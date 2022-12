OVO JE PLENKOVIĆEV POTEZ ŽIVOTA! Nećete vjerovati što se događa: U HDZ-u pucaju od ponosa

Autor: Iva Međugorac

Premijer Andrej Plenković opet ih je nadigrao, tim riječima u vladajućoj stranci komentiraju poteze svojeg šefa referirajući se na glasovanje o obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj, čemu se usprotivio predsjednik Zoran Milanović na čiju je stranu stao dio oporbenih zastupnika, znajući da premijer doista u ovom slučaju jest nastojao zaobići predsjednika.

”Možda Milanović je poentirao kod izbora predsjednika Vrhovnog suda. To je Plenkoviću dugo nabijao na nos, ali u ovom slučaju Plenković je pobjednik, sve i da se glasanje u Saboru izjalovi bitna je percepcija javnosti, premijer je otvoreno priznao da je to za njega win, win situacija. Takvo otvoreno priznanje nije tipično za Plenkovića, međutim on je ovdje dobro odigrao i nije imao što skrivati. Stvar je jasna, oni koji glasaju protiv obuke potvrđuju da su Milanovićevi spavači i proruski orijentirani političari. Teren za to je dugo pripreman, još od onog videa koji se dijelio na našim stranicama i na kojem je bilo vidljivo tko su ruski igrači u oporbi”, otkriva naš sugovornik blizak Plenkoviću koji kako nastavlja ima razloga za zadovoljstvo.

Plenković je već u kampanji





Premijer je naime prema uvjerenjima iz stranke spreman za izbore u lipnju naredne godine, i to je opcija koja se trenutno ozbiljno razmatra. ”Sljedeća godina biti će složena, puna izazova, ali i situacija koje će Plenković moći okrenuti u svoju korist. Stiže nam recesija, efekti inflacije biti će još složeniji, očekuje se pad životnog standarda građana. Sve su to opasnosti za Plenkovića, ali su to ujedno i izazovi s kojima se susreće cijeli svijet. Plenković je građanima potvrdio da nam stiže kriza, ali je jednako tako obećao pakete pomoći ponudivši na taj način narodu jednu vrstu stabilnosti”, nabraja naš sugovornik nadalje.

Nabrojiti se treba to da je Plenković Hrvatsku uveo u Schengen, a s njime stiže i euro pa bi se zaista moglo reći kako premijer slaže karte za izbore pa i da doista djelomice jest u kampanji na koju oporba ni po kojem parametru nije spremna.

”Ljevica se još nije ujedinila u veliku koaliciju, SDP-ov rejting je u padu, iz njihovih slagalica je ispao Most koji ne misli koalirati ni sa drugim desnim opcijama, dakle Plenković se ni na idućim izborima neće imati protiv koga boriti, a osim toga oporba niti ne otvara teme kojima bi konkurirala Plenkoviću, Možemo je proklizao na Zagrebu, u Saboru su utihnuli, Socijaldemokrati kao najveća oporbena stranka niti ne postoje”, kažu u HDZ-u, a ponešto korektnog o vladajućima kazuje se i u oporbi.

Benčić hvali vladajuće

”Dobivenim informacijama, njihovom kvalitetom i činjenicom da se jako puno radi na provedbi sankcija, kao i na detektiranju rizika za hrvatsko gospodarstvo zaista smo zadovoljni”, poručila je Sandra Benčić nakon zatvorene sjednice Odbora za vanjsku politiku, što je zaprepastilo sve one koji je poznaju kao najglasniju HDZ-ovu kritičarku.

Od kritika i zahtjeva odustao je i Bojan Glavašević, iako je baš on tražio da se uvede parlamentarni nadzor nad provedbom, točnije nad kršenjem sankcija nad Rusijom zbog slučaja Fortenova i straha da netko iz Vlade ne prepusti tu važnu hrvatsku tvrtku navodnom šeiku zbog čega je traženo osnivanje posebnog saborskog tijela, i određene vrste istražnog povjerenstva. No, nakon sjednice na kojoj su od predstavnika Ministarstva vanjskih poslova dobili na uvid sve dokumente i pojedinosti o ovom slučaju, oporbenjaci su od svojih zahtjeva odustali.









Na korak do dvotrećinske većine

Potporu su dali i besplatnom obroku za sve školarce, a polako, ali sigurno Plenković s takvim djelovanjem i takvim pristupom dolazi do dvotrećinske većine u parlamentu što je i u političkom kontekstu iznimno važna poruka o njegovoj dominaciji. Lukavo je HDZ ponudio oporbi odnosno Zeleno-lijevom bloku i SDP-u prihvaćanje njihova amandmana da se vojnoj misiji u Hrvatskoj doda dio koji bi se odnosio na civile odnosno da se proširi na pomoć ženama, djeci i žrtvama rata ustupajući im pri tome i sve dokumente vezano uz EUMAM nakon čega se moglo zaključiti da je dobar dio oporbenih zastupnika jednostavno izlobiran.

Moglo bi se dakle reći da je oporba već sada ozbiljno ustuknula pred Plenkovićem koji vuče ozbiljne i velike manevre s kojima kreće u pripreme za parlamentarne izbore, koji se već sada sudeći po HDZ-ovom rejtingu mogu proglasiti dobivenima. Tko zna, s ovakvim stavom oporbe možda nam nakon svega u krizi koja nam predstoji pomogne vlada nacionalnog jedinstva po uzoru na devedesete.