‘OVO NE BI SMJELO IZLAZITI U JAVNOST!’ Imamo detalje o Škorinoj stranci: ‘Otkazao je pregovore’

Domovinski pokret Miroslava Škore postavljen je na noge u strogoj diskreciji i daleko od očiju javnosti. No, unatoč tome, nacija je imala priliku saznati sastav Škorina tima u čijem središnjem tijelu sjedi 17 članova.

”Domovinski odbor je formiran, a sada nas očekuje intenzivan period. Namjeravamo povesti pregovore s potencijalnim partnerima, riječ je uglavnom o ljudima s kojima je Škoro surađivao u kampanji za predsjedničke izbore. Naravno da ne očekujemo da će pregovori teći glatko, spremni smo na sve, ali smo spremni i na parlamentarne izbore”, poručuju iz najužeg Škorina tima, uz upozorenje da s detaljima u javnost ne bi smjeli izlaziti narednih desetak dana.

Zato su, kada je o detaljima riječ, nešto razgovorljiviji među Škorinim potencijalnim partnerima. Oni, naime, drže da sada, kad je stranka formirana, prostora za odugovlačenje više nema.

”Suverenisti će 7. ožujka u Lisinskom predstaviti svoj program, na to smo bazirani. Škori smo dali vremena, i naravno da smo otvoreni za pregovore, ali realno gledano, vremena nema previše. Ako se uistinu ozbiljno pripremamo za parlamentarne izbore, onda je potrebno dogovoriti i mjesta na listama, program te povesti ozbiljne razgovore”, ističe naš sugovornik iz Suverenista te napominje kako su neke razgovore dogovorili, ali i otkazali jer je Škoro ovih dana u velikoj gužvi.

No, unatoč tome, nakon što Suverenisti predstave svoj program, očekuju da Škoro s njima sjedne za stol i otkrije svoje planove.

”Ukoliko se ne usuglasimo, nama nije problem samostalan izlazak na izbore”, ističe naš sugovornik te dodaje kako su Suverenisti voljni i za suradnju s Mostom, no u toj stranci se isto moraju koordinirati oko toga što su i tko su. U Mostu pak kažu kako se oni za sada planiraju baviti samima sobom.

”Radimo na našem programu za parlamentarne izbore, mi smo se na to fokusirali, a Škoro tek dolazi na red. Razgovarati možemo i hoćemo, ali to nije na nama, već na njemu. Škoro mora povući prvi potez i realizirati svoju priču o ujedinjenju”, zaključuje naš sugovornik iz Mosta.

Škoro je, dakle, doista predstavio svoju platformu, no pred njim je još mnogo vrlo ozbiljnog posla, svjesni su toga i njegovi najuži suradnici.

”Domovinski odbor kojega smo formirali za izbore neće biti dovoljan, stranku treba ustrojiti, izgraditi, bitne su financije, infrastruktura. To sve treba stvarati”, kaže Škorin suradnik te priznaje da je Škoro do sada razgovore, ali tek one formalne, vodio sa Ružom Tomašić, Nenadom Matićem i Hrvojem Murićem, no konkretni dogovori nisu postignuti, i baš će zato slavonski pjevač morati poraditi i na stranačkom programu, kako bi i pregovori lakše tekli.

”Škoro je za sada solidno složio priču za Slavoniju, jer su mu se pridružili bivši HDSSB-ovci, Dražen Đurović i Krešimir Bubalo. Oni nisu bili na osnivačkoj skupštini, ali Škoro s njima kontaktira i oni su članovi njegova tima, s kojima će, po svemu sudeći, slagati liste u Slavoniji. No, ako cilja na 20-tak mandata, to neće biti dovoljno”, zaključuje naš sugovornik iz Suverenista u nadi da će se ovaj pokret ipak ozbiljnije zakotrljati.