u Skoplju, dok je na televiziji pozunat po uređivanju emisije Korijeni-hrvatske manjine u Europi te Pogled preko granice o Hrvatima u BIH.









Bivša poslovna tajnica Sanja Ivančin na Prisavlje je stigla davne 1978. godine, te je u međuvremenu stasala u producenticu, odgovornu producenticu u Obrazovnom, Dramskom i Dokumentarnom programu, a zatim je 2016-te izabrana za v.d. ravnateljice PJ Produkcije HRT-a. Ona se nakon odlaska Siniše Kovačevića 2017. godine pokušala kandidirati za ravnateljicu HRT-a, ali to joj nije pošlo za rukom.

Jedno od zvučnijih imena svakako je ono dugogodišnjeg člana redakcije Zagrebačke panorame Dražena Miočića, novinara i voditelja unurašnjopolitičke redakcije Hrvatske televizije, koji je uređivao Informativni program. Bio je Miočić urednik Otvorenog, Vijesti, Dnevnika i Studija 3, jedno vrijeme bio je v.d. ravnatelja programa, ali i urednik programskog kanala HTV-a 4.

U utrci za ravnatelja spominje se i Željko Valentić bivši urednik i novinar tjednika Forum i Večernjeg lista koji je sjedio u sindikalnom povjerenstvu Večernjaka u vrijeme čuvenog štrajka novinara toga dnevnog lista. Rukovoditeljica HRT-ove radne jedinice Financije, računovodstvo, plan i analiza funkcija je to koju je jedno vrijeme obnašala Gordana Grandov koja također pretendira na poziciju glavne ravnateljice. Poznata je uz ostalo i radi toga što je NO svojevremeno prijavila Radmana tvrdeći da nad njom vrši mobing te da nadređeni ignoriraju njena upozorenja na nepravilnosti u poslovanju, pričemu je prozivala i nekadašnjeg HRT-ova ravnatelja poslovanja Borisa Sruka. Inače su među zaprimljenim kandidaturama i one HDZ-ove Anište Šimić Bitunjac, Josipa Krželja s Radija Split te poznatog novinara Ivice Zadre. Tu je i prijava bivše direktorice prodaje Mirele Despot Zadro, kao i ravnatelja osječke škole Krešimira Ćosića te Marija Kraljevića iz Splita.