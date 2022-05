‘OVO JE ZASTRAŠUJUĆE!’ Izraelski veleposlanik o spornoj fotografiji maturanata: ‘Treba ulagati u obrazovanje mladih’

Hrvatska javnost u četvrtak je ostala zgrožena fotografijom koju je snimila i na društvenim mrežama objavila profesorica hrvatskog jezika i razrednica maturanata Industrijsko-obrtničke škole u Slavonskom Brodu. Na spomenutoj fotografiji maturanti su se fotografirali s nacističkim pozdravom, beretkama na glavi i u maskirnim hlačama i u majicama s natpisom “Za norijadu spremni”. S njima je na fotografiji bila i njihova profesorica koja je fotografiju objavila na privatnom Facebook profilu.

Ubrzo nakon što je fotografija procurila u javnost nastao je kaos. Ravnatelj se ogradio od ovog čina, kao i Ministarstvo obrazovanja koje je osudilo cijeli slučaj, a i DORH je najavio izvide u školi. No svi kolege kao i roditelji djece sa fotografije dali su podršku učiteljici.

“Općinsko državno odvjetništvo u Slavonskome Brodu naložilo je provođenje daljnjih izvida u slučaju fotografije jednog razreda maturanata Industrijsko-obrtničke škole u Slavonskome Brodu” , rekla je glasnogovornica brodsko-posavske Policijske uprave Kata Nujić.

Profesorica Nives Romanjek izjavila je medijima da ne vidi ništa sporno u fotografiji, da su se djeca odlučila obuči kao vojnici te da hlače nisu bile vojničke već lovačke maskirne hlače, a da su majice učenici osmislili sami. Isto tako da rekla da nisu svi dizali desnu ruku, nego da su neki digli i lijevu.

Također je poručila da je svoj posao odradila vrhunski, odgojila jednu prekrasnu generaciju mladih ljudi koji svi ostaju raditi u Hrvatskoj i nitko od njih ne želi otići vani te da na takvu mladost trebamo biti ponosni.

No, reakcije oko ovog čina se ne smiruju. Izraelski veleposlanik Ilan Mor komentirao je hrvatske maturante iz Slavonskog Broda, ali i one iz Dubrovnika koji su neprimjereno obilježili svoj posljednji dan škole.

“Stravičan događaj u školi u Slavonskom Brodu nam govori: Puno više se mora ulagati u obrazovanje mladih naraštaja da su revizionizam i negiranje povijesnih činjenica i istine totalno pogrešni”, napisao je na svom Twitteru Mor.

A prolazak dubrovačkih maturanata Stradunom nazvao je “zastrašujućim maršem”.

The horrible events in the school in Slavonski Brod tell us:Much more must be invested in educating the young generations that revisionism &the denial of the historical facts&truth are totally WRONG!









