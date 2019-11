OVO JE NAJVEĆA ENIGMA ŠTRAJKA PROSVJETARA: Nešto je jako čudno u Plenkovićevoj principijelnosti

Ministrica Blaženka Divjak stala je pred predstavnike medija te umjesto očekivane ostavke, naciji servirala praznu polemiku i priču koju smo u posljednjih mjesec dana čuli u više navrata. Očito je da su premijer Andrej Plenković i članovi njegove vladajuće karavane odlučili ignorirati zahtjeve prosvjetara, ignorirajući pritom i one koji odlučuju o budućnosti naše zemlje, jer upravo je obrazovanje budućnost.

Isto je stajalište narodu mjesecima servirala i Divjak, ministrica koja se sada posipa perjem i diže ruke od svega, kao da se eto, nje ne tiče to što se odvija u njezinom resoru. Ona, koja je do jučer glumila sindikalisticu, sada odgovornost za štrajk prosvjetara koji će se prelomiti preko leđa učenika, prebacuje na Plenkovića i sindikate, nje se to ne tiče i ona u tome ne želi sudjelovati. U svemu tome ipak ne podnosi ostavku, niti vidi prostora za nju. Metoda s kojom će se vladajući obračunati sa štrajkašima već nam je prezentirana, štrajk naime, sukladno najavama ministra Aladrovića neće biti plaćen, no sindikaliste to ne brine previše, a sve ponude koje su im dosad vladajući bacili na stol, s istog su stola gurnuli i prvi put u povijesti ne pristaju na odustajanje i ucjene. Odavno je jasno da prosvjetari ne mogu računati na pomoć HNS-a i ministrice Divjak, njihova se retorika svela na slijezanje ramenima, a njihova borba za školstvo transformirala se pak, u borbu za fotelje, ali to je ionako stara mantra Vrdoljakovih liberala. U priči oko štrajka dvije su stavke koje izazivaju neizvjesnost.

Prva je do kada će uistinu štrajk trajati, a druga je nejasnoća premijer Plenković. Naime, nejasno je zbog čega sada glumi principijelnost i ne pristaje na koeficijent složenosti posla u obrazovanju po stopi od 6,11 posto te se na taj način u predizborno vrijeme uvodi u rat s cijelim jednim sektorom? Kako to da Plenković na učiteljima i profesorima ima snagu i moć biti principijelan, a istovremeno padati pod Pupovčevim ili pak HNS-ovim ucjenama? Kako to da je Plenković principijelan kada treba izbaciti HDZ-ovce koji su se oteli kontroli, a istodobno isti taj principijelni premijer ničice pada pod prijetnjama koalicijskih partnera?

Uz to, kako to da Plenković ne odustaje od svojih stavova kada su u pitanju prosvjetari, a primjerice ruke je digao od mirovinske reforme na kojoj su inzistirali čak i iz EU? Pitanja i dilema je mnoštvo, isto je toliko i odgovora, dosad se pokazalo da je Plenković taktičan, ali jednako tako pokazalo se da nisu sve njegove odluke mudre. Štoviše, on je taj koji je odlučio uoči izbora u Lici micati Milinovića, pa mu se to micanje odbilo o glavu. On je taj koji je odlučio sastavljati liste za EU izbore, pa mu se obilo o glavu. On je taj koji odlučuje da nema sluha za prosvjetare, a to bi mu se također uskoro moglo obiti o glavu.