OVO MOŽDA NISTE PRIMIJETILI! Erdogan je Milanovića ponizio kao nikada nitko: Plenković bojkotirao turskog predsjednika

Autor: Iva Međugorac

Nije se pojavio na večeri, a nije ni održao konferenciju za medije to je velika i snažna poruka – tim riječima HDZ-ovci komentiraju posjetu turskog predsjednika Erdogana našoj zemlji, ali i reakcije premijera Andreja Plenkovića na njegov dolazak. Kao što je poznato turski predsjednik stigao je na Pantovčak na poziv svojeg hrvatskog kolege Zorana Milanovića, a zbog dolaska ovog poznatog državnika zagrebačke ulice bile su povremeno blokirane.

Plenković doista jest protokolarno primio Recepa Tayyipija Erdogana u Banskim dvorima, no budući da se radi o tako velikom i zvučnom imenu neobično je da su se iz Vlade ovim povodom oglasili samo priopćenjem iz kojega se može iščitati da je turski predsjednik s premijerom Plenkovićem razgovarao o bilateralnoj suradnji, situaciji u Ukrajini, energetskoj krizi, ali i o stanju u Bosni i Hercegovini. To i jest razlog ovog Plenkovićevog tihog bojkota usmjerenog prema Erdoganu koji se s predsjednikom Milanovićem družio i na večeri koja se održavala na Pantovčaku, a na kojoj nije nazočio ni Plenković ni nitko od predstavnika HDZ-a pa ni predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Logična je ova Plenkovićeva reakcija s obzirom na to da je za Erdogana Hrvatska po svemu sudeći samo usputna destinacija. Nešto prije toga svratio je kod svojeg kuma Bakira Izetbegovića u Sarajevo gdje je izrazio protivljenje nametanju ograničenih izbornih reformi u BiH od strane visokog predstavnika Christiana Schmidta zbog čega je razočarao ne samo Hrvate u Bosni i Hercegovini već i hrvatske političare iz Zagreba koji su naivno očekivali da će Erdogan zaigrati utakmicu koja ne ide u prilog politici koju u Bosni i Hercegovini promoviraju bošnjački politički predstavnici.





“Milanović je pognuo glavu”

”Erdogan je svoja stajališta potvrdio i na sastanku s Milanovićem, izravno se obrušio na Daytonski sporazum, Milanović se nije previše protivio pognuo je glavu slično kao što je učinio i u Madridu na Nato summitu premda je tvrdio da će se tako založiti za prava Hrvata u Bosni i Hercegovini od čega nema ništa, Milanović taktizira i puno priča, dere se i nastoji na taj način pridobiti povjerenje Hrvata iz BiH, ali on ništa konkretno po tome pitanju nije poduzeo, to što on radi je borba za vlastite interese i širenje proruske politike na ovim prostorima, dok se s druge strane Plenković ponio državnički, on šuti i za Hrvate grebe tamo gdje treba grebati na međunarodnoj razini”, kaže naš sugovornik blizak premijeru te napominje da je Daytonski sporazum kojega je Erdogan kritizirao u Zagrebu ključni argument na kojega se Hrvati pozivaju u svim nastupima u Bosni i Hercegovini i na međunarodnoj sceni kada se bore za interese i prava hrvatskog naroda u toj zemlji.

”Možda to ljudi u Hrvatskoj nisu primijetili, ali Erdogan je ponizio Milanovića kao nitko pa baš je on inzistirao na tome da se u zajedničkoj izjavi NATO-a spominje Daytonski sporazum u kojem se i spominju konstitutivni narodi, čemu onda sada ova parada u Zagrebu? Erdogan mu je jasno dao do znanja da on podržava bošnjačku stranu, odnosno onu koja traži izmjene Daytona, pa što ga onda kad je faca nije napao i izvrijeđao kao što napada i vrijeđa Plenkovića i druge političare po Hrvatskoj”, pita se naš sugovornik.

Kritika zapadnjačke politike

Napominje i da je malo kome u Hrvatskoj poznato to da je Erdogan kritizirajući Dayton kritizirao američku, odnosno zapadnjačku politiku na ovim prostorima što također nije dobro posebice nakon što je Američki institut za stabilizaciju i tranziciju (IST) objavio studiju o Bosni i Hercegovini u kojoj precizno detektiraju probleme s kojima se BiH suočava uključujući srpski separatizam i bošnjački unitarizam te ponudio put izlaska te zemlje iz trajne političke i društvene krize u kojoj se nalazi. Bosna i Hercegovina kao država dva entiteta i tri konstitutivna naroda je apsurdna i nelogično konstruirana, a funkcionalnom državom može postati samo kao federacija triju nacionalnih entiteta, stoji u studiji Američkog instituta za stabilizaciju i tranziciju (IST) iz Washingtona s kojom se Erdogan kao zagovornik politike koju promovira Bakir Izetbegović evidentno ne slaže.