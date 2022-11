OVO JE PLENKOVIĆEV NAJVEĆI STRAH! Jednim ozbiljnim manevrom riješio je veliki problem

Autor: Iva Međugorac

I onima koji politiku ne prate pretjerano aktivno jasno je da premijer Andrej Plenković ponajviše od svega strahuje od prosvjeda i štrajkova. Ne radi se tu doduše o prosvjedima nalik onome koji se nedavno održao pred središnjicom vladajuće stranke, već o ozbiljnim sindikalnim štrajkovima koji sa sobom nose masu na ulicama. ”Sindikati su ozbiljna mreža, sa članovima i infrastrukturom, a Plenković se od masa na ulicama pribojava više nego od bilo čega drugoga, preživio je desetke kriza, ali on se naprosto boji da bi prosvjedi u ovim trenucima kada kreće u pripremu za osvajanje trećeg mandata za njega bili u najmanju ruku poražavajući”, otkriva nam jedan od premijerovih suradnika potvrđujući da i sami Plenković redovito prati svjetske medije i izvještaje sa europskih prosvjeda kojih u posljednje vrijeme ne nedostaje.

U svijetu gori

”Ono što se iz Europe može vidjeti kada su prosvjedi u pitanju u najmanju ruku nije ugodno, to su uglavnom masovni sukobi i vojska građana koji prozivaju svoje vlade, što dovodi u pitanje njihovu stabilnost i opstanak”, tumači nadalje naš sugovornik te dodaje da su baš ti europski prizori jedan od razloga radi kojih je Plenković pod svaku cijenu želio postići dogovore sa sindikatima koji su nedavno zahtijevali rast plaća. ”Plenković je te dogovore preuzeo na sebe i ostavio po strani ministra Primorca, kada se premijer u nešto osobno uplete onda znate da mu je do toga nečega silno stalo, on je predložio povećanje od šest posto za sve sindikate javnih službi i to već u studenom kako bi ih smirio odmah u startu”, nabraja naš sugovornik te dodaje da je Plenković u svojem paketu sindikatima obećao povećanje regresa i božićnica, ali i osjetno povećanje naknade za maloljetnu djecu na plaći.

”Premijer je svjestan krize koja nam dolazi, s jedne strane je osigurao socijalne pakete pomoći, a sa druge je dugoročno smirio sindikate i udovoljio njihovim zahtjevima, tu se radi o paketu od milijardu i pol kuna, to nije malo, ali i sindikati su vrlo dobro znali sa čime raspolažu i što traže od Plenkovića kojemu nakon lockdowna, djelomičnih zatvaranja, ali i nakon višetjednog štrajka učitelja novi prosvjedi i buntovi ne samo da nisu potrebni već su oni i opasni”, smatra naš sugovornik te napominje kako je Plenković izveo odličan manevar kojim je spriječio prosvjed upozorenja kojega su sindikati najavljivali za 8.studenog, ali i veliki prosvjed koji je najavljivan za 15. studenoga.





”Radi se o odluci koja je donesena bez puno razmišljanja, moguće je da će proračun osjetiti posljedice tog Plenkovićeva poteza, ali i on, i sindikati za sada mogu biti zadovoljni, rast plaća na godinu će biti na razini inflacije, koja bi uostalom uskoro i mogla početi padati, javni službenici nemaju razloga za brigu, a ni Plenković za sada ne mora strahovati od njihovih prosvjeda”, zaključuje naš sugovornik blizak premijeru. Treba li Plenković ipak strahovati od prosvjeda građana koji nisu dio javne službe teško je reći, no takvi prosvjedi ionako nikada do sada nisu bili onako masovni kao što su to sindikalni prosvjedi.