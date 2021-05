OVO POSTAJE VRLO OPASNO! HEBRANG OTKRIVA TOMAŠEVIĆEVE PLANOVE: S njima bi mogli nestati

Autor: Iva Međugorac

Rezultate lokalnih izbora u Zagrebu, ali i na razini cijele države budno je pratio HDZ-ov doajen, doktor Andrija Hebrang koji je epilog drugog kruga prokomentirao u razgovoru za naš portal.

Poseban naglasak stavio je dakako na Zagreb kojem s Tomislavom Tomaševićem u svakom slučaju dolaze neka nova vremena. ”Ukupno su rezultati pokazali da je HDZ ostao vodeći u najvećem broju županija, to se i očekivalo, ali je izgubio neka prevažna mjesta kao što su Split i Vukovar, međutim sve to ostaje u sjeni nekima najnevjerojatnijeg događaja u Zagrebu, a meni očekivanog događaja. Dakle, Zagreb je skrenuo potpuno lijevo podržavajući jednu novu opciju proizašlu iz nevladinih udruga, financiranu različitim novcima od udruga, to postaje vrlo opasno jer ta snaga dobiva sada i financijsku podršku u proračunu Grada Zagreba, i time dobivaju odskočnu dasku da ostvare one svoje prijetnje da će ići i na pobjedu na parlamentarnim izborima”, smatra naš sugovornik koji je pokušao objasniti i razloge radi kojih je Zagreb toliko skrenuo u lijevo.

”Podsjetio bih samo da smo mi, HDZ-ovci na čelu sa Tuđmanom u Zagrebu izgubili lokalne izbore već i nekoliko mjeseci nakon Oluje, kada je to izgledalo nevjerojatno. Zagreb je lijev jer su u njemu ostaci svih visokih upravnih struktura iz doba komunizma, jer je on bio veliko administrativno središte, to su ljudi koji su vrlo dobro živjeli od komunizma, i Jugoslavije. Sada je to već druga generacija, i oni ne mogu zaboraviti ono što su izgubili, a to je Jugoslavija i komunizam”, oštar je naš sugovornik koji vjeruje kako je većina u Zagrebu samo prividna. Radi se o manjini koja je izašla na izbore, jer prema njemu preko 50 posto Zagrepčana nikada ne izlazi na birališta.

”Ta šutljiva većina kroji sada sudbinu Zagreba, a to znači sutra i Hrvatske. Nadam se da će mandat te grupacije Možemo! pokazati da nisu u stanju voditi jedan grad, a kamoli državu jednostavno zato jer njihovi čelnici nikada ništa u životu konkretno radili nisu”, naglašava Hebrang koji vjeruje kako je Možemo! izdominirao jer velika većina stanovnika Zagreba spava. ”To su ljudi koji su uspavani višegodišnjom intervencijom medija, nastavnih programa, kulturno-obrazovnih programa koji su uspjeli tim ljudima nametnuti jedan decentrizam, jedan osjećaj beizizlaznosti i nemoći, i oni ostaju kod kuće, da je njih bilo probuditi itekako bi Škoro imao odličan rezultat”, vjeruje Hebrang koji kaže da je i sada njegov rezultat respektabilan budući da su u svega godinu i pol dana postali treća snaga u Hrvatskoj te će time sasvim sigurno imati svijetlu budućnost.

”Događaji u Zagrebu će još više pobuditi jednu reakciju u državi, a to je da birači desnog usmjerenja koji su izgubili svoj HDZ će se sve više obraćati Škori, to je posljedica skretanja HDZ-a prema centru, dakle u lijevo, to je jedan od razloga zašto su u Zagrebu lijevi uspjeli, HDZ-ovi birači nisu imali svojeg kandidata i to je razlog zašto su zakazali ”, smatra Hebrang koji je pozdravio stav osječkog župana Ivana Anušića koji je uoči drugog kruga lokalnih izbora vodstvo svoje stranke pozvao da promisli o mogućnoj suradnji s Domovinskim pokretom kao eventualnim koalicijskim partnerom. ”To je poruka HDZ-u da su skretanjem u lijevo ostavili jedan prazan politički prostor za sve one koji su stvarali ovu državu, koji su domoljubi i koji su za suverenističku politiku. Taj prostor će popuniti Škoro, popunit će i neki drugi ako bude trebalo, a to je prostor kojeg HDZ ne bi smio izgubiti. Desnica je kao i uvijek rasparcelirana, kada bi se dogovorili HDZ i Škoro to bi bila jedna vrlo laka politička opcija kojoj bi ovaj Možemo! mogao samo gledati u leđa, ali nisam siguran da će do toga doći”, kaže Hebrang koji podsjeća i na to da je HDZ izgubio neke najvažnije utvrde, odnosno simbole stvaranja hrvatske države, a to su Knin i Vukovar.

”To je nešto što se nije smijelo dogoditi, a dogodilo se jer je HDZ okrenuo leđa njima koji su najviše stradali u Domovinskom ratu”, vjeruje naš sugovornik koji odgovornost vidi i o suradnji između SDSS-a i HDZ-a. ”Citirao bih gospodina Anušića koji je najkompetentniji da govori o tome jer je hrvatski branitelj, jer je dva puta ranjen, i ranjen se vraćao u svoju postrojbu -jedan čovjek koji očito živi za Hrvatsku – on je jasno i glasno rekao da je koalicija sa SDSS-om nepotrebna i neprirodna, na tome je dobio svoje izbore, na tome je HDZ dobio izbore u Osijeku. To mora biti upozorenje vodstvu HDZ-a, iz toga stranka treba izvući pouke i transformirati se u ono što je uvijek bio, a to je stranka desnog centra sa demokršćanskim okvirom što su izgubili kad govorimo o Domovinskom ratu”, navodi Hebrang koji napominje da HDZ ne želi objaviti podatke o civilima poginulima u Domovinskom ratu dok se u isto vrijeme dobivaju pljuske iz Srbije.

Potrebno se okrenuti i prema braniteljima, njih 13 na dan umire samo od malignih bolesti. ”HDZ je jedina državotvorna stranka i moraju izvući pouke iz ovih izbora”, vjeruje stranački doajen koji se ne usudi govoriti o tome je li Anušić netko tko bi mogao zamijeniti Plenkovića koji je ipak ostvario dobar rezultat. ”Njegovo vrijeme sigurno još ne prolazi, ali već sada takva velika stranka mora razmišljati o novoj fazi u hrvatskoj politici, mora se cijeniti desno, suverenitičko i domoljubno tijelo, a tu je gospodin Anušić najbolji. Još treba istaknuti i gospodina Penavu koji je uspio sačuvati naš sveti grad Vukovar, potpuno nepotreban raskol između HDZ-a i Penave je nastupio kada je tražio procesuiranje zločinaca. Pa naravno da rat nije gotov dok se zločini ne procesuiraju”, kaže Hebrang te dodaje da će HDZ nestati sa Možemo! ako se desnica ne probudi i ne ujedini.