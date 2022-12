OVO JE PLENKOVIĆEV NAJVEĆI PORAZ! Traži se smjena dvoje ministara: Na popisu i Medved

Ni premijer Andrej Plenković, ni ministar graditeljstva Ivan Paladina nisu se pojavili na Banovini pred stanovništvom ovog potresom porušenog djela zemlje koji vapi za obnovom na koju čekaju preko 700 dana. Bolna je godišnjica potresa za stanovništvo Banovine, koje je po svemu sudeći prepušteno samo sebi, to im je neizravno dala do znanja i petrinjska gradonačelnica iz HDZ-ovih redova Magdalena Komes koja je ljudima savjetovala da krenu u proces samoobnove. Jasno je ljudima i bez gradonačelnice nakon ovoliko čekanja da na državu ne mogu računati, ali i da su Plenkovićeve izjave prazna obećanja, koja bi se mogla obiti o glavu upravo njemu.

I u samom HDZ-u pognute glave progovaraju o obnovi nakon potresa pa priznaju da Plenković na obljetnicu nije došao zato što je znao da ga ondje čekaju nezadovoljni građani. Banovina polako, ali sigurno postaje simbol Plenkovićevih neispunjenih obećanja, a još sigurnije se pretvara u najveći premijerov poraz. Ne znače previše narodu u kontejnerima Plenkovićevi europski uspjesi, ulazak u Schengen i uvođenje eura, kada oni i kroz ovu kriznu situaciju prolaze bez osnovnih uvjeta za život, i sve to pod vodstvom premijera koji se voli dičiti socijalnom osjetljivošću i tvrdnjama da ljudi u našoj zemlji niti nisu svjesni u kakvom obilju žive.

Na Banovini se nije pojavio ni Milanović





Narodu na Banovini nije se na godišnjicu obratio ni famozni državni tajnik Gordan Hanžek koji na potresom pogođeno područje voli doći svojim službenim i skupocjenim Audijem Q7, a ondje se nije ukazao čak ni predsjednik Milanović koji inače svaku priliku koristi za kritike na račun Vlade. A ako Vladu igdje treba kritizirati tada je to zasigurno Banovina. Zašto Milanović nije došao na Banovinu nije poznato, iz njegova se Ureda predsjednika na ovu temu nisu oglasili.

”Nećemo zato što smo bili prije koji dan, imamo puno aktivnosti danas i sutra-pripremamo se za Schengen i euro. Obnova ostaje prioritet”, objasnio je pak razloge svojeg nedolaska na Banovinu premijer Plenković i možda bolje da niti nije jer je tek time pokazao manjak empatije. No, ne treba zaboraviti da su Plenkovića prošle godine na prvu godišnjicu od potresa Petrinjci glasno izviždali zahtijevajući obnovu koje nema ni ove godine. Na Banovini brojne kuće nisu obnovljene što po selima, što u Glini, Sisku i Petrinji gdje obnova gradske jezgre nije niti počela. Na području Gline još je uvijek 700 kontejnera, a da proces obnove ide nestvarno sporo nedavno je osobno priznao premijer Plenković, dok je šef SDSS-a Milorad Pupovac izjavio da netko radi toga treba snositi odgovornost pa se onda brže bolje po medijima počelo pisati o odlasku ministra Paladine, u čiju je obranu kasnije skočio Plenković koji za sada nije siguran u taj scenarij.

Plenković se premišlja oko Paladinova odlaska

”Plenković je u nezavidnoj poziciji, odlazak još jednog ministra negativno bi se protumačio u javnosti jer je do sada iz Vlade otišla vojska ministara, on je Paladinu predstavio kao vrhunskog stručnjaka, a sada i sam uviđa da ministar ne ispunjava očekivanja. Paladina se previše bavi administracijom, a premalo obnovom, ali bi bilo nepravedno reći da je on jedini krivac za obnovu koja se ne miče s mrtve točke. Tu je i Hanžek koji je potpuno podbacio i u čijem Uredu vlada potpuni kolaps. Njemu Paladina nije sklon, i oni baš i ne komuniciraju”, otkriva naš dobro upućeni sugovornik te dodaje da i u samom Ministarstvu graditeljstva vlada kaos s kojim Paladina kao nestranački ministar nastoji balansirati gladeći odnose između HDZ-ove i HNS-ove, Reformističke struje.

”Kada bi i zamijenio Paladina, pitanje je koga bi Plenković doveo na njegovo mjesto. HDZ je kadrovski devastiran, u našim redovima se teško probijaju stručnjaci, a posebno za ovo polje gdje je premijeru na terenu potreban operativac. Vidite da mi i bez europskog novca ostajemo jer nismo u stanju pripremiti potrebnu dokumentaciju, time se nitko ne želi baviti, a tu je i kriza u samom građevinskom sektoru. Obnova se trebala početi provoditi odmah nakon potresa, sada smo u najgorem mogućem periodu, a Paladina uz ostalo nosi uteg svojeg prethodnika Darka Horvata”, naglašava naš sugovornik iz ovog resora te kaže da zaista postoji mogućnost da on s početkom godine napusti ministarsku poziciju na kojoj se nije najbolje snašao.

Paladina se nije snašao









”Ministar izuzetno loše komunicira s novinarima, a loše komunicira i sa ljudima u Ministarstvu, previše je samouvjeren, ponekad djeluje bahato, nedostaje mu empatije, a istovremeno nije ništa postigao time što se okružio mnoštvom savjetnika”, smatra naš sugovornik pa napominje da Paladina teško komunicira i sa premijerom te da njih dvojica već nekoliko mjeseci nisu u dobrim odnosima. ‘

‘Od sredine studenog po Ministarstvu se govori o Paladinovom odlasku, ali to nije posve sigurno, treba to uzeti s rezervom”, smatra naš sugovornik te potvrđuje da je Banovina za Plenkovića bolna točka.

"To što nije došao na Banovinu je njegov najveći kiks u karijeri, to je za Plenkovića veći poraz od onog nedavnog u Saboru kada se raspravljalo o obuci ukrajinskih vojnika. Plenković je pokazao da se i sam srami nečinjenja na Banovini, ali i da se boji naroda, a to je najveći politički poraz, to je debakl kojega nije smio dozvoliti. Ovo njemu nije prvi put da bježi od neugodnih situacija, sjetite se da još nije došao ni na Antikorupcijsko vijeće da tamo objasni svoju ulogu u gašenju sisačke rafinerije, i to je Banovina", kaže naš sugovornik.









Da bi se Plenkoviću upravo Banovina mogla obiti o glavu jasno je i iz reakcija oporbenih saborskih zastupnika koji su ga zbog ove teme prozvali na svim mogućim stranama, a osim prozivki Mostov Nikola Grmoja spomenuo je i inicijative vezane uz smjenu ne samo ministra Paladina, već i ministra Tome Medveda.