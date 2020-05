OVO NITKO U DRŽAVI NE SPOMINJE! Najveći problem Miroslava Škore: Ne smije se pojavljivati na skupovima

Pandemija koronavirusa, i mjere koje su usred pandemije donesene stabilizirale su poziciju HDZ-a, pa je tako vladajuća stranka, prema anketama ponovno vodeća u državi. No, dok HDZ-ovci likuju, stranke koje su u osnutku pandemiju i mjere teško podnose, a novonastala situacija pa i uvjeti odražavaju se i na Miroslava Škoru, koji svoju stranku promovira isključivo putem društvenih mreža, jer za ostale akcije nema mogućnosti. Da im je korona pomrsila planove, priznaju i Škorini suradnici, te dodaju da unatoč tome ne odustaju od politike.

”Prije svega treba znati da Škoro spada u rizičnu skupinu, on je imao operacije srca radi kojih mu u najmanju ruku do povlačenja epidemije nije preporučivo ići na velike skupove, a bez velikih skupova teško da možete razmišljati o nekoj strategiji za izbore, to nam je svakako najveća boljka”, priznaje naš sugovornik blizak ovom bivšem predsjedničkom kandidatu. Domovinski pokret za sada je tako isuđen na društvene mreže, i poneki javni nastup, no to sasvim sigurno neće biti dovoljno.

”Iako HDz-ovci već sada likuju da su s koronom otpisali Škoru, mogli bi se jako iznenaditi, bazirani smo na sve izborne jedinice, posebno na Slavoniju, uvjereni smo da ćemo osvojiti solidan broj mandata, i da bez nas neće moči formirati vladu. Osim toga, u Škorinom timu naglašavaju da su i pregovori s potencijalnim partnerima s predsjedničkih izbora krenuli te će detalje istih uskoro prezentirati javnosti.