OVO SE NE ‘PRAŠTA’: Jubito, Emajl, Idemo delati, Pipl mast trast as i ostale LEGENDARNE izjave koje se ne zaboravljaju!

Autor: Ines Brežnjak / 7dnevno

Osobe koje djeluju u javnom životu se gotovo svakodnevno pojavljuju u medijima. Bilo na radiju, televiziji ili pak negdje u novinama, njihove izjave kroz medijske kanale, a u današnje vrijeme i kroz kanale raznih društvenih mreža dopiru do ‘običnih smrtnika’ te u jednu ruku, imaju svoju težinu i utječu na svekoliki puk. No, nerijetko se dogodi da im se u medijskim istupima omakne kakav gaf ili što bi se u žargonu reklo ‘glupost svjetskih razmjera’, pa njihove izjave u kratkom vremenu postaju pravi viralni hitovi. U tu sferu ljudi spadaju i naši političari, koji se ponekada zanesu pa ‘u žaru borbe’ izgovore sve i svašta.

Nad nekim njihovim izjavama plačemo od smijeha, dok nam se zbog drugih nerjetko plače od tuge. Neke pak, tek kasnije, postanu totalni hit u narodu, pa ih izvlače iz naftalina i ‘razvlače’ po društvenim mrežama gotovo do iznemoglosti.

Kolindi smo se puno smijali na početku mandata

Jedna od legendarnih izjava šefice države, predsjednice Kolinde Grabar – Kitarović, zasigurno je ona kada je, osvojivši mandat, s govornice svečano obećala vičući da će ‘Hrvatska biti kao Švicarska’. Upravo je to jedna od izjava koja se izvukla iz nekih prijašnjih vremena, a narod je, baš sada, kada bi Kolinda trebala po još jedan mandat, obožava citirati, odnosno kako bi se reklo ‘trljati nos predsjednici’.

„Jer bit’ će Hrvatska među najrazvijenijim zemljama Europske unije i svijeta, to vam obećavam ovdje večeras“, rekla je tada Grabar Kitarović ushićenoj masi koja joj je razgaljeno pljeskala i podržavala je u naumu da od Hrvatske stvori Švicarsku. Po pitanju njezinog obećanja, nismo se baš nešto proslavili. Hrvatska je ostala više nalik rupi u Švicarskom siru negoli Švicarskoj, pa je baš zato ova predsjedničina izjava jedna od onih koje spadaju u sferu jeftine demagogije da ne kažemo gluposti.

Grabar-Kitarović našla se na meti trolova i kada je objavljena njezina službena biografija, koja, blago rečeno, više liči na neki pjesmuljak polovnih stihova nego na biografiju jedne državne dužnosnice, a neki su otišli do te mjere da su službenu biografiju predsjednice usporedili s djevojačkim spomenarom.

„Trčala sam po pustim poljima dok je vjetar šibao moje zarumenjeno lice….Zarumenjeno nebo u smiraj Sunca ili u praskozorje, kada bih bosonoga istrčala u vrt…U toj zaglušujućoj tišini s pogledom na zelenilo bora, smreke i jele, i plavetnilo neba, mora i otoka u daljini, osjećala sam se slobodnom poput ptice.“

Za poetski doživljaj dajemo čistu peticu, no poznavajući pozadinu ovog teksta – najblaže rečeno, ovo spada u jednu od većih katastrofa aktualne predsjednice. S dužim stažem na mjestu predsjednice, Kolinda ima sve manje gafova, no i dalje joj se omaknu svakakve izjave koje se brzinom munje prošire među ljudima.

Jel’ Batman ili žmigavac?

Političar od čijih bi se izjava dali napisati romani u nastavcima definitivno je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. Čovjek kojeg će generacije pamtiti po netipičnoj izreci za njegov naglasak – „Idemo delati“, jedan je od onih čije se izjave prenose s koljena na koljeno. Ono što je zanimljivo da se Bandić jako voli uspoređivati s raznim likovima, životinjama, pa čak i sa stvarima.

Tako se jednom prilikom prozvao Batmanom i žapcem u istoj izjavi. „Kaj bi Bandić kao Batman 24 sata…16 sati sam na ulici, 24 ne mogu biti…sa dva pištolja i dvije puške hodao i gledao šta ko radi po gradu? Pa vi se sjećate da sam ja s vama pio vodu. Ko žabac sam se naduo, uvjeravajući vas da je voda ispravna i da ispod Savskog mosta teče Sava.“

Nedavno se pak usporedio sa žmigavcem.

„Gradonačelnik Bandić nije žmigavac, koji će na vaše žmiganje putovati ili neće putovati negdje.“

Gotovo svaki njegov medijski istup potencijali je resurs ovakvih i sličnih izjava, a neke su već i sabrane te ih se lako može pronaći u kompilacijama koje kruže bespućima interneta.

Engleski nas svagdašnji…

Razumijemo činjenicu da nisu svi za sve, pa tako i da pojedini političari, što bivši, a što i sadašnji, teže barataju engleskim jezikom. No loš engleski i kamere ekvivalentni su gafu svjetskih razmjera, a u središtu ovakve situacije našle su se dvije dame.

Prva je Ingrid Antičević Marinović čiji je govor na engleskom jeziku, poznatiji kao ‘Pipl mast trast as!’ u Europskom parlamentu odjeknuo ne samo Hrvatskom, već i Europom. Antičević Marinović se u dvije minute svojeg izlaganja borila s čitanjem, naglaskom, zapravo – kompletno sa svime. Kraj je, dakako, bio veliko finale, a u transkriptu je išao ovako nekako:

„End…Vi ar ave to mit…Aua kotmitment to aua sitizen tu risolv, tu prizrv and iven mor tu divelop aua refastejt. Aj tink that its aua task in Kroejša end in vhole Jurop. Bikoz, pipl mast trast as! Tenk ju!“.

U jednoj pak se tako nezgodnoj situaciji našla i Jadranka Kosor, kada je na funkciji premijerke ‘hodočastila’ Hrvatskom, te se našla na prepunoj autocesti usred ljetne sezone. Kosor je tada pokušala razgovarati s turistima, pa je tako u razgovoru s mađarskim turistom na slabašnom engleskom kazala: „You are from Hungary, right? I was in Hungary the day after yesterday!“.

U prijevodu, Kosor je rekla: „Vi ste iz Mađarske? Ja sam bila dan poslije jučer u Mađarskoj!“

Televizijske kamere kojih je tada bilo ‘milijun’ snimile su i ovo, pa je Jadranka Kosor vrlo brzo sa svojom izjavom postala predmet sprdnje u Hrvatskoj.

Ivica Kirin kao zvijezda Youtuba

Virovitički gradonačelnik, oko kojeg se i ovih dana diže prašina, definitivno je zvijezda Youtuba. Njegove provale na ovoj su društvenoj mreži pregledane preko milijun puta, a neke od najzanimljivijih s jednog televizijskog gostovanja donosimo u nastavku.

„Sada si uzmite tko je o svemu čemu pričao i vidjet ćete koliko masu tih stvari zapravo uopće nema veze s ničim.“

Kad je pak objašnjavao što točno policija radi, čulo se ovakvih bisera:

„Policija za sve, i za manje stvari provodi operativna izvješća, i o tome i izvide i sumnje radi.“

Izjave kojima se Kirin proslavio na Youtubeu izrečene su u vrijeme kada je obnašao dužnost ministra unutarnjih poslova, a među ‘najbriljantnijima’ je i upravo ona u kojoj je popularnu platformu nazvao „Ju-Bi-To!

Malo se ljudi sjeća da je u počecima internetske i elektroničke pismenosti jedan od najaktivnijih SDP-ovaca i dugogodišnji sudac Ustavnog suda Mato Arlović danas sveprisutni mail prekrstio u – EMAJL !!!!

Legendarni Jugozomboidi o kojima Glasnović stalno priča

Među one čije izjave često i ne razumijemo, pa su nam ponekad smiješne, a ponekad totalno apsurdne, spada general Željko Glasnović. Glasnović za saborskom govornicom najčešće napada ni manje ni više nego – Jugozomboide. Ta ‘mitska bića’, za koje se ne zna niti odakle su niti što su, izvor su njegove inspiracije, a jednom ih je čak nazvao ‘verbalnim proljevom’.

Pa je tako nedavno u Saboru general Glasnović ponovo opleo po Jugozomboidima.

„Zadnjih nekoliko tjedana opet jedna kampanja, orkestrirana od Jugozomboida“.

Spomenuo je ih Glasnović i na svojem plakatu kojeg je koristio u kampanji za Europske izbore. “Jugozomboidi imaju plan za Hrvatsku. Svaki ima plan dok ne dobije šaku u glavu“, stajalo je na plakatu zbog kojeg je čak bio i prijavljen.

Nedavno pak je, kada se užurbano radilo na kampanji za Europske izbore, imao izjavu u kojoj je kazao kako će ‘sve nokautirati’.

„Ovi ljudi imaju duh. Tu nema analnih alpinista, bivših Udbaša Udbe, centralnog komiteta, onih koji su drpili lovu. Nema takvih karaktera. Ovi ljudi su ovdje inteligentni. Ovo je samo početak. Mi ćemo te karaktere sve nokautirat“, kazao je tada Glasnović o konkurenciji.

Glasnović se često oglašava preko društvenih mreža, pa je tako jednom prilikom na svojem Facebook profilu komentirao prosvjednike na zagrebačkom Filozofskom fakultetu:

”To su nasljednici onih koji su trgali križeve s vratova hrvatske djece u osnovnim školama i prebijali one koji su bili pametniji, bogatiji, ljepši. Taj fenotip podivljaloga titojungenda može se lako prepoznati: imaju blijedi ten kao da su robijali u KPD Zenica, vratovi su im kao pet kuna, imaju duge prste od igranja video igara, a glave su im u odnosu na tijelo nesrazmjerne veličine”.

Hrvatska politika kao neki satiričan strip

Kada malo bolje sagledate situaciju, hrvatska politika u puno navrata više izgleda kao komedija, odnosno neka malo ‘žešća’ satira nego kao jedna časna djelatnost. Svačeg smo se u posljednjih nekoliko godina naslušali, pa i nagledali.

Mostov Ivan Kovačić jednom je prilikom, upitan da se osvrne na izbor Ivana Škaričića za novog/starog predsjednika omiškog HDZ-a, dao dosta kratak i jasan odgovor.

“Ukoliko je budućnost HDZ-a u starim isluženim kadrovima, onda mogu samo reći “‘ko vas j**e!”.

Ministar zdravstva Milan Kujundžić, jednom pak je svojom izjavom doslovce zgrozio javnost, kazavši kako “Jedan svećenik vrijedi više od 20 liječnika”.

Premijera Plenkovića pak je ‘proslavila’ izjava nakon velikih požara koji su zadesili Splitko-dalmatinsku županiju prije nekoliko godina, kada je vatra bukvalno proždirala sve pred sobom. Plenković je tada kazao:

“Nije bilo nikakve stihije, a sustav je dobro funkcionirao. Požar je bio interesantan iz razloga što je praktički došao do kuća te atraktivan jer je sam Split u pitanju.”

Njegov prethodnik Zoran Milanović je u hrvatski politički život patentirao legendarnu izjavu o ‘slučajnoj državi’: Očigledno smo svi prepušteni slučaju, a država koja je prepuštena slučaju je slučajna država.“

SDP-ovac Arsen Bauk često u svojim izjavama na meti ima stranku Neovisni za Hrvatsku, na čiji račun puno puta nešto provali. Jednom je prigodom kazao Hasanbegoviću:

“Klub koji čine Hasanbegović, Glasnović i Esih imat će kodni naziv U3, a njihova koalicija s Plenkovićem i manjinama bit će Koalicija ‘U3 P.M.”

Legendarni dvojac čije se izjave pamte

Puno su toga pričali, svašta izgovorili. No, kada bismo morali izabrati osobe od čijih smo izjava doslovno plakali, to su svakako generali Ljubo Česić Rojs i pokojni Stjepan Spajić. Njihove izjave spadaju u sferu onih kultnih, koje se ne zaboravljaju te ih znaju gotovo pa svi.

Ono po čemu je Ljubo Česić ostao zapamćen je njegov govor u Hrvatskom saboru, kada je govorio o homoseksualcima i o tome kako bi svoju seksualnu orijentaciju svi trebali javno iskazati, aludirajući na tadašnjeg premijera i predsjednika HDZ-a.

“Pozivam hrvatsku javnost, hrvatski narod da kažu da jesu topla braća, kao što je gradonačelnik Berlina. I onda bi birači na izborima dali točno glas. Ako je. Al treba priznati, treba biti muško: Jesam, pe*er! Da, treba biti i imati snage i reći: Ako jesam pe*er onda jesam, a ne skrivati se!”

Ipak Rojsa će pamtiti pokoljenja zbog njegove definicije tranzicijske Hrvatske kada je poručio – „Tko je jamio – jamio je!“

Priču o glupim, smiješnim i komičnim izjavama zaključit’ ćemo izjavama legendarnog Stjepana Spajića, koji je obnašao dužnost predsjednika nogometnog kluba ‘Hrvatski Dragovoljac’.

Spajićevi komentari na aktualna politička zbivanja, ali i ona zbivanja u nogometnom svijetu postali su kultni, baš kao i njegova poštapalica ‘Rođo’. Spajić nije štedio novinare, političare, a niti svoje igrače kada ne bi bio zadovoljan onime što su pokazali na utakmicama. Jednom je prilikom nakon izgubljene tekme bio sažet i jasan te je u nekoliko rečenica sasuo sve što je mislio:

“Mene je sramota danas što meni ljudi viču. Ja nikad nikome nisam prodao utakmicu i neću. Moji igrači su mene osramotili s ovoliko šansi što nisu zabili gola. Mislim da više neki neće igrat u Dragovoljcu, da im je ovo POSLJEDNJA UTAKMICA! Živio Rođo!”.

Smiješno, simpatično, degutantno, ponekad i tužno, pa i zabrinjavajuće – sve te riječi opisuju izjave koje na dnevnoj bazi možemo čuti od javnih ličnosti. Kada ih pojedinačno sumirate, odnosno izvučete iz konteksta, za našu bi se politiku moglo u konačnici reći samo jedno: više to sve liči na cirkus, nego na zanimanje koje od davnine slovi kao jedno od najplemenitijih i najčasnijih.