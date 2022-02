‘OVO JE POSLJEDICA, PA NATO NE DOLAZI SADITI GRINCAJG’ Mesić o Ukrajini: ‘Ne opravdavam ovo što se dešava, ali… Ovog Putina ne poznam’

Autor: Dnevno.hr

Stipe Mesić, nekadašnji predsjednik Republike, godinama je bio u bliskim kontaktima s Rusijom i tamošnjim vodstvom, u više navrata sastao se s Vladimirom Putinom komentirao je situaciju u Ukrajini.

“Kada je u prošlosti dogovarano da Sovjetski Savez podrži ujedinjenje Zapadne i Istočne Njemačke, i kada se rasformira Varšavski pakt, dogovoreno je da se NATO neće širiti prema granicama Rusije.

Znam da postoje dileme je li to dogovoreno ili nije, ali koliko sam mogao provjeriti, to je dogovoreno i postoji u spisima. Sada je došlo do kratkog spoja. Pitanje je zašto je trebalo forsirati širenje ako Rusija nije neprijatelj. Sjetimo se napetosti koja je zbog raketa na Kubi vladala između Amerike i SSSR-a, kada je zbog toga prijetio nuklearni rat. Tko zna ne bi li isto tako, malo po malo, rakete došle na rusku granicu. To je trebalo ranije rješavati jer svaka od zemalja koje su u NATO-u, računajući i našu, ima svoju pretpovijest. Po meni, za Ukrajinu je najbolji model bila neutralnost kakvu je imala Finska, a ne forsirati ulazak u NATO. Naime, ako dolazi NATO, uvijek je moguće dovesti rakete, i toga treba biti svjestan. NATO ne dolazi saditi grincajg, rekao je Mesić za Jutarnji list.

Naglasio je da ne opravdava ovo što se dešava, ali naglašava trebalo je shvatiti uzroke i posljedice, a ovo sada je posljedica. Po Mesiću treba sjesti i razgovarati. Na upit treba li se ruska vojska povući iz Ukrajine rekao je da će se morati povući jer to nije Rusija.

“Mora se povući. Ali to se sve mora riješiti dogovorom”, rekao je.

“Smatram da ni jedna država ne može drugoj određivati tko će biti u nečijem državnom vodstvu. Jasno da se to ne može ispuniti, komentirao je Putinov uvjet odlazak aktualne ukrajinske vlasti.

S obzirom da se više puta susreo s Putinom ovo je njegovo viđejne tog predsjednika: “Poznajem jednog Putina, ali sada je druga situacija. Sada ga ne poznajem.

“NATO je imao svoju ulogu dok je protivnik bio Sovjetski Savez i dok su postojale ideološke razmirice. Međutim, SSSR-a više nema, kao ni opasnosti od njega, i trebalo je voditi drukčiju politiku NATO-a. Uostalom, iza svega stoji Amerika jer NATO nema svoje snage”, poručio je.