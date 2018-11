Ovo morate pročitati: Hasanbegović žestoko ‘spustio’ Plenkoviću

Gostujući na N1 televiziji saborski zastupnik Neovisnih za Hrvatsku doktor Zlatko Hasanbegović progovorio je o brojnim aktualnim temama, koje posljednjih dana potresaju društveno-političku scenu pa se sukladno tome dotakao i spornog Marakeškog sporazuma.

”Ova tema je došla na dnevni red ne kao predmet ozbiljne političke, državničke rasprave već kao jedna vrsta društvenog straha za koju su odgovorni vodeći hrvatski političari koji jasno ne artikuliraju stajališta. Umjesto u Hrvatskom saboru za ovaj dokument saznali smo preko medijskih prebacivanja odgovornosti na liniji Pantovča – Banski dvori. Svaki od stranačko političkih aktera i državnih dužnosnika ne smiju petljati već iznijeti jasno stajalište.

Naš politički stav je jasan, obrazlažemo ga i obrazlagat ćemo ga i u javnosti i u Hrvatskom saboru. Mi smo apsolutno protiv pristupanja Republike Hrvatske Marakeškom dogovoru”, rekao je Hasanbegović, a zatim i argumentirao svoja stajališta.

”Ovdje se povlače određene usporedbe s Istanbulskom konvencijom, no u tehničkom smislu postoje razlike. Istina, ovo je jedan neobvezujući dokument, deklaracija koja ne prolazi ratifikaciju u Hrvatskom saboru, ali ona je zapravo začetak jednog vrlo problematičnoga procesa koji će imati epilog u konačnoj legalizaciji i nametanju suverenim državama teza iz toga dokumenta. Imamo pokušaj upravljanja ključnim problemom današnjice, a to su masovne ilegalne migracije.

One su po tekstu ne tretiraju kao jedna vrsta temeljnog društvenog problema današnjeg čovječanstva već kao neka vrsta prirodnog procesa, kao temeljno ljudsko pravo, a pravo na ilegalnu migraciju nije niti može biti temeljno ljudsko pravo. Usporedio bih ovaj dokument i sve ono što će se kasnije na njega nadovezivati s hrvatskim zakonom o legalizaciji bespravne gradnje.

Pokušava se ono što je nezakonito na neki način proglasiti prirodnim i zakonitim. Kljulčni čimbenici, Ujedinjeni narodi trebaju se baviti otklanjanjem uzroka koji dovode do ovih masovnih ilegalnih migracija, a ne prihvaćati kao prirodno stanje ljudskoga roda i pod festum ih legalizirati.

Ključni čimbenici ne samo da sudjeluju u stvaranju društvenog meteža, ratova i kaosa koji dovode do ilegalnih migracija, već se šalje poruka desetcima i stotinama nesretnika u cijelom svijetu da uzmu zavežljaje u ruke, sa svojom sirotinjom krenu prema Arkadiji – obećanoj zemlji koja ne postoji”, poručio je. Hasanbegović je ujedno progovorio i o lažnim vijetima u medijskom prostoru.

”U javnom prostoru imate ono što vi nazivate lažnim vijestima i s druge strane imamo lažni NGO humanitarizam i moralizam, a između je prazan prostor koji treba ispuniti odgovorna politika, državnički nadahnuta, od koje se očekuje da štiti ustavne vrijednosti.

Ti NGO-ovi su samo dio malenoga mozaika, svjesna u većoj mjeri a djelom nesvjesna produžena ruka ključnih inicijatora ovoga procesa koja ima dalekosežni cilj. Ovdje je riječ o društvenom inženjeringu.

Ovaj fenomen masovnih ilegalnih migracija je začet nakon 2. svjetskog rata, a događaji od prije godinu ili godinu i pol danas samo su kulminacija jednog dugotrajnog procesa u pozadini kojega su bili različiti interesi. Zar vi mislite da je moguće u ovom trenutku iz Pakistana, Afganistana ili ako hoćete iz Zagreba krenuti na put od tisuće ili stotine tisuće kilometara, a da ne postoje utabane trase i stanoviti mehanizmi? Ovo što se sada događa smo već imali prilike vidjeti prije dva stoljeća s trgovinom robljem i masovnim transferom stanovništva iz Afrike prema sjevernim ili južnim Amerikama.

Nama treba rasprava samo na dvije razine, raščlanjivanje uzroka ovoga što se naziva masovnim migracijama, na što nažalost hrvatska država ni na koji način ne može utjecati i ono što najviše zanima hrvatske građane, a to je kako zaštiti ustavne vrijednosti i zaštiti granicu”’, smatra zastupnik koji je progovorio i o suradnji sa zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem navodeći da se u gradskoj skuštini slobodno mogu presložiti jer imaju forum, no pozivajući se na lex Šerif upozorio je da neovisno na stanje u Skuštini o njemu ne ovisi pozicija gradonačelnika jer kako je istaknuo većina u skupštini tehničke je naravi kako bi se mogla konstituirati sjednica Gradskog vijeća, imenovati odbori i većine za potporu taksativno navedenih sedamnaest,, a u sporazumu jasno stoji da u svakom času stranke zadržavaju pravo po svim točkama glasovati u skladu s vlastitim političkim ciljevima. To pravo njegova stranka koristi na svakoj sjednici po pitanju nekih točaka za koje su glasovali iz stranke Milana Bandića i HDZ-a, uvijek uz potporu ponekoga iz oporbe. Vijeće za budućnost, koje je nedavno formirano nazvao je novim Plenkovićevim think-thankom.

”Imamo Povjerenstvo za suočavanje s prošlošću koje je nedonošče, imamo tekuću njegovu državnu politiku suočavanja sa sadašnjošću koja je također nedonošče i sada da bi se zaokružio taj ciklički krug dobivamo još jedno novo nedonošče orwelijanskoga naziva Vijeće za suočavanje s budućnošću.

Jedino što politički želim, i to javno, da hrvatski birači na izborima odluče da Plenković nije hrvatska budućnost već prošlost” zaključio je Hasanbegović.