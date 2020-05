OVO NITKO NIJE PRENIO! Milanović danas na FER-u o četničkom spomeniku na koji je upozoravao HSP

Autor: Dnevno

Predsjednik Zoran Milanović danas je u prigodi obilježavanja Dana Europe posjetio Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

Osim sastanka s predstavnicima FER-a i njihovog predstavljanja s naglaskom na EU projekte, Milanović je posjetio i Laboratorij za sustave obnovljivih izvora energije (LARES), nazočio prezentaciji izložbe robota iz Laboratorija za autonomne sustave i mobilnu robotiku (LAMOR) te je, putem video linka, razgovarati sa znanstvenicima iz Švedske, Njemačke i Norveške.

Milanović je nakon obilaska čestitao Dan Europe i poručio kako se nada da će Europa iz borbe s pandemijom izaći još jača.

Kazao je kako su odnosi s premijerom Plenkovićem zapravo dobri te čeka da mu privatno kaže ono što poručuje preko medija.

“Ako on govori da ja stalno lažem i da je to konstanta, ja ne znam što to znači”, rekao je Milanović.

Osvrnuo se i na ostavku Damira Krstičevića i rekao da u njoj ne vidi smisao obzirom da slijedi raspuštanje sabora.

“Ja sam totalno neutralan, sada sam saznao da je formirana neka lijeva koalicija. Ja se mogu čuti s nekim ljudima manje ili više. Čujem se s premijerom. I s oporbe ljudi imaju očekivanja ali ta očekivanja će se razbiti kao valovi o stijene”, rekao je Milanović.

Ponovno je komentirao incident u Okučanima i rekao da je Plenkovića upozorio na provokaciju.

”Ja dođem u Okučane i kažem mu u naprijed da se ne blamira šta se događa i da ima vremena reagirati i njemu treba tri dana da dođe sebi i onda jučer kaže da sam ja u stvari bio u pravu da je to bila provokacija ”, komentirao je Milanović.

Pale su teške riječi

Govorio je Milanović i o indcidentim političkim okupljanjima – nedavnom obilježavanju operacije Bljesak u Okučanima , te nadolazećoj Središnjoj komemoraciji žrtava bleiburške tragedije, koju organizira Bleiburški počasni vod.

”To sa čašćom veze nema. Na čelu tog voda je bio čovjek koji je u Njemačkoj robijao za ubojstva prvog stupnja od 1984 do 1991, onda je pušten u Hrvatsku. To nisu ljudi koji se smiju pojavljivati u našoj blizini”, kazao je Milanović te dodao:

”I kad su u pitanju ploče, četničke ploče u Hrvatskoj koje i dalje negdje tamo ukrašavaju prostor na grobljima jer je to kao privatni prostor. U Šoškočanina, evo sad ću i to reći – To groblje nije privatno mjesto. Na groblje se ne može staviti bilo šta.”

HSP je u više navrata upozoravao na sporan spomenik ratnog zločinca Vukašina Šoškočanina, navodeći kako” službene hrvatske vlasti gledaju i nijemo promatraju kako se od istog pravi mjesto hodočašća na kojem se naslikavaju slični njemu, podržavaju njegove zločine i veličaju velikosrpske ideje, što najčešće iskrsne i eskalira u tjednu sjećanja na pad Vukovara?!”.

”Spomenik ratnom zločincu Vukašinu Šoškočaninu mora biti uklonjen ako je hrvatska pravna država i ako poštuje svoje postojeće Zakone. Na ranije pozivanje za rješavanje ovog problema državne službe su tvrdile da ne postoje zakonska uporišta.

Hrvatska stranka prava – HSP se je pronašla rješenje u Zakonu o grobljima i zatražila da se isti primjeni.

U Republici Hrvatskoj još je početkom 1998. izglasan Zakon o grobljima (NN 19/1998) koji u članku 11. st. 4. definira i rješava ovu problematiku, pa ga stoga samo treba ispoštivati. Članak 11. st. 4. glasi: „Natpisi na grobovima i grobnicama ne smiju vrijeđati ničije nacionalne, vjerske ili moralne osjećaje, niti na bilo koji način povrijediti uspomenu na pokojnika,“

Natpis na spomeniku Šoškočaninu u Borovu selu nama u Hrvatskoj stranci prava vrijeđa nacionalne i moralne osjećaje, kao što vrijeđaju i natpisi na spomenicima po cijeloj Banovini, Kordunu, i na drugim za rata okupiranim teritorijima, kojima se slavi agresija na našu Domovinu”, navodi HSP.