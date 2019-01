Ovo nitko nije očekivao: Veliki obrat u slučaju gradnje Pelješkog mosta

Čini se kako će posao na gradnji hrvatskog mosta pronaći- kineski radnici.

Tvrtka C omarni prije nekoliko dana otpočela je s postavljanjem prvog stalnog pilota na Pelješkom mostu, a brod iz Kine doveo je 24 pilota koji će tvoriti Pelješki most. Riječ je o pilotima duljine do 128 metara. Ujedno, oni su najdulji koji će se ugraditi kao temelj za dva središtnja stupa budućeg mosta, ukupno ih se planira postaviti 148.

“Razlika između njih i testnih pilota u tome što su ovi stalni piloti u jednom dijelu antikorozivno zaštićeni, to je dio koji će biti u moru neposredno, dok onaj dio koji ulazi u mulj nije potrebno zaštićivati, i u njima su ugrađene vodilice za postavljanje katodne zaštite i zaštite od munje”, izjavio je Jeroslav Šegedin, predstavnik Hrvatskih cesta na gradilištu Pelješkog mosta.

Inače, slijedeći je korak izvlaćenje mulja čija je naslaga na sredini Neretvanskog kanala oko 70 metara, a potom i ubacivanje armiranog betona u cijevi pilota, javili su na HTV-u. No, kako to obično biva svaka priča o gradnji u našoj zemlji, krije intrigantnu pozadinu, pa po svemu sudeći najava o procvatu hrvatskog gospodarstva i otvaranju novih radnih mjesta na gradnji mosta neće biti ništa.

Spoznaje koje su za sada puštene u javnost, a koje se referiraju na radna mjesta ukazuju na to da je za sada angažirano 70-ak radnika čiji bi broj trebao rasti budući da se približava i početak glavnih radova, no ono što valja imati na umu je da se u dvama proizvodnim pogonima u Kini proizvode cijevi i čelnični piloti angažiralo dodatnih 160 radnika. Kada pak gradnja aktivno otpočme biti će potreban jednak broj radova, a planira se i angažman dodatnih 400 ljudi, sve skupa govori se i o brojki koja prelazi 650 zaposlenika. Međutim, kako se iz izvora bliskih gradnji mosta može saznati, većina radnika doći će iz Kine, čiji investitor će i graditi ovo povijesno zdanje.