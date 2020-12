OVO MU NEĆE PROĆI! Biskupi spremaju udar na Plenkovića: Pritisak će rasti

Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić pismom se obratio svećenicima i vjernicima kako bi ih upozorio na to da propis o ograničenju broja ljudi na misnim slavljima na 25 neovisno o veličini crkve u sebi nosi ozbiljne poteškoće.

”Smatram potrebnim skrenuti pozornost i na ono što pridonosi svrhovitosti propisa koji u sebi moraju biti logični, razumljivi i provedivi”, istaknuo je Bozanić naglašavajući kako to očito nije slučaj s tehničkim rješenjem koje ne vodi brigu o veličini crkve podsjećajući da su na sličan nedostatak upozorili i francuski biskupi gdje se radilo o 30 osoba.

Inače, upućeni iz crkvenih krugova kažu kako su se crkveni poglavari do sada uglavnom slagali s epidemiološkim mjerama Stožera, ali i Plenkovićeve vlade međutim nadolazeći božićni blagdani to su stanje promijenili.

”Moguće je uoči blagdana očekivati intenzivniju pobunu i pritisak u crkvenim redovima, svećenici i biskupi žele uoči Božića uz poštivanje mjera obaviti uobičajene procese kao što su primjerice ispovjedi, a osim toga potrebno se pripremiti i za blagdane mise, to nam je vrlo značajno i razumijemo razlog radi kojega Bozanić javno protestira, pritisak će se definitivno pojačavati, ali ne radi se tu zapravo o klasičnom pritisku već naprosto želimo da se mjere prilagode, nije isto držati misu u katedrali i misu u nekoj manjoj crkvi, to je valjda svima razumljivo da se tijekom donošenja mjera treba voditi računa o proporcijama crkvi, ako se to primjenjuje kod trgovina i trgovačkih centara onda ne bi trebalo biti problema niti sa nama”, otkriva u razgovoru za naš portal jedan zagrebački svećenik.

Inače, i bez ovih epidemijskih mjera biskupi nisu previše naklonjeni politici koju provodi predsjednik Vlade, premda se i Bozanić s Plenkovićem nerijetko protokolarno sreće mnoge njegove poteze ne odobrava. Za bolji odnos s crkvom Plenković je u novoj Vladi angažirao Matu Granića, a tijekom kampanje za odnose s crkvenim poglavarima bili su zaduženi Reiner i Davor Ivo Stier, no to za sada nije dalo pretjeranog rezultata. Sisački biskup Vlado Košić svojedobno je uputio poismo Plenkoviću u kojem njegove poteze ocjenjuje kao političku prostituciju, poručivši mu da više ne ističe da je HDZ demokršćanska stranka.

“Vi ste lišili gosp. Hasanbegovića i gđu Brunu Esih, ljude visoke moralnosti i zavidnog domoljublja, a uzeli ste u svoj klub one koji su zagovornici optužbi na račun hrvatskog naroda, koji su protiv života, koji nemaju nacionalnog osjećaja. To jest Vaša kompetencija, da odlučujete o strateškoj i profesionalnoj politici svoje stranke i Vlade kojoj ste na čelu, ali je i pravo nas, običnih građana i birača, koji Vas promatramo i imamo pravo prosuđivati, reći Vam što o tome mislimo. Molim Vas stoga da više ne ističete da je Vaša stranka demokršćanska, jer od sada ili barem dok je vi vodite to više nije. Zar je demokršćanski da ste uveli za svog potpredsjednika čovjeka koji sudjeluje u gay paradi, a riješili ste se čovjeka koji je sudjelovao u Hodu za život”, pisao je biskup Košić premijeru Plenkoviću nakon što je ovaj odlučio koalirati s HNS-om.