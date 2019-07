OVO SIGURNO NISTE ZNALI: Zoran Milanović godinama u tajnosti pomaže Plenkoviću

Kako je to moguće, pitanje je koje se poput oblaka pojavi nad glavama hrvatskoga naroda, svki put kad na vidjelo isplivaju afere ministara, pa doista, priča i jest neobična jer ono što je glave stajalo Lovru Kuščevića, Gorana Marića pa i Tomislava Tolušića počelo se odvijati i prije no što su kao ministri zavladali svojim resorima, no stranačka iskaznica, nešto je što nadilazi sve institucije, i svako zrno zdravog razuma, ali valja reći kako nije Andrej Plenković jedini koji je odgovoran za sulude kriterije prema kojima se bez provjere biraju ministri.

Da bi se prijavili za bilo koje radno mjesto u državi, jedan od preduvjeta je donijeti potvrdu o nekažnjavanju, kada već pretendirate biti ministrom jedne države bilo bi potpuno logično da prođete i neke ozbiljnije provjere, pa da nadležne institucije i SOA-ini agenti preispitaju što se krije na vašem popisu nekretnina, kako posluju vaše tvrtke, i što u konačnici sve posjedujete u svojoj imovinskoj kartici, no zahvaljujući Zoranu Milanoviću i njegovoj socijalno osvještenoj Kukuriku vladi, od tih provjera nema ništa. Vlada ‘predsjednika s karakterom’ 2012.lgodine izmijenila je Zakon o sogirnosnim provjerama, a iz tih izmjena proizlazi da provjere ministara i njihovih suradnika prije ulaska u Vladu zapravo nisu obaveza, provjeravaju se tek premijer i niže rangirani suradnici, ali isključivo provjerom trećega stupnja, koja zapravo označava da se provjeravaju trivijalni, osnovni podaci. Provjera prvog stupnja, koja bi zapravo i bila logična uključuje uvid u sve račune osoba koje pretendiraju preuzeto neku od funkcija, analizira se njegov život od punoljetnosti do stupanja na dužnost, prolazi se poligraf, provode se razgovori za susjedima i prijateljima, no, kako bi se takav oblik provjere izbjegao Milanovićeva vlada zaključila je da se radi o opterećenju za sustav pa je onda na scenu stupio Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na čijem je čelu u to doba sjedio HDZ-ov Miroslav Tuđman, oporba koja danas vlada državom tim se promjenama protivila, a predvodnici u protivljenju bilu su HDZ-ovci, kojima danas baš te promjene idu na ruku, i kojih se više nitko i ne dotiče.