OVO NIGDJE NEĆETE MOĆI PROČITATI! Plenković krenuo u demontažu Tomaševićeve platforme: Rejting mu je već pao za sedam posto

Autor: Iva Međugorac

Znajući da SDP već neko vrijeme nije konkurentan na domaćoj političkoj sceni, članovi vladajućeg HDZ-a odlučili su preusmjeriti svoj politički diskurs na lijevo-zelenu platformu Možemo, koja ako je suditi po medijskim napisima i analizama postaje sve veći problem premijera Andreja Plenkovića, budući da im rejting nezaustavljivo raste, a paralelno s njime i ambicije.

Nakon što je Tomislav Tomašević realizirao svoj višegodišnji san i zauzeo kormilo Zagreba, u ovoj su platformi vrlo jasno dali do znanja da je njihov idući cilj preuzimanje vlasti na nacionalnoj razini, pri čemu se kao buduća premijerka počela spominjati aktivna saborska zastupnica Sandra Benčić. Sve su to legitimne ideje i dopustive ambicije, no kako HDZ-ovci tvrde njihov šef Plenković takav uzlet i ugrozu stranke na čijem je čelu neće dopustiti, upravo zato i jest odnedavno krenuo u destabilizaciju Tomaševićeve platforme.

‘’Nedavno je vrlo jasno u raspravi s Benčić njoj dao do znanja da su oni pripadnici NGO aktivisti što je sasvim sigurno ostalo u ušima dijela javnosti, premijer će i dalje u svojim polemikama ostajati čvrst i dosljedan, on nastoji ostaviti dojam da se ne spušta na njihovu razinu i da mu oni ne predstavljaju značajniju ugrozu, no mora se priznati da na njihovu pojavu nije posve ravnodušan’’, otkriva nam sugovornik blizak Plenkoviću te dodaje da bi se odnos između Plenkovića i Tomaševića mogao nazvati tvrdom kohabitacijom.

S Milanovićem zna na čemu je

‘’On s Milanovićem ratuje, ali zna podvući crtu, i njih dvojica znaju na čemu su kada jedno drugog prozivaju, HDZ-ovcima čak i nedostaje ta snažnija SDP-ova oporba i uobičajene polemike koje smo vodili, ovo je sada jedna sasvim nova, pomalo agresivna, napadačka retorika bez nekog velikog pokrića, s Tomaševićem je Plenković u pristojnim odnosima, na razini klasične političke kulture i kulturnog dijaloga, ali to je definitivno daleko od klasične suradnje, ili suradnje kakvu je imao s Bandićem, no Plenković je također uvjeren kako opcija bez infrastrukture kao što je Možemo ne može značajnije poljuljati događanja na domaćoj političkoj sceni, već da će se oni pretvoriti u još jedan propali treći put’’, konstatira naš sugovornik. Slične konstatacije iznesene su ovih dana i na Facebook profile HDZ-a. ‘’Još malo o Crobarometru. Da je #HDZ s 30.8% uvjerljivo najjača politička opcija u Hrvatskoj to su morali konstatirati svi mediji. No nigdje nećete moći pročitati da je „Možemo“, iako je zadržao 2. mjesto, apsolutni gubitnik mjeseca: s kolovoza na rujan pali su za čitava 2 postotna boda – s 15.6 na 13.6%. Pritom je HDZ porastao za 0.8%. Dakle, u mjesec dana povećali smo prednost u odnosu na „Možemo s 14.4 na 17.2 postotnih bodova’’, zaključili su u vladajućoj stranci. Na tragu njihovih zaključaka je i status političkog analitičara Tomislava Stipića.

Tope se zeleni

”Počinje se odvijati ono o čemu sam dosta govorio – Možemo! će se početi topiti, iako naslovi to ne sugeriraju. Najveći gubitnik ovog Crobarometra su Možemo! i Tomašević. Možemo je palo 2%, Tomašević čak 7%! Prije mjesec dana Možemo je bilo na 2,9% ispred SDP-a, sada samo 0,2% s time da je SDP konačno zaustavio trend pada i čak uspio i narasti za 0,7%. Nisam siguran u naslov “SDP sve lošiji”. Ali ovo bi im trebala biti motivacija da se prestanu klati i da konačno donesu odluke koje moraju donijeti, a ne da rade na tome da HDZ naraste do 40%. Ovaj trend je SDP-u prilika da se zbroji i vrati poziciju lidera ljevice. Možemo i Tomašević se ionako bave samo temama koje su dušu dale za PR, o obračunu s mafijom i HDZ-om u Zagrebu više nitko ne priča”, ocijenio je Stipić nedavno na svojem facebook profilu.