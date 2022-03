OVO JE ZAMAGLJIVANJE, A NE STVARNI PREGOVORI! Oštrom oku stručnjaka za sigurnost ništa ne promiče: ‘Matematika je malo čudna, dogodilo se tu nešto ispod žita’

Autor: Dnevno.hr

Stručnjak za sigurnost Pavle Kalinić koji je komentirao najnovije događaje u Ukrajini, pregovore između Rusije i Ukrajine te kada bi moglo doći do sporazuma između zaraćenih strana.

Naglasio je da ovo što se sada događa je najveća pobjeda za SAD jer je Njemačka praktički dovedena na rub toga da ostane bez ključnih energenata – već je izgubljen Sjeverni tok 2, Putin traži da se plin ubuduće plaća u rubljima.

“Tu je jedna malo dublja priča i sve što se događa jer već bilo napisano i svi su upozoravali na istu stvar. Inače se smatralo da je Rusija najpogodnija i najbogatija zbog čega transnacionalke žele preuzeti kontrolu nad time. Međutim, u jednom trenutku nakon završetka Hladnog rata postojala je komunikacija između Busha mlađeg i Putina, no to je zamrlo dolaskom Obame na vlast i sad imamo ovaj konflikt za kojeg smatram da se ne može nikako drugačije riješiti nego dogovorom oko mete i odstojanja. Zelenski govori da će se to riješiti na referendumu, no to je skidanje odgovornosti sa sebe i prebacivanje u ovom slučaju na narod. Vi ne možete nikoga naći na referendumu da će reći da je Donbas ili Lugansk pripada Rusiji, a ne Ukrajini. Kamo to sve vodi? Molio bih da sam u krivu, ali se bojim da će sve ići k daljnjem zaoštravanju i sve žešćim sukobima u Ukrajini što će rezultirati sa smrti s obje strane. Zapad pomaže s opremom, no to nije dovoljno – ovo pokazuje istu priču koju smo i mi imali 1991. godine. Ukrajinci su u nezavidnoj situaciji i moraju napraviti sve što je u njihovoj moći da se postigne mir”, naglasio je za Večernji.

“Nejasno mi je kako netko sa 150.000 vojnika misli da može poraziti vojsku koja je nekoliko puta veća od njih, to su premale snage. Mi smo u Oluji išli s 230.000 vojnika na 70.000 vojnika i to se uspjelo odigrati. Uzimite u obzir koliki je tamo i prostor, tu je puno problema. Ja osobno smatram da ovi pregovori vode ka zamagljivanju i s jedne i druge strane, a ustvari se Rusi žele pregrupirati, a Ukrajinci žele dobiti još više pomoći. Još nismo došli do točke u kojoj će krenuti stvarni pregovori, a za to treba prisustvovati i SAD. Spomenimo i da Kina sve više podržava Rusiju u ovom sukobu”, naglasio je.

Također je istaknuo: “Nemoguće je i sa 300.000 vojnika okupirati zemlju od 44 milijuna ljudi koja ima najnoviju opremu koja im je stigla sa Zapada. Tu je neka matematika malo čudna, no mislim da se dogodilo nešto ispod žita što je navelo Ruse da krenu iako nisu imali dovoljno koncentriranih snaga. Svugdje se govorilo o blitzkriegu, pa kakav je to blitzkrieg sa 150.000 vojnika? U ovakvim situacijama mediji služe samo za propagandu i svatko ima svoju verziju u svojoj zemlji. Isto tako, SAD nema te kapacitete da bi pokrili cijelu Europu plinom. Moguća je i ova alternativa ukapljenog plina, no za to treba i nekoliko godina. Ako ostanete zbog tog plina, imat će te strahovitu recesiju jer će brojni ljudi biti i otpušteni. Ja se osobno kao Europljanin nadam da će Europa steći punoljetnost koju je izgubila 1945. i da će biti federalna država koja će imati svoju vojsku i policiju. Ono što me najviše brine je licemjerstvo Europe, imate dvije vrste izbjeglica: one s Bliskog istoka i za njih se diže žica, a opet imate i Ukrajince koji slobodno mogu dolaziti. Ja pozdravljam dolazak Ukrajinaca i treba im pomoći, no ne vidim razloga zbog čega se ove druge zaustavlja”.