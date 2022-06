‘OVO JE SRAMOTA HRVATSKE I HRVATSKOG NARODA!’ Plenković razjaren pred novinarima: Neviđeno napao Milanovića, ‘nastavlja se tirada’

Predsjednik Vlade Andrej Plenković dao je izjavu nakon sjednice Središnjeg odbora HDZ-a. “Teme sjednice bile su političke aktivnosti, rast cijena i smanjenje udara na građane, sadržaj Općeg sabora”, rekao je na početku Plenković.

Također je nadodao da su četiri točke općeg sabora. Bit će izabrano još deset članova Predsjedništva, a premijer će kao predsjewdnik HDZ-a predstaviti izvješće o radu. Bit će usvojen program za četvrto desetljeće hrvatske samostalnosti, usvojit ćemo određene izmjene Statruta stranke te održati raspravu o svim pitanjima: financijskom stanju stranke.

Rekao je da u Zagreb među ostalim dolaze Dragan Čović i Manfred Weber, predsjednik Europske pučke stranke.





“Nastavlja se tirada relativiziranja ruske agresije na Ukrajinu. On već pola godine zastupa stavove Moskve, a ne Hrvatske, to je jasno kao dan i nažalost je tako. Sve njegove izjave su na veliku sramotu Hrvatske i hrvatskog naroda. Nije on jedini, postoje i saborski zastupnici oporbe. Mi smo konzistentni, a nažalost i on, relativizira agresiju i vodi politiku koja bi trebala pustiti Rusiju da radi što hoće. To je velika sramota” , rekao je premijer osvrćući se na predsjednikove izjave, dodajući da Milanović pokazuje političku neodgovornost.

O sankcijama protiv Marinka Čavare rekao je da prvi koji se usprotivio sankcijama koje se odnose na Ministarstvo financija SAD-a jučer donesene protiv Marinka Čavare je bio ministar Radman.

Nema dijaloga

“Osobno sam razgovarao s Čavarom koji mi je prijatelj i rekao mu da Hrvatska stoji uz njega i da je odluka neutemeljena. Ne vidim što se time htjelo postići, to je neka oosbna poruka političkog karaktera, po mom mišljenju promašena. Što se tiče Milanovićeve politike prema ruskoj agresiji, tu se ne slažemo ni milimetra. Ako je netko pružio ruku dijaloga, to je bila Vlada, to sam bio ja. Uputio sam dopis prije četiri mjeseca”, rekao je.

“Naš doprinos zaštiti prava Hrvata u BiH je visok angažman, a njegov pristup je pasivnost i vrijeđanje svih aktera koji nam mogu pomoći”, rekao je Plenković, dodavpi da je Milanović svojom politikom odvratio Hrvate te šteti Hrvatima u BiH. Plenković je rekao da su iz medija saznali da on planira blokirati ulazak Finske i Švedske.

“Ekstremno sam nezadovoljan medijima jer puštate njegove tirade kao da je to normalno. A tu nema ničega normalnog. Opet je vrijeđao ministra, pritiskao državnu odvjetnicu… To ne prolazi nigdje i to treba otvoreno reći. Mi nismo ista ekipa, nismo isto društvo. Treba smiriti loptu. Dok smo mi udbaši i tko zna što sve još, što je rekao o Banožiću – sorry, nema dijaloga”, rekao je.

Ne dolazi u obzir na pobjednička hrvatska vojska sada nekim pravnim aktima se pretvori iz heroja u nekoga protiv koga će se voditi kazneni postupak, rekao je Plenković o srpskoj optužnici protiv pilota.









Rekao je da Vučićeve izjave prema kojima Hrvati nemaju stav, nije čuo. Naglasio je da ima važnijeg posla nego da prati šta Vučić govori.

“U ovakvim tektonskim promjenama ekipa koja sjedi na dvije stolice – više ne pije vodu”, poručio je.