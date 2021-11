OVO JE UDAR NA PLENKOVIĆA! HDZ-ovci uspaničeni zbog prosvjeda: ‘To je politizacija, nedostaje im samo Milanović’

Autor: Iva Međugorac

Ovo smo mogli i očekivati, tim riječima u HDZ-u komentiraju zagrebački prosvjed protiv covid-potvrda i epidemioloških mjera. Kako naglašavaju, i sami su svjesni da su građani zasićeni životom kojega živimo više od godinu dana, te upravo tom zasićenu pripisuju broj ljudi koji su se okupili u glavnom gradu.

”Prosvjed je dobrim djelom ispolitiziran, vidite tko se sve od takozvanih desničara na njemu pojavio, fali im još samo Zoran Milanović”, navode naši sugovornici iz vladajuće stranke te tvrde kako je premijer Andrej Plenković bio svjestan da bi do ovoga moglo doći.

”Naravno da među građanima postoji otpor i prema mjerama, i prema cijepljenju, to je jasno i onima koji površno prate događanja oko pandemije, i cijepljenja”, tvrde HDZ-ovci te smatraju kako ovo je jedna vrsta udara na njihovu stranku, i premijera Plenkovića. ”Ovo je za nas bezizlazna situacija, s jedne strane imate ulicu i bunt na ulici, s druge stručnjake koji pozivaju na cijepljenje i pridržavanje mjera, a s treće brojke koje nezaustavljivo rastu, u toj situaciji Plenković bi bio neodgovoran političar kada bi pustio da se situacija odvija sama po sebi, mjere su tu da bi se izbjegao kolaps zdravstvenog sustava, toga svi oni koji prosvjeduju moraju biti svjesni, baš kao i političari koji su im se pridružili, kakve veze s koronom imaju povici upućeni na Plenkovićevu i našu stranačku adresu”, pitaju se naši sugovornici te naglašavaju kako premijer strahuje od toga da bi se ovi prosvjedi mogli nastaviti.

”Mi ne isključujemo niti to da ovaj bunt i fizički eskalira, Hrvatska tu nije iznimka, to se događa svuda oko nas, dio građana je zasićen, žele se vratiti starom normalnom, svi mi to želimo, ali covid-putovnicama nastojimo izbjeći još jedno zatvaranje, situacija je izvanredna, prosvjedi tu mogu doprinijeti samo dodatnom rastu brojki”, kažu u HDZ-u u kojem ipak nerado priznaju kako su se i oni unutar stranke podijelili po pitanju mjera. ”Premijera su u dijelu stranke nagovarali da odustane od mjera i potvrda, ali Hrvatska si to u ovom trenutku ne može priuštiti, to bi značilo potpuni slom zdravstvenog sustava, a onda bi Plenković i za to bio kriv”, komentiraju na koncu u HDZ-u u kojem su ozbiljno zabrinuti radi prosvjeda na kojem se u Zagrebu okupilo mnoštvo nezadovoljnih građana, koji su naznaka za još dublju krizu, i još veće, gotovo nepremostive podijele.