OVO MNOGIMA NEĆE DOBRO SJESTI! Butković komentirao zašto su pojedinci odbili sastanak s Plenkovićem!

Autor: Dnevno

Ministar Oleg Butković bio je gost današnjeg Dnevnika N1 Televizije, a komentirao je odbijanje oporbe da sudjeluju na sastanku s premijerom Plenkovićem. Ne, to nije pljuska premijeru, smatra, već upravo suprotno.

“Ne bih rekao da je to pljuska premijeru Plenkoviću. Čak naprotiv. Rekao bih da je to pljuska oporbi. Oni nedolaskom na sastanak koji je trebao biti o situaciji u kojoj se trenutno Hrvatska nalazi i sve ono što nam predstoji oko koronakrize i borbe u gospodarstvu. Mislim da je bilo uljuđeno od tih ljude da prihvate taj sastanak i poziv na isti”, kazao je Oleg Butković u razgoovru s našim reporterom.

“Nisu to učinili i osobno smatram da su time pokazali da je to bio razlog zbog čega su izgubili izbore prije deset dana. Ove stvari se ne događaju svaki mjesec, svaki dan. Ovo je specijalna situacija sitacija i predsjednik Vlade je – kao odgovorna osoba koja će sastavljati buduću vladu – pozvao predstavnike parlamentarnih stranaka na sastanak. Nisu se odazvali. To nije dobro”, smatra Butković.

Što se tiče činjenica da su predstavnici oporbe pojedinačno pozvani na sastanak, Butković kaže da je to vjerojatno zbog koronavirusa.

“Treba izbjegavati sastanke gdje ima puno ljudi, zbog koorne. Možda je i to bio razlog da dođu jedan-na-jedan. To nema veze s većinom, većina postoji i sigruno predsjedniku Vlade nije palo na pamet da to uradi na ovakav način. On je htio pozvati predsjednike parlamentarnih stranaka, razgovarati o trenutnoj situaciji i upoznati ih sa svime što vlada radi i radit će”, dodatno je pojasnio.

Na pitanje hoće li koalicije biti uređena nekakvih koalicijskim sporzumom odgovara:

“To su neki detalji. Sigurno će se raditi program vlade u kojem će sudjelvati svi koji činiti tu vladu i koji će pokazati što ćemo činiti u iduće četiri godine.”

Što se tiče ministarstava, sve će se znati u ponedjeljak. Broj će biti smanjen, vlada će biti funkcionalnij, a bit će između 15 i ministarstva.On vjerojatno ostaje na staroj fukniciji ministra mora, prometa i infrastrukture.

“Pričekajmo, sve će se znati u četvrtak, ali kako stvari stoje, ostajem na ovoj funkciji”, kazao je i dodao kako smatra da nije dobro da se u njegovo ‘mega’ ministarstvo koje je već veliko dodaje i sektor turizma.

Ministar Banožić je dobro radio svoj posao ministra državne imovine i spremna je za bilo koji resor, također je kazao.

“Poznavajući kolegu Banožića, on bi mogao prihvatiti i drugi resor, pravnik je po struci i mislim da je spreman preuzeti bilo koju funkciju u Vladi.”