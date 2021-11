OVO MU PLENKOVIĆ NIKADA NIJE OPROSTIO, STAO MU JE NA ŽULJ U KLJUČNOM TRENUTKU: Izvrstan menadžer, koji je preživio pakao logora, ali se nikako nije snašao u paklenim igrama HDZ-a

Autor: A.L.

Damir Vanđelić jučer je podnio ostavku na funkciju ravnatelja Fonda za obnovu. No, ta odluka nikoga nije baš previše iznenadila jer njegov mandat na čelu Fonda obilježili su javni verbalni sukobi s ministrom graditeljstva Darkom Horvatom, a isto tako i brojne kritike zbog sporosti kojom se odvija sama obnova nakon potresa. Isto tako Vanđelić je već prije najavljivao da će u Fondu ostati samo određeno vrijeme dok ga ne ustroji.

Vanđelić je jako poznat u poslovnim krugovima te se smatra jednim od najistaknutijih hrvatskih menadžera, trenutno je predsjednik Nadzornog odbora Ine i član Nadzornog odbora Croatia osiguranja, a, poslovnu karijeru gradio je u Plivi, Interbrewu, Adris grupi, Croatia osiguranju.

Krajem listopada prošle godine postavljen je na funkciju privremenog ravnatelja Fonda. Činilo se u to vrijeme da je premijer napravio pametni kadrovski potez. U veljači ove godine postao je ravnatelj u punom mandatu, a situacija kada je sažme je – katastrofalna. Prvenstveno Vanđelić ne uživa podršku premijera Plenkovića, državni rezultati o obnovi Zagreba su porazni te nema nikakvih pomaka čak 20 mjeseci nakon katastrofalnog potresa koji pogodio glavni grad.

Optužio Ministarstvo i Vladu

U nekoliko javnih istupa u zadnje vrijeme odgovornost za nefunkcioniranje obnove najvećim dijelom svalio na Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, odnosno na Vladu te na zakonske manjkavosti. Naravno ministar Horvat tu lopticu brzinom munje opet vratio Vanđeliću, prebacivanjem cijele krivnje na njega i na nerad Fonda. I dok traje njihovo prepucavanje – obnova razrušenog grada i građani čekaju.

No, cijela priča ima dublju pozadinu. Problemi su započeli kada je tadašnji privremeni ravnatelj Vanđelić odbio HDZ-ovu ponudu da bude njihov kandidat za zagrebačkoga gradonačelnika. Smatrao je da je krajnje neozbiljno nakon par mjeseci otići s tako bitnog položaja, u trenutku kada još nema nikakvih rezultata u obnovi.

No, Plenković nije mogao prijeći preko toga da ga je Vanđelić odbio. I iako je krajem veljače stalno imenovan na čelo Fonda, Plenković to nije učinio s oduševljenjem, ali jednostavno bio je u situaciji gdje nije imao izbora. Naime, javni sukob s Vanđelićem ne bi donio ništa dobro u situaciji prije lokalnih izbora u Zagrebu.

A koliko ga sve to žulja, najbolje se vidjelo nakon što je HDZ-ov kandidat Davor Filipović osvojio samo desetak posto glasova u Zagrebu. U nekoliko istupa koji su bili poprilično u najmanju ruku čudnovati Plenković je razloge tako loših rezultata pronašao i u tome što su neki mediji u par slučajeva Filipovića slučajnom pogreškom nazvali ili potpisali kao Damira, umjesto kao Davora. Znamo tko je Damir.

Nit’ smrdi nit’ miriši

U svakom slučaju njegov izlazak u politiku pokazao se koa totalni promašaj, ali tome je dobrim dijelom kriv sam Vanđelić koji nikako da se odluči bi li ušao u politiku ili ne bi. I zato je ostavio dojam čovjeka kako se kaže koji niti smrdi niti miriše.









A to je uistinu šteta jer njegova biografija je zavidna. Član uprave Adris grupe, predsjednik nadzornog odbora INA-e, predsjednik Savjeta HANFA-e, član Vijeća za domovinsku sigurnost. Tijekom studija primio je i rektorovu nagradu. MBA titulu stječe na University of Liverpool 2008. godine. Kao apsolvent, 1991. mobiliziran je u Hrvatsku vojsku i poslan na ratište, a agresorske snage zarobile su ga u Hrvatskoj Kostajnici. Bio je dio skupine koja se odbila predati i do posljednjeg trenutka branio je sa svojim suborcima položaje na brdu Djed iznad Kostajnice. Nakon toga je najprije odveden u Kukuruzare, a zatim u zloglasni logor u Glin gdje je proveo 173 dana. Bio je podvrgnut zlostavljanju, tukli su ga i mučili, bio je sustavno ponižavan. Razmijenjen je među posljednjima, tek u petom pokušaju.

Tehnički premijer

“U zarobljeništvu sam upoznao neke ljude koji me čvrstinom svoga karaktera motiviraju i dandanas. To su moji heroji. Jedan je vojni policajac, drugi električar, a treći akademski slikar. Ti su me ljudi motivirali svojom snagom i vjerom u ljubav, u domovinu, u Boga”, kazao je u jedno razgovoru za medije.

Nakon rata postaje menadžer te počinje njegova zavidna menadžerska karijera. Što se tiče ulaska u politiku treba spomenuti da ga je bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović predložila ga je za tehničkog premijera kad HDZ i Most nikako nisu mogli formirati Vladu. Ona ga je željela angažirati i kao svog savjetnika za gospodarstvo, no politika ga nije zanimala.

A Vanđelić je i sada pokazao da se u politici i političkim igricama ne snalazi i da im nije dorastao. Osim što on iz ove priče nije izašao kao pobjednik, veći problem je što je dio građana Zagreba najveći gubitnik u ovoj priči jer od obnove grada nema ni slova o.