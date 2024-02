Ovo je najvažnije što vam nisu spomenuli u drami oko Turudića: Pogledajte tko ga je sve podržao

Autor: Iva Međugorac

Odluka premijera Andreja Plenkovića da za glavnog državnog odvjetnika predloži najpoznatijeg hrvatskog suca Ivana Turudića izazvala je lavinu komentara u javnom prostoru posebice otkako se saznalo za poruke koje je Turudić razmjenjivao sa bivšom državnom tajnicom Josipom Pleslić ex Rimac.

Dobar dio oporbenih saborskih zastupnika pokrenuo je jalovu borbu s kojom se nastojalo spriječiti Turudićevo imenovanje, kojem se otvoreno suprotstavio i predsjednik Republike Zoran Milanović, no Plenković je unatoč medijskoj hajci odlučio ostati pri svojem pa je shodno tome nakon sastanka s koalicijskim partnerima još jednom po tko zna koji put u posljednjih nekoliko dana ponovio kako Turudić ostaje kandidat za glavnog državnog odvjetnika.

Kako to obično kod ovakvih rasprava biva javnost i struka oko Turudića se nisu podijelili samo po pitanju sporne prepiske i njegovih suspektnih prijatelja poput primjerice Zdravka Mamića, već se i ovdje primjećuje svojevrsna ideološka podjela. Da je Turudić kvalitetan kandidat za glavnog državnog odvjetnika već dugo ponavlja bivši glavni državni odvjetnik Željko Olujić koji je svoja stajališta elaborirao u nedavnom razgovoru za portal Direktno.hr.

Olujić ističe zavidnu Turudićevu karijeru

“Gospodin Turudić je sudac sa zavidnom sudačkom karijerom. U godinama je, ima preko 60 godina, a to su idealne godine za voditi jedan veliki sustav kao što je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske. On je vrlo kvalitetan sudac, njegove su presude vrlo stručno utemeljene i osim toga radi se o čovjeku koji i teoretski radi puno na sebi. On je specijalist kaznenog prava, a priprema i doktorski rad. Dakle, radi se o vrlo zrelom pravniku za kojeg je dobro da dođe na čelo DORH-a”, kazao je Olujić podsjećajući da je Turudić bio sudionik Domovinskog rata koji je 2015.godine predlagao da se uvede novo kazneno djelo. Htio je naime da bude kažnjen svatko tko tvrdi da je Domovinski rat građanski odnosno da nije bio agresija.

”Smatram da je dobro što nije iz redova državnih odvjetnika jer će svakako biti osvježenje u DORH-u koji je hijerarhijski određen”, rekao je Olujić. Da izborom Turudića započinje slom korupcijske hobotnice smatra i povjesničar Josip Jurčević. ”Turudić je izručio Perkovića, proveo je povijesno značajnu reviziju presude Stepincu, utamničio je Sanadera, bio je dragovoljac Hrvatskog domovinskog rata.To je povijest koju Hrvati olako zaboravljaju. Stoga, za neupućene treba naglasiti da je trenutno najveći kompliment Turudiću u tome što je preveliki problem dubokoj državi, tj. do srži korumpiranoj upravljačkoj oligarhiji, kojoj je DORH glavno veleizdajničko institucijsko središte.









Svatko bi se treba prisjetiti barem zlotvora Mladena Bajića”, smatra Jurčević koji vjeruje kako se u trenutnoj javnoj drami oko poznatog suca uopće ne spominje najvažniji čimbenik.”To je da izbor Turudića nameću i Nijemci i Amerikanci jer se dokazao 2013. izručenjem Perkovića, a oni radi svojih interesa žele barem minimum pravne države, koje u RH ima manje nego u Zambiji i Kongu (što smo nedavno vidjeli na slučaju Možemosa). Danas bi u Saboru dio vladajućih mogao glasati protiv, ali u tom slučaju je izgledno da će uletiti pričuva iz oporbe. Nadajmo se da neće pobijediti već zaboravljena Predstavka koju je Mustač uputio Saboru prije nekoliko godina. Dakle, bit će zanimljivo gledati rasplet u Saboru, koji je važan za hrvatsku budućnost”, smatra Jurčević.

Interesantan osvrt Valdeca i Đapića

Svoj obol ovoj temi na društvenim je mrežama dao i poznati novinar Robert Valdec koji je naglasio kako ga još ništa nije uvjerilo da bi imao jasan stav za ili protiv.

”Prvo mi je bio sumnjiv jer ga gura Plenković. To mu, barem kod mene, nije pozitivna referenca. Onda ga, kao, žele kompromitirati jer se poznaje s Mamićem. Tu mi je pozitivac, baš kao i Zdravko. Pa onda prepiska s Rimac. Zapravo još uvijek ne vidim ništa sporno. E, a sada kad analiziram tko ga sve napada, postaje mi beskrajno simpatičan. Dodamo li tome njegov životopis… Lik je OK. Posebno u odnosu na onog Bajića, recimo”, poručio je Valdec. Na Plenkovićevu odluku o Turudićevoj kandidaturi referirao se i pravaš Ante Đapić.









”Odluka predsjedništva HDZ-a koja je upravo objavljena kako stranka i dalje stoji uz prijedlog hrvatske vlade da podrži Ivana Turudića za novog glavnog državnog odvjetnika jedina je ispravna odluka! Predsjednik Vlade, zajedno sa suradnicima i strankom pokazao je spremnost suprotstaviti se nelegitimnim i nedomokratskim metodama kojima se izvaninstitucionalno pokušava promijeniti demokratski standard u kojem vlada parlamentarna većina! Nakon ove odluke i vjerujem izglasavanja Ivana Turudića u Hrvatskom saboru za novog glavnog državnog odvjetnika konačno počinje novo, kvalitetno razdoblje za hrvatsko pravosuđe! Ne će biti lagano, ali današnja odluka prvi je korak prema tome cilju”, zaključio je Đapić.